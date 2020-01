Nella giornata di mercoledì 8 gennaio, la Luna si troverà in congiunzione al segno dei Gemelli che proveranno maggior amore nei confronti del partner o di un membro della famiglia, mentre Scorpione attraverserà una fase di maturazione graduale che li accompagnerà soprattutto sul posto di lavoro. Marte positivo in Ariete renderà intraprendenti i nativi del segno sul fronte sentimentale, mentre Pesci giocherà un ruolo fondamentale in ambito lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 8 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 8 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: sentirete di aver dato del vostro meglio in ogni aspetto nelle giornate precedenti, e adesso vi sentite fieri dei risultati ottenuti, pronti a continuare su questa strada e migliorare sempre di più. In amore le energie non vi mancano e sarete molto galanti nei confronti del partner, ostinati a portare felicità e tranquillità nella vostra relazione di coppia. I single dovranno mostrarsi più disponibili con le persone che li circondano, tra cui potrebbe esserci l’anima gemella.

In ambito lavorativo potrà anche sembrarvi noioso, ma dovete rispettare le idee degli altri, altrimenti non potrete raggiungere i vostri scopi. Voto - 8

Toro: con il Sole in trigono al segno del Sagittario durante la giornata di mercoledì, in amore otterrete la stabilità e le sicurezze desiderate, ma anche storie stimolanti e passionali se siete single, soprattutto nati nella prima decade. I vostri pensieri sono rivolti a sogni stimolanti e fantastici, ma per il momento dovrete aspettare un po’. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo gli scontri con i colleghi saranno più frequenti del solito. Anche le vostre stesse mansioni per il momento non sono così stimolanti. Sarebbe il caso di trovare nuovi obiettivi da portare a termine che possano tenervi attivi. Voto - 7,5

Gemelli: la Luna sarà ancora in congiunzione al vostro segno nella giornata di mercoledì, offrendovi ancora una volta stabilità all'interno della vostra vita sentimentale, che sia con il partner oppure con i familiari.

Proprio sul fronte sentimentale dedicherete maggior attenzione ai vostri familiari, che sia per piacere o per impegni da affrontare. Se siete single sfrutterete il vostro fascino per sedurre la vostra potenziale anima gemella. Sul posto di lavoro riprendete l’attività lavorativa con entusiasmo e un bel desiderio di dare il meglio di voi stessi, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8

Cancro: potreste sentirvi piuttosto svogliati nel riprendere l'attività lavorativa ora che le feste si sono concluse. Marte e Venere dissonati potrebbero crearvi qualche difficoltà ad esprimere al meglio le vostre abilità in ambito lavorativo. Cercate di essere più attivi e mostrate più impegno in ciò che fate. Sul fronte amoroso predominano passioni e reazioni istintive, che aumenteranno a dismisura l'affiatamento di coppia.

Infatti, agirete spinti dalla passione e dal desiderio. Inoltre, i rapporti con i familiari saranno positivi. Se foste single potreste riuscire ad avere una seconda possibilità con la persona con cui flirtate, mostrandovi per ciò che siete realmente. Voto - 7,5

Leone: sarà una giornata ricca di grandi potenzialità per voi nativi del segno, grazie al Sole nel segno del Sagittario. La vostra amabilità e generosità saranno di grande impatto nella vostra relazione di coppia, tanto da permettervi di fare ciò che più sentite di fare. I single trascorreranno una giornata monotona, senza interessanti stimoli, anche uscendo con gli amici.

Sul posto di lavoro vi state impegnando e lavorerete sodo, ciò nonostante i guadagni per il momento non sono il massimo e dovrete fare qualcosa per sbloccare la situazione. Voto - 7

Vergine: configurazione astrale positiva per voi nativi del segno, grazie alla posizione positiva di pianeti come Giove e Mercurio nel segno del Capricorno. Voi single siete molto fortunati ad avere gli amici che avete. Tuttavia, sta a voi cercare di essere all'altezza e ricambiare. Per quanto riguarda le relazioni fisse sarete in grado di esercitare il vostro fascino in ogni occasione nei confronti del partner. Inoltre, prendetevi del tempo per discutere con la vostra dolce metà di cosa volete ancora per migliorare la vostra storia d'amore.

