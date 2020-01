L’Oroscopo lascia presagire un mese di febbraio vantaggioso per il Leone, anche se non mancheranno i momenti sottotono, soprattutto dal punto di vista fisico. Qualcuno infatti potrebbe risentire dello stress e della stanchezza accumulata e trasformarla in fastidi psicosomatici. Sarà comunque un momento interessante dal punto di vista sentimentale, dove sarà possibile fare progetti per il futuro, ma anche nuovi incontri. Mentre in ambito lavorativo ci sarà la possibilità di lasciarsi alle spalle la negatività dei mesi precedenti e guardare con ottimismo a quelli che verranno.

Approfondiamo di seguito l’oroscopo di febbraio 2020 per i nati sotto il segno del Leone, con previsioni astrali per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di febbraio per il Leone

Amore: il mese di febbraio inizia con una forte desiderio di riscatto la parte del segno, che in amore ha iniziato l’anno abbastanza sottotono. Durante le giornate iniziali di questo mese sarà possibile trovare dei chiarimenti. Secondo l’oroscopo le relazioni che nascono in questo momento e i nuovi incontri sono favoriti dalle stelle.

All'interno dei rapporti di coppia, a partire dal 6 febbraio tornerà la serenità, la passione si riaccende e gli astri lasciano presagire anche la nascita di importanti progetti per il futuro. Al contrario, chi vive due relazioni parallele farà bene a prendere una decisione o rischia di perdere tutto.

Lavoro: un oroscopo ricco di novità e soddisfazioni quello di febbraio 2020 per il segno del Leone, soprattutto per ciò che riguarda il lavoro e le questioni pratiche.

Sarà il momento ideale per coloro i quali intendono sottoscrivere dei contratti o iniziare nuovi progetti, ma anche per chi vuole accettare una nuova proposta di lavoro o trasferirsi all'estero. Anche dal punto di vista economico ci sarà un buon miglioramento, Venere in aspetto positivo migliora il modo di porsi nei rapporti con gli altri e questo gioverà a chi desidera iniziare delle nuove collaborazioni.

Salute: come anticipato, il mese di febbraio 2020 sarà molto positivo per i nati sotto il segno del Leone, anche se saranno molte le cose di cui occuparsi e l'oroscopo non esclude che qualcuno possa fortemente risentire della stanchezza accumulata, rischiando di trasformare dei piccoli acciacchi in fastidi e dolori di tipo psicosomatico. Tuttavia le stelle ci fanno sapere che l'ultima settimana del mese favorirà un buon recupero di energie, le cure e i trattamenti iniziati in questo periodo porteranno ai risultati sperati. È il mese ideale per dedicare maggiore attenzione alla cura del corpo e all'alimentazione, modificando alcune abitudini sbagliate.