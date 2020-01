L'Oroscopo di domani 25 gennaio 2020 è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dalle stelle al prossimo sabato. Prima di iniziare a decantare uno ad uno i simboli astrali rientranti nella prima sestina zodiacale, è d'obbligo dare un breve anticipo su quali sono i segni migliori del giorno. Curiosi di scoprire i simboli astrali favoriti dall'Astrologia in amore e nel lavoro? Come da titolo, ad essere messi sotto la nostra infallibile 'lente astrale' in questa sede sono i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Tra questi, ad avere il prezioso supporto da parte delle effemeridi quotidiane saranno senza alcun dubbio gli amici nativi del Cancro: valutato al 'top del giorno', il simpatico segno di Acqua potrà contare sul generoso apporto sia della Luna che del Sole, in questo momento entrambi posizionati nel settore dell'Acquario. Di contro, visto il momento non troppo a favore, l'oroscopo del giorno 25 gennaio annuncia probabili difficoltà nel corso del primo giorno di weekend a coloro della Vergine (sottotono) e dei Gemelli (ko).

Ansiosi di scoprire nei minimi dettagli il resto dell'oroscopo giornaliero? Bene, andiamo al responso segno per segno, non prima però di aver dato il meritato spazio alla scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 25 gennaio 2020

L'astrologia applicata ai primi sei simboli dello zodiaco è pronta a dare una valenza al prossimo sabato 25 gennaio 2020. Dunque in analisi il giorno dedicato alla ripartenza di un nuovo weekend, messo sotto controllo approfondito e valutato in base alla qualità delle effemeridi del periodo; il tutto condensato e ben visibile nella nuova classifica stelline quotidiana.

Senza tergiversare più di tanto, visto che abbiamo già anticipato più di qualcosa in apertura, andiamo pure a mettere in evidenza come sarà la giornata vista dall'occhio critico dell'oroscopo di domani su amore e lavoro. A seguire il resoconto dettagliato restituito segno per segno:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Toro;

★★★: Vergine;

★★: Gemelli.

Oroscopo sabato 25 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★.

Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, stelle gioiose splenderanno di luce sul vostro segno, con la Luna positiva in aumento di intensità man mano che si avvicina al vostro comparto. Sarà dolce la serata, ricca di promesse e di sereni attimi da trascorrere in compagnia della vostra metà. Certamente le cose più dolci scaturiranno proprio dal rapporto con la persona amata: insieme al partner farete cose piacevoli, anche semplici non c'è problema, ma la cosa che conta sarà quella di programmare e vivere un dolce weekend, proprio come lo sognavate da tempo. Iniziate pure fin da adesso ad organizzare qualche dettaglio, così poi sarà più emozionante godere della giornata insieme alla persona che più amate al mondo.

Single, sapete dove e come fare i gusti sforzi per migliorare la vita sentimentale. La vostra affettività vi porterà sicuramente sulla buona strada e gli incontri saranno veramente come nelle attese. Nel lavoro, ingranate la marcia e via, perché le occasioni saranno svariate. Intanto, fate mente locale e scegliete solo le cose che riterrete idonee per i vostri interessi.

Toro: ★★★★. Giornata monotona, decisamente improntata a partire un poco a rallentatore. Dunque, periodo sottomesso ad una generica flemma nonché ad una banalissima routine, valutata dall'oroscopo di sabato con le quattro stelle della normalità.

In amore, capirete di avere molti valori in comune con il vostro partner più di quanto possiate pensare. In caso di attriti, semplicemente, affrontate le discussioni da una nuova prospettiva cercando nel frattempo di rimanere calmi e sereni. Single, la Luna vi rende meticolosi e scrupolosi mentre Venere vi guida verso nuovi incontri; entrambi gli astri renderanno la vostra giornata particolarmente dolce e romantica. Magari potreste invaghirvi perdutamente di quella persona particolare (che già sapete): visto che ha già un forte ascendente su di voi, sarebbe meraviglioso 'concludere' con qualcosa di romantico.

Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero annuncia una risposta fondamentale in arrivo. Accelerate i tempi o fatevi avanti, perché dalla vostra avrete sicuramente una grande quantità di energie da spendere. Bravi, avete ancora parecchi colpi in canna...

Gemelli: ★★. Partirà sotto l'egida del 'ko' questa parte finale della settimana, con un sabato scarno in quanto a idee e voglia di fare. Dovete cercare in ogni caso di procedere con ordine e metodo, senza tralasciare alcun dettaglio al caso. Può sembrare superfluo dare certi consigli, ma vi assicuriamo che non lo è affatto: nel vostro caso, visto il periodo 'no' sarà un’importante risorsa su cui puntare.

