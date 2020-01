L'Oroscopo di domani sabato 18 gennaio 2020 mette in evidenza il buon momento per tre segni. Come da titolo, il prossimo sabato ad avere l'agognato supporto delle stelle, per quanto concerne l'amore e il lavoro in generale saranno i nati in Toro, Cancro e Leone. Prima di iniziare a predire come andrà la giornata sotto analisi è utile, nonché doveroso, ricordare che l'oroscopo trattato in questo contesto è indirizzato in esclusiva verso i segni della prima sestina. Ansiosi di sapere come andrà il sesto giorno dell'attuale settimana?

Certamente, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, dunque destinati ad avere supporto dagli astri del periodo sotto analisi, oltre a coloro nativi nei tre segni sopracitati, saranno anche Ariete e Gemelli, abbastanza sostenuti in amore dalla presenza della Luna nel campo dello Scorpione. Di diversa opinione invece, l'oroscopo del 18 gennaio, nei riguardi di coloro nativi della Vergine nel frangente valutati con il segno del 'ko'.

Classifica stelline 18 gennaio 2020

Una nuova giornata si staglia all'orizzonte, pronta a regalare nuove emozioni o, al contrario, stress e problemi vari.

Chissà come saranno le intenzioni degli astri nei confronti del vostro segno? A togliere eventuali dubbi o curiosità è compito ormai assodato dalla nostra classifica stelline quotidiana. Ansiosi di sapere quante stelle sono state assegnate ai primi sei segni dello zodiaco? Bene, dopo aver svelato già in anticipo il migliore tra i segni sotto analisi quest'oggi, vediamo di dare una valutazione obbiettiva anche ai restanti, ovviamente in base alla qualità dei singoli cieli astrali.

A voi la scaletta redatta dall'oroscopo del giorno e relativa alla seconda sestina dello zodiaco:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Cancro, Leone;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: NESSUNO

★★: Vergine.

Oroscopo sabato 18 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. Sabato giornata all'insegna della positività ad ogni livello. Non perdetevi d’animo se qualcosa non dovesse andare secondo le attese, ok? Senza indugio, cercate subito di fare chiarezza.

Intanto, secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, con la persona amata potrete vivere momenti di grande passione e praticare insieme diverse attività, magari per rilassarvi insieme dopo una giornata di duro lavoro. Single, avrete la possibilità di scoprire i piaceri ed i divertimenti, che vi distrarranno dal quotidiano. Il piacere è già alle porte, lasciatevi trascinare in qualche piacevole avventura, che potrebbe diventare qualcosa di più serio.

Nel lavoro, la Luna schierata dalla vostra parte favorirà la realizzazione di progetti pratici ed influirà positivamente sulla vostra serenità interiore! In vista di nuove prospettive lavorative, dedicate un po' di tempo alla programmazione dei vostri impegni per essere sempre pronti a dare il massimo.

Toro: 'top del giorno'. Questo particolare periodo della settimana per voi Toro partirà e chiuderà benissimo, diciamo pure 'alla grande!'.

Secondo l'oroscopo del giorno 18 gennaio riguardo l'amore, l'intesa con il partner sarà ai massimi livelli e questo vi riempirà di gioia. In coppia, questa giornata sarà sotto il segno della famiglia e degli affetti. Il vostro stato emotivo influirà sulla vostra vitalità più del solito e sarete fantastici con la vostra metà. Single, la vita è un grande albero dei desideri sotto il quale tutti i desideri potranno essere realizzate. Un incontro fortuito accenderà nel cuore speranze che non andranno deluse, se saprete come muovervi, per regalarvi un periodo pieno d'amore. Nel lavoro, sarà davvero un'ottima giornata: cogliete le occasioni che il destino è pronto ad offrire, accettando senza indugi una proposta molto interessante.

I pianeti, a cominciare dalla Luna, guideranno i vostri passi rendendovi tranquilli ed efficienti e creando ottime occasioni.