Per quanto riguarda il lavoro focalizzerete la vostra attenzione sulle questioni urgenti. Voto - 7,5

Bilancia: sarà una giornata molto bella per voi nativi del segno grazie anche agli influssi benefici di Giove che portano una buona dose di fortuna. A partire dall'ambito lavorativo, dove potreste riuscire finalmente a trovare un nuovo impiego se siete alla ricerca, oppure a concludere finalmente una mansione che non vi stava particolarmente a genio. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere in Acquario promette tanta passione all'interno della vostra relazione di coppia. Per i single potrebbe essere un'opportunità approfittare di alcuni eventi che si creeranno con la loro potenziale anima gemella.

Voto - 8,5

Scorpione: gli influssi di Venere nel segno dell'Acquario vi permetteranno di attraversare magnificamente una fase di maturità per voi durante la giornata di mercoledì. In ambito sentimentale sarete schietti e audaci nel risolvere alcune controversie, lasciando spazio inoltre al vostro lato tenero e affascinante. Per quanto riguarda i single l'amore potrebbe bussare alle loro porte. Sul fronte lavorativo lo stress diminuisce e avrete una mente sempre più lucida, pronta a dare il meglio di sé, soprattutto se appartenete alla terza decade. Voto - 8,5

Sagittario: Sole benefico nel vostro segno zodiacale durante la giornata di mercoledì.

Sarete particolarmente svegli, vigili su tutto ciò che gira attorno, trovando un'adeguata soluzione ai problemi di lavoro che vi hanno portato difficoltà nelle giornate precedenti. I vostri colleghi rispetteranno il vostro operato. Sul fronte sentimentale riuscirete a ricavare forze dalla vostra famiglia, ciò nonostante non fatevi influenzare troppo dallo stato d'animo altrui se volete davvero dare il meglio di voi stessi. Se siete single sarete in attesa di trovare l'amore, ma per riuscirci, dovrete ovviamente darvi da fare. Voto - 8

Capricorno: pionieri della giornata di mercoledì, sarete tra i più favoriti grazie ad una configurazione astrale eccellente che vi accompagnerà in ogni ambito.

La sfera sentimentale si rivelerà a dir poco entusiasmante. Riuscirete infatti a tirare fuori il massimo dalla vostra relazione di coppia, ottenendo tutto ciò che desiderate. Per quanto riguarda i single, continuando ad uscire e frequentare persone, potreste riuscire finalmente a trovare la persona dei vostri sogni. Sul posto di lavoro parteciperete attivamente a quanto avviene intorno a voi e vi sentirete in forma smagliante, stimolando i colleghi ad intraprendere interessanti progetti di gruppo. Voto - 9,5

Acquario: a Venere in quadratura al vostro cielo si aggiunge la Luna in trigono al segno dei Gemelli durante la giornata di mercoledì.

Sarete propensi a fare qualcosa di radicale per la vostra anima gemella. Sarete pieni di ottimismo, fiducia e sentirete il bisogno di trascorrere più tempo possibile con la vostra dolce metà. I cuori solitari saranno stregati da una persona che finora hanno solo sognato. Tuttavia, dovranno impegnarsi molto per raggiungere i loro scopi. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, la vostra abilità è ormai nota ed unita ad un buon progetto può portarvi sia vantaggi finanziari che migliorare la vostra reputazione. Voto - 8,5

Pesci: sarà una giornata piuttosto in linea con le vostre aspettative, ottenendo discreti risultati proprio dove ne avete bisogno.

In ambito sentimentale sarà un buon momento per discutere e dimenticare una volta per tutte quelle lacune all'interno della vostra relazione di coppia che non fanno altro che portare problemi. Sarà dunque il momento di lasciarvi andare e raggiungere la pace e l'armonia che desiderate. Se siete single avrete bisogno di un aiuto per instaurare un rapporto con una persona in particolare. Sul posto di lavoro giocherete un ruolo fondamentale come non vi capitava ormai da tempo. Infatti, non si potrà fare a meno di voi, della vostra natura ricettiva che è capace di dare ascolto a tutti e di svolgere le varie mansioni con parsimonia.

Voto - 8