L’Oroscopo di domenica 5 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Le stelle favoriranno i chiarimenti e aggiusteranno eventuali rotture. I nativi dei Gemelli vivranno 24 ore importanti, mentre quelli della Bilancia ritroveranno la serenità. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche di questa interessante giornata.

L'oroscopo di domenica 5 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: chiarite al più presto tutte le incomprensioni.

Siete stressati ed avete bisogno di una mano, in casa ci saranno svariate cose da fare. Presto alcuni nativi dovranno sborsare dei soldi per sistemare una recente rottura. Cercate di rilassarvi, chi è in coppia dovrà essere più dolce e comprensivo nei confronti dell’altro.

Toro: domenica favorevole. Riuscirete a superare una determinata difficoltà. Alcuni intoppi vi hanno tenuti fermi nei giorni scorsi ma ora sarà possibile ripartire. Rotture in vista, le coppie poco stabili si sfalderanno entro la primavera.

Gemelli: giornata importante, godrete del favore delle stelle. Con il partner si parlerà del futuro e di un possibile viaggio da fare. Anche se i soldi scarseggiano, non vi date mai per vinti. Sarete fermamente positivi e coinvolgerete con il vostro buon umore anche chi vi sta accanto.

Cancro: spesso soffrite di attacchi d’ansia e questa domenica non vi risparmierà. Dovrete fare un po’ di lavori, ma sarete molto stanchi e faticherete a tenere gli occhi aperti. In amore si registrerà un riavvicinamento e vi lascerete trasportare dall'ardente passione e romanticismo. Incontri e colpi di fulmine in primavera, presto la vostra vita subirà un cambiamento.

Leone: domenica valida per chiarire un certo fraintendimento. I giorni scorsi sono stati difficili. Nei prossimi mesi avrete modo di poter ottenere qualcosa in più ma dovrete impegnarvi duramente.

Fate molti sacrifici per arrivare alla fine del mese, tuttavia staccate la spina e godetevi la domenica senza strafare.

Vergine: in arrivo una giornata splendente per quasi tutti i nativi. Ci sarà da sistemare qualcosa all'interno dell’abitazione. Alcuni single conosceranno una persona nuova e proveranno un certo interesse. Non isolatevi e uscite di più.

Bilancia: l’oroscopo di questa domenica vi invita alla calma, specie in famiglia dove i problemi e le incomprensioni non mancano mai. Le coppie giovani sono stanche di vivere lontani dal partner, presto sarà possibile iniziare a fare sul serio. Chi è sposato si sentirà un pochino trascurato. Risollevate l’umore dedicandovi ad una piacevole attività.

Scorpione: in giornata riceverete una chiamata da un familiare. Sarà una domenica speciale in cui poter staccare la spina e recuperare fisicamente.

La prossima settimana sarà difficoltosa, quindi evitate di strafare. Possibili dolori articolari, spesso soffrite di mal di schiena o di testa.

Sagittario: giornata caratterizzata da alti e bassi ma perfetta per fare delle nuove conoscenze che in futuro saranno utili per il vostro lavoro. I problemi lavorativi saranno in via di risoluzione. State attraversando una fase di stallo.

Capricorno: le coppie si ritroveranno a trascorrere una lieta domenica fatta di progetti entusiasmanti e di attività importanti. Bisognerà solamente stare attenti agli attacchi altrui. Chi lavora dovrà vedersela con un nuovo incarico.

Fisico in recupero, presto tornerete in forma ma evitate gli sgarri e tenete d’occhio la pressione.

Acquario: l’amore traballa e le coppie dovranno affrontare un argomento spinoso che rischierà di far nascere delle incomprensioni. Dovrete essere molto chiari. Qualcosa non vi aggraderà e il vostro umore sarà guastato. Nei prossimi giorni alcuni nativi dovranno riprendere in mano certe questioni legali o burocratiche. Chi vuole mettersi in proprio dovrà superare numerosi ostacoli.

Pesci: giornata valida per affrontare delle questioni importanti o per aggiustare alcune rotture. Chi ha discusso nei giorni precedenti, potrà ottenere un chiarimento e lasciarsi tutto alle spalle.

Un po’ sarete dispiaciuti mentre metterete via gli addobbi di Natale. Presto la normale routine sarà ripristinata e dovrete rimboccarvi le maniche più del solito.