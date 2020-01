L'Oroscopo del 18-19 gennaio è pronto a svelare come sarà questo weekend per ciascun segno zodiacale. Sabato e domenica avremo la Luna calante in Scorpione e questo comporta trasformazioni, evoluzioni e introspezioni. Sarà un fine settimana ideale per rilassarsi e prendere una pausa di riflessione. I sentimenti delle coppie si consolideranno ulteriormente, mentre i single avranno maggiori opportunità di fare delle conoscenze. In particolare i nativi del Toro dovranno combattere con delle piccole insidie.

Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo fine settimana per ciascun segno.

Previsioni dell'oroscopo dei giorni 18-19 gennaio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Preparatevi a trascorrere un weekend stellare. Tutto vi riuscirà bene, per questo dovrete darvi un gran da fare. Rimboccatevi le maniche e liberatevi di ogni impegno entro sabato pomeriggio. Dopodiché avrete modo di godervi una domenica rilassante. Dopo una pesante settimana come quella appena trascorsa, il vostro corpo avvertirà la forte necessità di riposare.

Chi ha dei figli piccoli si ritroverà a giocare con loro ritrovando il buon umore e la gioia dell'essere genitori. Tempo al tempo ed anche i problemi finanziari saranno risolti.

Toro - Fine settimana particolarmente insidioso, soprattutto sabato. Avrete delle attività da sbrigare fuori casa e finirete per incontrare una persona di vostra conoscenza. Non lasciate che il vostro malumore vi metta in cattiva luce con gli altri. Approfittate del weekend per curare i rapporti interpersonali. Avrete modo di rivedere le finanze. Domenica tutto sarà più lucente che mai, ogni cosa tornerà al suo posto e riuscirete a svagarvi. Crescerà l'intesa con il partner di sempre e presto qualcuno convolerà a nozze.

Gemelli - Cercate di rilassarvi di più e di discutere di meno. Sarete un filino polemici a causa di una questione sorta in settimana.

Nel lavoro ci saranno degli intoppi ma domenica avrete la possibilità di lasciare tutte le problematiche in stand-by e pensare ad altro. In famiglia vi sarà chiesto di essere più partecipi. Avrete la testa tra le nuvole e qualcuno finirà per disperarsi. Domenica sera sarete talmente stanchi che preferirete andare a dormire prima del solito. L'oroscopo vi mette in guardia da alcune amicizie che, con voi, fanno buon viso a cattivo gioco.

Cancro - Weekend che profuma d'amore. Anche chi è solo potrà risollevarsi e accettare un appuntamento galante. Non dovrete dare niente e nessuno per scontato. Sabato mattina avrete ancora dei lavori da ultimare, ma entro il primo pomeriggio riuscirete a lasciarvi alle spalle le fatiche dell'intera settimana. Vi toglierete delle soddisfazioni in quanto questa seconda metà del mese, a dispetto della prima metà, sta girando meglio.

Le coppie si ritroveranno ancora più innamorati di prima e la passione non mancherà in serata. L'oroscopo annuncia un weekend pieno di progetti e sogni. Avrete molta voglia di fare e sarete grintosi. Domenica sarà una giornata molto tranquilla e riposante.

Oroscopo del weekend dal Leone allo Scorpione

Leone - Questo fine settimana porterà un po' di chiarimenti generali. Al più presto vi ritroverete davanti a un bivio e dovrete prendere delle decisioni che porteranno ad un cambiamento inevitabile. Sabato e domenica dovrete fare attenzione alle parole. Occhio anche all'aspetto economico, con l'avvicinarsi della fine del mese bisognerà essere molto cauti.

Sabato sera si prevedono delle uscite, ma cercate di non fare troppo tardi. Un parente vi contatterà e non saranno da escludersi delle sorprese. Domenica sera, invece, sarete assaliti dall'ansia.

Vergine - L'oroscopo dice che sabato e domenica saranno 48 ore avvincenti in cui potrà succedere di tutto. Aspettatevi delle novità riguardanti l'amore, l'amicizia e i soldi. La settimana vi ha scosso profondamente, avete corso avanti e indietro senza riuscire a riposarvi abbastanza. Per tale ragione sarete contenti distaccare la spina per un paio di giorni. Chi lavorerà, dovrà evitare di accollarsi ulteriori responsabilità.

