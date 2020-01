L'Oroscopo di domani, sabato 25 gennaio, lascia presagire un inizio di weekend positivo per gran parte dei segni zodiacali, sia in amore e sia nel lavoro. Tuttavia, non mancheranno complicazioni nel rapporto di coppia, soprattutto per Vergine e Gemelli. Fortuna e soldi, invece, contraddistingueranno le previsioni astrologiche per la Bilancia.

Oroscopo del giorno 25 gennaio da Ariete a Cancro

Ariete - Tutto procede a gonfie vele per quanto riguarda l'affinità con il partner. Dopo un periodo caratterizzato da dubbi ed incertezze, la ritrovata intesa spazzerà via ogni timore circa la solidità del rapporto.

Per il futuro, cercate di essere meno prevenuti.

Toro - Le preoccupazioni sul posto di lavoro mineranno il vostro naturale rendimento. Ogni obiettivo sembrerà più complicato da raggiungere. Tuttavia, si tratterà di una percezione negativa dovuta al particolare stato d'animo. Tenete duro.

Gemelli - La gelosia in un rapporto di coppia può essere deleteria, specie se non supportata da motivazioni oggettive. L'oroscopo del giorno sabato 25 gennaio pone in risalto l'esigenza di un'analisi interiore per comprendere se sia o meno il caso di portare avanti questa relazione d'amore.

Cancro - Dal punto di vista della salute e della forma fisica avete compiuto un preoccupante passo indietro. La vita sedentaria non aiuta, nemmeno sotto il profilo mentale. Uno stato di profonda apatia tornerà a prendere possesso di voi.

L'Oroscopo di inizio weekend, da Leone a Scorpione

Leone - Non curatevi delle maldicenze circolate sul vostro conto. Chiunque dovesse provare invidia per il successo che avete raggiunto sul lavoro non dev'essere tenuto in considerazione.

Testa alta e proseguite convinti per la strada intrapresa.

Vergine - Ultimamente, le discussioni con la dolce metà sembrano essere diventate una triste costante. Le continue divergenze, anche su argomenti futili, rendono ancora più fragile una relazione giunta ormai ai titoli di coda.

Bilancia - La fortuna tornerà a sorridervi in questa prima parte del fine settimana. Avete creduto nei progetti professionali curati durante gli ultimi mesi.

L'oroscopo di domani evidenzia che il frutto del vostro impegno si tramuterà finalmente in una concreta realtà dal punto di vista economico.

Scorpione - Un po' di sano esercizio fisico è ciò di cui sentirete il bisogno per ritrovare il giusto benessere psicofisico. Lo stress accumulato in questo periodo non sembra lasciarvi tregua. Nello sport troverete un'efficace valvola di sfogo.

Previsioni astrologiche di domani, sabato 25 gennaio, da Sagittario a Pesci

Sagittario - Non siate timidi se l'interesse nei confronti di una determinata persona è così forte. Mettete da parte le insicurezze e fate il primo passo, magari con una semplice telefonata.

Potreste finalmente ricevere quelle attenzioni di cui tanto sentite il bisogno.

Capricorno - Secondo le previsioni astrali di domani, i dubbi nei confronti di chi vi circonda torneranno ad assillarvi. Non sempre chi mette a disposizione la propria presenza è mosso da uno spirito di solidarietà. Tenete gli occhi bene aperti per evitare brutte sorprese da parte dei classici "personaggi insospettabili".

Aquario - In questo inizio di weekend, entrate economiche inattese vi metteranno nuovamente di buon umore. Potrete finalmente concedervi quell'acquisto più volte rimandato. Ogni tanto è bello farsi un regalo.

Pesci - L'oroscopo del 25 gennaio pone l'accento su una crescita lavorativa che, in questo specifico giorno, raggiungerà il suo picco massimo ponendo le basi per ulteriori progetti che potranno essere sviluppati nel lungo periodo.