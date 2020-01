L'Oroscopo di questo venerdì 24 gennaio vedrà i nati sotto il segno dei Pesci e della Bilancia essere in perfetta armonia con sé stessi, mentre Leone e Sagittario saranno un po' in crisi.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche e la classifica dei dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche, ultime cinque posizioni

12° Cancro: siete molto sensibili e questo è un pregio, ma dovete imparare a snobbare il parere di alcune persone. Avete preso troppo a cuore una critica ingiusta e questo vi ha rallentato sul lavoro.

In amore non è un buon periodo, ma troverete la forza per uscire da questa situazione spiacevole.

11° Vergine: vi manca tanto troppo una persona e vi sentite disperati, dovete reagire e imparare a convivere con questo dolore lancinante, il tempo non cancella ma aiuta. Sul lavoro avrete una bella soddisfazione concentratevi su quello e cercate di essere forti perché qualcuno ha bisogno di voi.

10° Pesci: qualche litigio di troppo ha pesantemente influito sul vostro rendimento sul lavoro. In amore dovete essere pazienti e attendere che qualcuno si scusi con voi, quindi non forzate i tempi e aspettate.

La salute è ottima.

9° Leone: dovete imparare a collaborare con gli altri sul lavoro, non potete fare sempre tutto sempre da soli. In amore avete commesso uno sbaglio e dovrete essere voi a provi rimedio. Salute ottima ma non esagerate col cibo.

8° Sagittario: l'oroscopo vi vede in crisi sia in campo sentimentale che in quello lavorativo. Per i single non ci sono particolari novità, ma chi ha un partner dovrà fare ammenda e chiedere scusa al partner.

Purtroppo una gestione un po' allegra delle vostre finanze vi ha messo un po' in crisi, iniziate a tagliare le spese superflue e presto vi rimetterete in carreggiata.

Classifica e oroscopo dalla settima alla quarta posizione

7° Scorpione: non vale la pena serbare troppo rancore verso una persona, lasciate correre gli eventi e concentratevi invece su chi vi ama. Cercate di fare orari più regolari e mangiare più sano, ne trarrete molti benefici.

6° Toro: secondo l'oroscopo questo venerdì sarà una buona giornata per le vostre finanze. In arrivo un po' di soldi, inoltre incontrerete una persona che non vedevate da molto tempo. La salute è buona ma dovete mettervi un po' a dieta e iniziare a mangiare cibi più sani.

5° Gemelli: la parola d'ordine del giorno dovrà essere gentilezza, se sarete cordiali con chi vi sta vicino riceverete molte soddisfazioni, del resto le stelle sono con voi e vi attendono tante piccole notizie positive. Non sarà una giornata memorabile, ma starete bene con voi stessi e con gli altri.

4° Bilancia: vi sentirete decisamente bene, il pensiero del fine settimana che si avvicina vi riempirà di energie positive.

Fate quello che più vi piace, dopo il lavoro dedicate il tempo ai vostri hobby, ma soprattutto non trascurate il vostro partner.

Le prime tre posizioni

3° Capricorno: secondo l'oroscopo questo venerdì sarà una splendida giornata per voi, sul lavoro avrete una bella soddisfazione, per il resto organizzatevi per questo fine settimana e cercate di fare qualcosa che vi piace, questo vi riempirà di energie positive.

2° Ariete: a un passo dal podio, questo venerdì sarà una giornata meravigliosa, riceverete una splendida notizia che aspettavate da tempo e in amore sarà un periodo praticamente perfetto.

1° Acquario: l'oroscopo del 2020 vi ha visto sul podio, è un buon anno per voi e domani sarà una giornata perfetta.

Siete i preferiti degli astri, amore, lavoro e salute sono perfette. Tutto quello che farete vi riuscirà bene. Complimenti.