Gemelli: ★★★★. Giornata discreta, poco efficace e difficile in alcuni casi buona, valutata nelle predizioni di sabato come bella. In alcuni caso una lieta notizia vi darà una carica pazzesca, sarete più energici e propositivi del normale e riceverete un sacco di complimenti, per quanto state facendo. In amore, miscelando una buona dose di senso pratico alla vostra fantasia, troverete senz'altro ciò che state cercando: le stelle vi consigliano di cogliere l'attimo! Puntate sugli interessi comuni per dare nuovo sprint al rapporto di coppia, spingendovi in ambienti culturali e sociali diversi, dove ancora non siete mai arrivati.

Single, se state prendendo sul serio una nuova conoscenza, ma non siete certi dei sentimenti dell'altro, farete bene a chiederglielo, magari durante una serata speciale, solamente per voi due, così svelerete l'arcano e deciderete cosa fare. Nel lavoro, il cielo sarà sicuramente schierato dalla vostra parte, segnalerà per voi opportunità negli affari da non lasciarvi sfuggire, fatevi avanti.

Astrologia del giorno 18 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. In arrivo una giornata veramente eccezionale, a tutto tondo con la parte finale della settimana. In definitiva partirà senz'altro molto positivamente questo nuovo weekend con un sabato certamente vivace.

L'oroscopo di sabato prevede in amore un periodo molto efficace sul lato sentimentale: il buon umore ed un pizzico di estro porteranno allegria nella vostra vita. Tutto procederà bene, secondo l'oroscopo del momento, ed avete anche intenzione di sorprendere il partner con qualcosa di romantico e meraviglioso. Single, allontanate da voi le persone assillanti e non perdete il controllo della situazione. Innamorarvi non sarà certo un dramma, tuttavia vi sentirete un po frastornati ed avrete paura a farlo. Attenti perché potrete vivere un momento di gioia in compagnia di una nuova conoscenza e sperimentare qualcosa di più di una semplice amicizia.

Nel lavoro, gli astri vi aiuteranno a canalizzare l'energia verso una direzione costruttiva, fornendovi una visione chiara e disincantata della realtà. Un maggiore senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere tutte le difficoltà ed uscirne così vincitori.

Leone: ★★★★★. Una giornata giudicata dall'oroscopo di sabato come ottima su tutti i fronti. Soprattutto riguardo i rapporti interpersonali dove farete davvero la parte del leone! La vostra gioia si rifletterà sull'umore generale riuscendo ad essere contagiosi anche verso chi si troverà a vostro contatto. In amore, ottima giornata sotto tutti gli aspetti, buona la salute e anche l’umore.

Farete insieme a lui, qualcosa di interessante e di divertente, determinanti per il vostro rapporto di coppia. Single, niente perturberà il vostro ottimo umore, perché i cieli vi sorrideranno e voi contraccambierete: diciamo che passerete una giornata spensierata e tutto scorrerà liscio, senza intoppi. Nella professione, la giornata sarà sicuramente favorevole, per le iniziative che vorrete portare avanti, sopratutto se avrete dalla vostra persone influenti che potranno agevolare la vostra ascesa sociale.

Vergine: ★★. In arrivo un weekend dai colori poco gradevoli relativi ai periodi segnati dal 'ko'.

Pertanto, la giornata di fine settimana potrebbe risultare pensierosa ed abbastanza flemmatica. L'oroscopo di domani 18 gennaio consiglia in amore, se non sarete soddisfatti di come andranno le cose tra voi e la persona amata, ricordate che tutto potrà essere migliorato, basterà solamente volerlo. Single, si profila una giornata delicata, dovrete essere pazienti, spiegare e rispiegare le cose per essere certi che gli altri abbiano capito. La complicità familiare sarà un aiuto prezioso per affrontare problemi, perché vi farà sentire protetti e sostenuti in tutte le vostre scelte sentimentali. Nel lavoro, una decisione affrettata potrebbe portarvi delle complicazioni.

Meglio pensarci bene e fare opera di riflessione, perché vi sentirete agitati e questo stato d’animo si rifletterà nella sfera professionale.

