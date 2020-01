L'Oroscopo di domani, venerdì 3 gennaio, evidenzia che questa giornata sarà influenzata maggiormente dal primo quarto lunare dell'anno. Astrologicamente significa che Sole e Luna si trovano in quadratura tra loro. In giornate come questa risulta naturale sentirsi gonfi e appesantiti. Anche l'umore sarà messo a dura prova. I Bilancia si sentiranno fiacchi mentre i Pesci dovranno fare i conti con una certa assenza in amore. Tuttavia sarà un venerdì interessante poiché non mancheranno novità economiche e cambiamenti avvincenti come nel caso dei Leone.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 3 gennaio

Toro - 12° posto - Giornata piatta e irritabile. Anche se dicembre vi ha lasciato un po' a corto di soldi, state cercando di risparmiare in vista del futuro. Vi trovate nel bel mezzo di un momento particolare in cui è abbastanza facile cadere vittima dello sconforto. In famiglia ci sono stati degli artriti. Chi vive ancora con i genitori desidera camminare con le proprie gambe e andare a vivere per conto proprio.

Comunque sia, avrete a che fare con 24 ore di confusione mentale per colpa dell'aspetto lunare. Qualcuno, nei giorni scorsi, ha preso troppo freddo e adesso dovrà combattere con una brutta influenza stagionale. In tal caso cercate di non affaticarvi e riposate fino a lunedì. Qualcuno ripenserà ad una vecchia ferita, ma non serbate rancore.

Pesci - 11° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà arrancare a causa di alcune difficoltà sorte in famiglia. Da giorni si respira una cattiva aria, vi sentite soffocare dalla presenza altrui. In questo venerdì sentirete un maggior bisogno di starvene da soli. Non lasciatevi cogliere dal panico poiché un po' di calo fisiologico è naturale, soprattutto dopo l'uscita della Luna dal vostro segno. Cercate solamente di non scontrarvi con il prossimo e siate molto garbati.

Da tempo desiderate cambiare vita e abitudini, a partire da questa giornata prendete in considerazione l'idea di fare delle sostanziali modifiche. Il fisico si ritroverà a battagliare con dei chili di troppo messi su per colpa degli eccessi di Natale e Capodanno. Anche l'amore risulterà assente.

Cancro - 10° posto - Siete un segno molto sensibile e anche irascibile, tendete a cambiare idea esattamente come le maree. Non state vivendo un buon periodo a causa delle frequenti richieste altrui. Vi sembra di correre una lunga maratona senza mai arrivare al traguardo. Fate tutto voi, dal lavoro alla pulizia di casa, dall'accudimento dei figli/genitori alla cucina. In questa giornata, l'oroscopo vi vedrà perdere le staffe e sbroccare, ma state attenti a non offendere le persone a voi care. Aspettatevi un venerdì pieno di cose da fare.

Non vedrete l'ora di prendervi una pausa, magari nel seguente weekend. I più giovani di questo segno sono soliti rifugiarsi in una realtà virtuale fatta di tv e computer.

Gemelli - 9° in classifica - Per voi la famiglia è un elemento importante, ma tendete a non tollerare certi comportamenti. Chi ha dei figli si ritroverà a richiamarli per i loro capricci. Sarà una giornata un pochino fiacca a livello fisico e sentimentale. Coloro che sono sposati o convivono dovranno affrontare una questione importante che rischierà di generare un po' di artriti. I più giovani si godranno questi ultimi scampoli di vacanze poiché presto dovranno tornare tra i banchi di scuola.

I più grandi, invece, saranno in attesa di un avvenimento particolare destinato a scuotere la loro esistenza. Presto arriveranno delle novità riguardanti il comparto economico, magari qualcuno da tempo sta maturando l'idea di andare in pensione.

Sagittario - 8° posto - Questa giornata rischierà di compromettere una ritrovata serenità. Le settimane scorse sono state turbolente e frenetiche. Vi siete destreggiati nell'accudimento della casa ed avete anche lavorato. Tutto questo ha generato malumori in famiglia o con il coniuge che ultimamente vi sembra molto distante. State persino faticando a prendere sonno la notte per via di certi problemi riguardanti i genitori anziani o i figli.

Anche una questione economica vi ha dato un po' di pensieri, ma a partire da questa giornata riceverete un'entrata che vi permetterà di rifiatare.

Bilancia - 7° posto - Le previsioni astrologiche invitano a tenervi a debita distanza dalle complicazioni che potrebbero sorgere in questa giornata. In amore, da tempo c'è una certa distanza e una forte sensazione di trascuratezza. I nativi di questo segno tendono a rinchiudersi a riccio davanti alle difficoltà e non sono molto comunicativi. In giornata dovrete cercare di fare uno sforzo maggiore e tentare un riavvicinamento. Vi sentirete particolarmente fiacchi.

Cercate di aprirvi, quando avete un problema confidatevi con una persona cara. Condividere e sfogarsi vi aiuterà ad alleggerire il peso. In casa vi occupate di quasi tutto voi, proprio per questo motivo rischierete di debilitarvi sia fisicamente che mentalmente. Cercate di non sforzarvi eccessivamente e imparate a chiedere aiuto.

Oroscopo del giorno

Leone - 6° in classifica - Si prospetta una lieta giornata in cui avrete modo di fare un po' di pulizia all'interno della vostra vita personale. Da tempo vi sentite schiacciati da una certa abitudine ripetitiva e in giornata sarete propensi a dire 'basta'.

Dunque, aspettatevi dei cambiamenti a partire da questo venerdì. L'amore tornerà protagonista, le coppie si riavvicineranno confermando un sentimento. I cuori solitari si sentiranno molto più forti e affascinanti, quindi sarà possibile fare una nuova conoscenza. Esattamente come l'animale che vi rappresenta, siete dei lottatori ed amate sentirvi al centro della scena. Tuttavia non esagerate altrimenti finirete per attirare numerose antipatie. