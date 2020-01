Sabato 11 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal Cancro, dove vi è il Nodo Lunare, al segno del Leone mentre Mercurio, Plutone, Saturno, Giove ed il Sole stazioneranno sui gradi del Capricorno. Urano permarrà in Toro come Nettuno nel segno dei Pesci. Infine Marte continuerà il suo moto in Sagittario con Venere che rimarrà stabile in Acquario. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Bilancia, meno rosee per Toro e Pesci.

Sul podio

1° posto Bilancia: mondani. La voglia di divertimento nativa verrà presumibilmente soddisfatta dal primo pomeriggio quando la Luna sarà crescente nell'affine Leone che li farà optare per una spensierata serata assieme agli amici di vecchia data.

2° posto Leone: poliedrici. Venerdì in cui i nati del segno avranno svariate opportunità professionali sulle quali orientarsi a patto che non disperdano le loro energie in molteplici direzioni come 'esige' lo Stellium di Terra.

3° posto Gemelli: pomeriggio 'top'. Ad una mattinata uggiosa ed imbronciata seguirà una seconda parte del venerdì dove i nati Gemelli saranno presumibilmente gioiosi e con un sorriso a 32 denti.

I mezzani

4° posto Cancro: letargici. La possente Eclissi di Luna Piena nel loro segno 'costringerà' i nativi più coscienziosi a fare i conti con la loro interiorità, capovolgendo priorità ed interessi che sinora sembravano scontate nella loro vita.

5° posto Scorpione: stand-by. L'eclissi non 'risparmierà' nemmeno i nati Scorpione che, essendo nell'Asse Cancro-Capricorno, interesserà anche il loro elemento in prima persona rendendoli inclini a rivalutare la loro quotidianità e, soprattutto il loro modo di porsi nelle faccende di cuore.

6° posto Ariete: straniti. Il cambio di postazione dei Luminari potrebbe creare qualche perplessità nell'ambiente professionale nativo. Fortunatamente nel corso delle ore serali il clima si alleggerirà.

7° posto Toro: spossati. Le energie in questa giornata potrebbero essere ridotte al lumicino tanto che molti nativi opteranno, a ragion veduta, per un giorno di ferie in modo da ricaricare le batterie.

8° posto Vergine: disorganizzati. I nativi che hanno il compito di guidare un gruppo di persone risentiranno, presumibilmente, di scarse doti organizzative che saranno motivo di critiche da parte dei suddetti.

9° posto Capricorno: distratti. Concentrarsi oggi sarà, c'è da scommetterci, un'ardua impresa in casa Capricorno come inevitabile conseguenza alcuni sceglieranno di delegare le incombenze meno importanti a soci o colleghi.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: ripensamenti. Le effemeridi del periodo non sono il massimo e nemmeno quelle odierne lasciano presagire nulla di buono. Quindi molti nati Pesci saranno probabilmente sommersi da dubbi e ripensamenti.

11° posto Sagittario: indisponenti. Le molteplici asperità astrali potrebbero rendere i nativi indisponenti e poco vogliosi di comunicare col prossimo. Tale atteggiamento farà storcere il naso a qualche collega che non esiterà nel farglielo notare.

12° posto Acquario: amore 'flop'. Il clima d'insoddisfazione che, con tutta probabilità, regnerà oggi in casa Acquario raffredderà ogni genere di effusione verso il partner.

Lavoro in secondo piano.