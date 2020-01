Durante la settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 gennaio 2020 la costellazione dei Pesci avrà Venere nei suoi gradi, oltre a Nettuno. Ci sarà quindi per i nativi di questo segno un rinnovamento nella coppia e fortuna negli affari. Intanto Mercurio arriverà nei gradi dell'Acquario, dando ai nativi del segno qualche incertezza in più sul fronte sentimentale. Lo Scorpione avrà la Luna e ciò significherà una buona riuscita degli accordi e del settore finanziario in generale. Mentre la combinazione di Marte e del Sole nel Sagittario darà un influsso decisamente negativo ai nativi che li farà diventare piuttosto apertamente scontrosi.

Di seguito, le previsioni per tutti i 12 segni dello zodiaco della settimana.

L'oroscopo della settimana, dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potreste risultare alquanto scontrosi, soprattutto in ambiti in cui sarete costretti a stare a diretto contatto con le persone, come con i colleghi sul posto di lavoro. In famiglia basterà davvero poco per accendere discussioni, ma anche delle semplici incomprensioni.

Toro: luci e ombre. Se nei primissimi giorni della settimana avrete a che fare con una grinta lavorativa e molte energie erotiche con il partner, la seconda parte del periodo sarà invece caratterizzata da poca voglia di osare sul posto di lavoro, mentre con gli affetti potreste avere la rottura del vostro equilibrio.

Gemelli: avrete qualche discussione con chi amate per una considerazione da parte vostra. Sul lavoro ci saranno una spiccata concentrazione che vi varrà qualche aumento o una promozione davvero molto prestigiosa. Il weekend sarà un momento adatto per riprendere i contatti con qualcuno.

Cancro: la famiglia sarà al centro della vostra completa attenzione, tanto che sarete in vena di accompagnare qualcuno a fare shopping, oppure di aiutare in alcune faccende personali un membro della famiglia particolarmente vicino. Generosi anche nei confronti dei colleghi e degli amici.

Leone: sarà necessario non osare troppo con l'amore e non eccedere con il lavoro. Purtroppo questa sarà una settimana in cui dovrete fare poco o niente. Approfittatene per far quadrare i conti nel vostro portafogli e per rafforzare i legami all'interno della famiglia.

Vergine: potreste trovare una situazione alquanto spinosa e tremendamente difficile da portare a termine. Fortunatamente da metà settimana ogni cosa si sistemerà e con poco sforzo. Amore un po' bistrattato, cercate di recuperare nel weekend.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ancora molto stress e calo del desiderio drastico. Non avrete molto tempo per il vostro partner, anzi. Potreste trascurarlo in nome del lavoro e di molti progetti che dovrete necessariamente portare a termine entro questa settimana, anche se sarà permesso procrastinare.

Scorpione: sfruttate questa settimana, specialmente la seconda metà, nel mettere a punto accordi e progetti che potrebbero fare la differenza per le vostre finanze. In famiglia potreste apparire piuttosto silenziosi, ma la verità è che la mente sarà ad esclusivo vantaggio del settore lavorativo.

Sagittario: sarà un periodo molto turbolento, in cui potreste facilmente esternare ciò che non vi piace di una determinata situazione, che sia lavorativa nella cerchia dei colleghi oppure inerente alla famiglia. Il consiglio è quello di evitate le discussioni più che potete.

Capricorno: non sarà una settimana particolarmente rosea, perché potreste avere serie difficoltà sul fronte della comunicazione e non essere in grado di concentrarvi adeguatamente. Avrete bisogno di serate in completo relax per ristabilirvi.

Acquario: se ci sarà molta capacità dialettica sul fronte del lavoro pratico, sul settore organizzativo e sull'amore potrebbe regnare molta confusione nella vostra testa.

Vi servirà qualche dritta per ristabilire un equilibrio giusto ed essere efficienti su tutti i fronti. Weekend sereno.

Pesci: molte tenerezze in amore e una spiccata creatività che porterà fortuna anche per i guadagni. Sarà una delle settimane migliori del mese, ma non dimenticate di essere comunque ottimali sul lavoro e perspicaci nelle collaborazioni e negli accordi.