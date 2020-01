Sabato 11 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno del Cancro, dove staziona il Nodo Lunare, al segno del Leone, mentre Plutone, Saturno, Giove, Mercurio ed il Sole stazioneranno in Capricorno.

Urano permarrà sui gradi del Toro, così come Venere che continuerà il suo transito in Acquario. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci e Marte permarrà nell'orbita del Sagittario.

Previsioni astrologiche favorevoli per Bilancia e Leone, meno concilianti per Pesci e Vergine.

Cancro letargico

Ariete: perplessi. Il cambio lunare potrebbe far giungere qualche ostacolo di troppo nell'ambiente professionale rendendo, come conseguenza, perplessi i nati del segno. In serata miglioramento umorale.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico in casa Toro non sarà ad alti livelli e dato il deficit di forze sarà bene prendere un giorno di ferie, onde evitare grossolani errori.

Gemelli: pomeriggio 'top'. Alle 13:18 la Luna entrerà nel Leone, portando presumibilmente una ventata di spensieratezza ai nati del segno che si ripercuoterà favorevolmente nel loro rapporto con le altre persone.

Cancro: letargici. Venerdì da prendere 'con le pinze' per i nativi che, oltre al cambio del Luminare femminile, assisteranno all'Eclissi di Luna Piena nella loro orbita, e ciò li farà probabilmente optare per chiudersi in se stessi.

Leone poliedrico

Leone: poliedrici. La versatilità professionale dei nati Leone potrebbe balzare in primo piano a patto che, come suggerisce lo Stellium di Terra, non disperdano le loro idee in troppe direzioni.

Vergine: disorganizzati. Nel focolare domestico i nati del segno in questa giornata non riusciranno presumibilmente ad essere ordinati e precisi come, invece, vorrebbe la dolce metà.

Bilancia: mondani. La voglia di divertimento farà, con tutta probabilità, optare i nativi per organizzare una scanzonata serata assieme agli amici di sempre dove le risate saranno assicurate.

Scorpione: stand-by. Venerdì in cui i nati Scorpione vorranno e potranno staccare dalla quotidianità per mettere 'ordine' nella loro vita, dai rapporti interpersonali al loro modo di concepire i sentimenti.

Pesci dubbiosi

Sagittario: umore 'flop'. Il duetto Luna-Marte di Fuoco poco potrà contro le molteplici asperità astrali odierne che mineranno il buonumore in casa Sagittario. Amore in secondo piano.

Capricorno: distratti. Le Lune odierne contrasteranno Mercurio nel loro segno rendendo inclini i nativi alle distrazioni, specialmente nell'ambiente lavorativo dove lo sguardo attento dei 'piani alti' aggiungerà altra pressione.

Acquario: amore 'flop'. Il menàge amoroso potrebbe risentire delle effemeridi giornaliere ed il clima, di conseguenza, si farà meno affettuoso del solito.

Pesci: dubbiosi.

Il parterre planetario del periodo non è granchè, se a ciò si somma la delicata Eclissi nel loro Elemento facile intuire come i nati Pesci saranno presumibilmente sommersi da dubbi e ripensamenti sugli argomenti più disparati.