In casa ci sarà qualcosa da sistemare, ma fatevi dare una mano perché non potete sempre cavarvela da soli. Domenica sera dovrete combattere contro una serie di incertezze ed anche l'agitazione non mancherà.

Bilancia - Ormai da tempo, una collaborazione non sta più dando i risultati sperati. Non conviene tirare troppo la corda perché a lungo andare finirà per spezzarsi. La cosa migliore da fare sarà di sfruttate queste 48 ore di riposo per fare mente locale e riconsiderare investimenti o progetti. Non tutti avranno modo di prendersi una pausa, infatti c'è chi dovrà recarsi a lavorare. Comunque sia, la passione tornerà alle stelle, i sentimenti si risveglieranno dopo un periodo di sonnolenza.

Ancora alcune settimane e ritroverete le energie. Sorprese in dirittura d'arrivo.

Scorpione - In questo promettente sabato, l'oroscopo vi vedrà tornare ad essere gioiosi e vitali, infatti la positività non mancherà. Se durante la settimana tutto vi è parso nero, a partire da questo weekend ritornerete a vedere la luce in fondo al tunnel. Otterrete risposte e riconoscimenti. Imparate a circondarvi di persone ottimiste, specialmente in un periodo simile. Domenica sarà promettente per le coppie che hanno vissuto delle difficoltà di un certo peso, finalmente un problema sarà archiviato. Scrollatevi l'agitazione di dosso, fate dei bei pensieri e lasciatevi andare alla passione.

L'Oroscopo del fine settimana dal Sagittario al Pesci

Sagittario - L'oroscopo apre le porte ad un fine settimana altalenate. Ultimamente vi sentite poco compresi, infatti le emozioni risultano in calo. Sabato ci saranno delle partenze, qualcuno si ritroverà ad affrontare un duro viaggio. Chi invece dovrà lavorare dovrà vedersela con un certo stato d'animo non proprio piacevole. Per fortuna domenica la ruota girerà nel verso giusto ed ogni cosa tornerà al suo posto. I cuori solitari dovranno fare più vita mondana poiché solo così potranno conoscere qualcuno di interessante.

Capricorno - Nel weekend ritroverete conforto, specie all'interno delle relazioni di coppia.

Quindi, se c'è stato un distacco o un'incomprensione, sarà possibile ristabilire la calma e trovare un punto d'incontro. Sabato sera sarete profondamente stanchi e sarete tentati a rimandare un appuntamento. Domenica sarà possibile vivere un'emozione in più anche se nel tardo pomeriggio tornerà l'agitazione. Aspettatevi delle liete notizie sul piano economico. Un consiglio inaspettato potrebbe tornarvi utile prossimamente, quindi cercate di tenere le orecchie bene aperti.

Acquario - L'oroscopo dice che sarà un sabato promettente sotto il punto di vista affettivo. I cuori solitari avranno maggiori occasioni per vivere delle nuove avventure.

Chi frequenta una persona da poco tempo, avrà modo di lasciarsi andare e approfondire il rapporto. Domenica sarà la giornata perfetta per le coppie di vecchia data i quali non saranno più sotto pressione. Nel lavoro ci sarà un aspetto da non prendere sotto gamba. Coloro che soffrono di ansia, riusciranno a trovare un po' di serenità in queste 48 ore, ma si tratterà di una misura temporanea. Cercate di alleviare la tensione attraverso la meditazione.

Pesci - Questa settimana si concluderà in maniera assai migliore rispetto a come era cominciata. Riuscirete a scrollarvi di dosso le fatiche dei giorni scorsi grazie al fatto che avete giocato d'anticipo.

Saranno due giornate intense in cui aspettarsi di tutto, addirittura una proposta d'amore o lavorativa. Prima di entrare in azione dovrete riflettere abbastanza bene perché le reazioni istintive non sempre portano ad ottenere dei grandiosi risultati. Domenica sera avrete modo di togliervi un sassolino dalla scarpa.