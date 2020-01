L’Oroscopo protegge il segno della Vergine durante il mese di febbraio 2020 e lo favorisce soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Il lavoro occuperà un ruolo di centrale importanza all'interno della vita del segno durante il nuovo mese e regalerà splendide emozioni e soddisfazioni. Inevitabilmente il segno finirà per allontanare le persone intorno e questo potrebbe creare dei contrasti in amore. Il consiglio delle stelle è quello di usare i weekend per dedicarsi alle persone amate. La salute sarà caratterizzata da momenti di tensione e nervosismo, ma nulla che non si potrà risolvere con un po’ di riposo.

Approfondiamo di seguito l’oroscopo del mese di febbraio 2020 per i nati sotto il segno della Vergine, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di febbraio per la Vergine

Amore: come anticipato, durante il mese di febbraio 2020 il segno non avrà molto tempo da dedicare all' amore. All'interno dei rapporti di coppia, potrebbero dunque nascere delle distanze, non mancheranno i conflitti e i momenti sottotono. In realtà queste difficoltà sono create da situazioni esterne, la Vergine sarà troppo impegnata nelle questioni lavorative per dedicarsi come vorrebbe all'amore e agli affetti personal.

L'oroscopo invita il segno ad organizzare meglio le proprie settimane, così da poter ritagliare del tempo durante i weekend da trascorrere con le persone care. Sarà un momento non troppo fortunato per i single alla ricerca di nuovi incontri, tuttavia non è da escludere la possibilità di fare conoscenze intriganti.

Lavoro: i pianeti sono in aspetto favorevole, dunque secondo l'oroscopo il mese di febbraio 2020 si presagisce molto interessante per quanto riguarda il lavoro, le questioni pratiche e le finanze.

Dal 17 in poi la Vergine avrà uno slancio, le stelle assicurano l'arrivo di opportunità da prendere al volo. Sarà il momento ideale per avanzare delle proposte, presentare dei progetti o aprire un’attività. Sempre durante la seconda metà di febbraio sarà possibile riscuotere i frutti del lavoro precedentemente seminato, qualcuno potrebbe ricevere anche una promozione. Il favore delle stelle aiuta coloro i quali sono alle prese con delle situazioni legali, si potrà trovare una mediazione.

Salute: le energie dedicate al lavoro potrebbero anche causare qualche tensione dal punto di vista fisico ai nati sotto il segno della Vergine. L’oroscopo consiglia di evitare gli sforzi e le situazioni stressanti, da tenere in considerazione l’eventualità di iniziare a praticare dei corsi di meditazione, come lo yoga o il pilates per smorzare la tensione.