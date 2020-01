Le previsioni astrologiche del 1° febbraio informano sull'andamento delle persone che stanno vivendo un rapporto di coppia. L'Oroscopo riguarderà tutti i 12 segni dello zodiaco. Il Cancro avrà una giornata tranquilla, l'Ariete verrà supportato dal partner.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: il sole sta uscendo dopo tanta tempesta. Cercate di essere concreti e non pensate di ottenere cose importanti senza il giusto sacrificio. La vostra dolce metà è al vostro fianco e questo è già qualcosa di particolarmente positivo.

Toro: state riflettendo molto su quello che avete deciso di fare, non siete del tutto soddisfatti e pensate che la strada intrapresa potrebbe non essere quella ideale. Non mettetevi di cattivo umore e affrontate la situazione.

Gemelli: buone prospettive di coppia, avrete la possibilità di indirizzare la giornata insieme alla persona amata. Cogliete l'occasione al volo e trascorrete più tempo possibile con la vostra dolce metà, non sarà cosa da tutti i giorni.

Cancro: tutto procederà nella direzione giusta, un equivoco rischierà di compromettere momentaneamente la vostra stabilità.

Fortunatamente tutto si risolverà nella classica bolla di sapone.

Leone: il partner ancora non ha ben compreso la piega che volete dare alla vostra storia. Rendetela partecipe di ciò che realmente pensate, se volete una cosa duratura impegnatevi molto per ottenerla.

Vergine: state bene con la vostra dolce metà, lei è consapevole di questo e ve ne rende merito. A volte tendete a cullarvi troppo sugli allori e a rendere troppo statico il rapporto.

Un pizzico di peperoncino non guasterebbe.

Bilancia: il vostro rapporto risulta essere estremamente solido, l'occasione per passare al livello successiva è particolarmente ghiotta. Serve una dichiarazione con i fiocchi per convincere anche la vostra dolce metà.

Scorpione: un ex potrebbe tornare di moda e la persona amata diventerà particolarmente gelosa. Fatele capire che non correrà nessun rischio e che credete fermamente alla vostra storia d'amore.

Sagittario: potreste decidere di rompere un rapporto ormai logoro. Il partner potrebbe chiedere di continuare a provarci, le vostre intenzioni non andranno verso quella direzione. Sembrate avere le idee molto chiare.

Capricorno: il vostro sogno si sta per avverare, potrebbe accadere qualcosa nella vostra vita di estremamente positivo. Fidanzamenti ufficiali, matrimoni e nascite tra le belle opportunità.

Acquario: i problemi di fondo dovreste averli superati, ora cercate di capire insieme alla persona amata quale potrebbe essere la direzione giusta per il vostro rapporto. Non fatevi prendere da eccessivi entusiasmi ma nemmeno da profonde depressioni.

Pesci: qualcosa da chiarire ancora c'è, ma la situazione sembra molto più tranquilla. Abbiate la compiacenza di dire in faccia ciò che pensate, specialmente se potrebbe servire a riequilibrare il rapporto.