Domenica 12 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna in Leone, mentre Plutone, Saturno, Mercurio, il Sole e Giove saranno nel segno del Capricorno.

Urano permarrà in Toro, così come Venere farà altrettanto sui gradi dell'Acquario e Marte nell'orbita del Sagittario. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Leone, meno concilianti per Cancro e Pesci.

Cancro imbronciato

Ariete: impulsivi. La Luna favorevole andrà presumibilmente a 'stimolare' l'indole impulsiva dei nativi che, se ben sfruttata, potrebbe essere apprezzata nel menàge di coppia.

Toro: poco concentrati. Mercurio e la Luna si daranno battaglia nel cielo ed a pagarne le conseguenza potrebbe essere la concentrazione in ambito professionale che i nativi non riusciranno ad esercitare.

Gemelli: energici. Domenica i nati del segno avranno a disposizione, con tutta probabilità, uno stracolmo bottino energetico che li aiuterà a far avanzare celermente i loro progetti professionali in essere.

Cancro: imbronciati. Giornata dal muso lungo in casa Cancro, a causa delle copiose asperità astrali in onda, nella quale farebbero bene a pensare prima di proferir parole, perché il rischio di gaffe sarà alto.

Rinnovamenti per Leone

Leone: rinnovamenti. Ciò che in passato sembrava certo adesso potrebbe non esserlo più: il tutto è dono gradito del periodo che intercorre tra le due Eclissi del 10 e 14 gennaio, perché i nati Leone saranno inclini al rinnovamento in ogni ambito della loro esistenza.

Vergine: cambio look. La Luna calante in Leone a 'braccetto' con la forza propulsiva dello Stellium nel loro Elemento, potrebbe far optare i nati del segno per un cambio del loro look abituale.

Bilancia: relax. Le attività pratiche odierne saranno presumibilmente più del solito ed i nativi, come conseguenza, sceglieranno di staccare la spina dalla quotidianità per dedicarsi al relax più assoluto.

Scorpione: incontri. Giornata ideale per fare nuove conoscenze senza, però, aspettarsi che questi freschi rapporti si evolvano in qualcosa di più.

Amore in secondo piano.

Chiamate extra per Capricorno

Sagittario: amore 'top'. La triade sfacciatamente favorevole Luna-Marte-Venere potrebbe far giungere nella domenica nativa una novità inaspettata, come un regalo del partner o un successo ottenuto dai figli.

Capricorno: chiamate extra. Chi tra i nativi lavora a chiamata avrà buone chance di ricevere qualche opportunità nell'ultimo giorno della settimana che, vista la moltitudine di Astri favorevoli, saranno da cogliere senza pensarci troppo.

Acquario: gelosi. Sebbene non vi siano reali motivazioni, i nativi potrebbero provare un forte sentimento di gelosia nei confronti del partner verrà 'sfogato' con delle scenate inopportune.

Pesci: lavoro 'flop'. Qualcosa potrebbe non girare a dovere nell'ambiente professionale dei nati Pesci, i quali farebbero bene ad 'ingoiare qualche rospo' anziché gettarsi in controproducenti battibecchi con i colleghi.