In amore, la Luna non vi sarà completamente amica, e per questo avrete i nervi a fior di pelle. Contate fino a dieci prima di parlare, oppure in qualche caso estremo sarebbe meglio tacere anziché rispondere precipitosamente. Mettete in conto imprevisti, malumori e diverbi con la vostra metà, quindi agite con prudenza. Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato indicano che determinazione e coraggio saranno con voi, ma i contrattempi vi remeranno contro generando incertezze! Sappiate comunque che non ci sarà in questa giornata nessuna novità sul fronte amoroso, pazientate... Nel lavoro, Marte speculare negativo al segno non andrà sottovalutato, perché resterà in tale stato ancora per un po': tranquilli, potete sempre contare su altre formazioni astrali capaci di contrastare e annullare l'attuale negatività.

L'oroscopo invita alla pazienza: attendete tempi migliori!

Astrologia del giorno 25 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Giornata bella e molto convincente specialmente in campo sentimentale, valutata nelle predizioni di sabato come favolosa. A portare una ventata di novità in ogni momento della giornata sarà senz'altro il Sole e la Luna in Acquario: pronti a gongolare? Certo che si, pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore vi arriverà direttamente la carica giusta per vivere un weekend davvero entusiasmante, ricco di colpi di scena e buone notizie. Sarete particolarmente dolci e disponibili nei confronti del partner: sembrerà quasi che la persona amata vi abbia fatto un dolce incantesimo legando ancora di più il proprio cuore al vostro.

Single, sarete positivi e intraprendenti, avrete il mondo nelle vostre mani ed ogni cosa verterà a vostro favore. In crescita la voglia di avvicinarsi ad una persona (a cui pensate da tempo): proprio in questa giornata potrebbe arrivare quell'appiglio giusto per iniziare qualcosa di meraviglioso... Nel lavoro, disponibilità ed energia saranno a vostra disposizione per liberarvi da una situazione stagnante. Se poi avrete l'accortezza di apportare delle modifiche a schemi o abitudini, senz'altro potreste centrare gli obiettivi in agenda. In un viaggio di lavoro, infine, potreste unire l'utile al dilettevole risultando proficuo sia per l'attività che per l'umore.

Leone: ★★★★★. Il prossimo sabato si prevede al massimo delle possibilità per tantissimi di voi Leone. In generale concluderete trattative d'affari sulle quali stavate operando da tempo. Altresì, avrete modo di alleggerire eventuali impegni concedendovi momenti di sano relax. In amore, portati a termine gli impegni quotidiani, la giornata sarà tutta per voi! Con la Luna amica potrete dare ascolto a quella sottile vena di pigrizia che tanto vi fa stare bene! Allora concedetevi pure un po' di riposo in più, limitando al minimo gli sforzi o restando beatamente in ozio. Vi saranno di certo momenti di piacevole intimità accompagnati ad un dolce romanticismo: saprete cogliere le sfumature o quei desideri inespressi che la persona amata senz'altro far trasparire?

Ne siamo certi... Single, la vostra intuizione vi permetterà di avere una visione abbastanza chiara in merito al futuro sentimentale al fine di prendere decisioni giuste ed in modo rapido. Potrete raggiungere un equilibrio stabile in quanto, nel periodo, troverete facilmente il vostro spazio nei riguardi dell'amore. Nel lavoro, la giornata inizierà sicuramente bene, tra capacità d'impegno, riflessi pronti, concentrazione e tanta voglia di fare. L'oroscopo quotidiano prevede alcune situazioni idonee a produrre risultati ottimi, anche per il vostro portafoglio.

Vergine: ★★★. Partirà non troppo bene questa parte della settimana, con un sabato poco stabile in più di qualche occasione.

Avrete la possibilità di adottare dei cambiamenti ma dovrete analizzare i vostri limiti. Per non fare dei passi avventati, mettendo in pericolo il vostro operato, agite con prudenza. L'oroscopo di domani 25 gennaio consiglia in amore massima concentrazione siate precisi nel parlare, potreste fare qualche gaffe con la persona amata che alla fine paghereste a caro prezzo (sapete bene come...). Insomma, riflettere bene prima di fare osservazioni e fatelo solo se coerenti con gli argomenti discussi e mai fuori luogo. Single, purtroppo la giornata comincerà con il piede sbagliato, anche se alcuni astri saranno ancora disposti a dare sufficiente sostegno.

Reagite, scacciate la tristezza dalla vostra vita perché sta per arrivare tempo di (ri)mettersi in gioco per poter abbracciare l'amore. Nel lavoro, secondo l'oroscopo converrà tenere alta la guardia per evitare distrazioni o errori. Potreste essere fraintesi oppure qualche volta sarete proprio voi a non comprendere a non rilevare determinate informazioni: attenzione!

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.