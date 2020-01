Le previsioni astrologiche dello Scorpione nel mese di febbraio ci parlano di un amore problematico e del lavoro che potrebbe portare delle soddisfazioni inattese.

Il mese di febbraio dello Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione vivranno un mese sufficientemente tranquillo. Andiamo a scoprire le vicende che riguardano le relazioni di coppia, i single, l'ambito professionale e il benessere fisico.

Amore di coppia: la situazione di coppia risulterà essere abbastanza complessa. Dovrete venire a capo di alcune problematiche difficili da risolvere, rischierete di peggiorare la situazione e di compromettere qualcosa che durava da parecchio tempo.

Potrete appoggiarvi al sostegno della vostra famiglia, non vi mancherà l'aiuto e il conforto necessario. State sereni e non buttatevi giù, non si può mandare per il verso giusto qualcosa di chiaramente irrecuperabile.

Single: mese positivo per i cuori solitari, saranno tante le opportunità che vi si presenteranno. Tra un'avventura e l'altra potreste anche trovare qualcosa di veramente importante. Agite, come vostro costume, con l'istinto e qualsiasi decisione comunicatela in maniera diretta e chiara.

Siate sempre voi stessi e non abbandonate il modo di approcciare alle dinamiche della vita. Approfittate soprattutto di alcune serate organizzate da amici, sapranno indirizzarvi nella strada che state tentando di percorrere.

Lavoro: il lavoro andrà molto bene, sappiate cogliere quello che di buono porterà questo mese. L'obiettivo che inseguivate da tanto tempo sta per essere raggiunto. Lasciate stare le cose meno urgenti e cercate di stabilire delle priorità, l'organizzazione risulta essere sempre fondamentale. I vostri colleghi vi daranno una mano, quando terminerete un determinato progetto riconoscete il loro merito. Sarete tentati da alcune 'sirene' che vi promettono cose che difficilmente potranno mantenere, state attenti e rimanete con i piedi per terra. Vale il detto 'meglio un uovo oggi che una gallina domani'.

Salute: sarà un mese pieno di energia positiva, mantenete la vostra forma e lo stato di salute praticando degli sport. Sarà un aspetto importante perché sperimenterete sulla vostra pelle l'efficacia del sacrificio profuso. Dedicateci anima e corpo e raggiungerete di certo l'obiettivo.

Le caratteristiche del segno

Il segno dello Scorpione comprende i nati nel periodo che va dal 23 ottobre al 22 di novembre. Scopriamo alcune caratteristiche proprie di questo segno, i difetti e alcune caratteristiche dominanti. I nati sotto questo segno risultano essere diversi fra loro, non tutti hanno le stesse caratteristiche caratteriali e comportamentali. È un segno molto sicuro di sé e diretto, in grado di prendere decisioni complesse in breve tempo. Un'altra caratteristica importante è la passione, la mettono in tutto ciò in cui credono e nelle attività che praticano.

Lo Scorpione è un segno abbastanza vendicativo che non dimentica molto facilmente i torti subiti. È orgoglioso e molto geloso, fino a diventare possessivo. In amore tende a tirar fuori un lato particolarmente passionale del proprio essere.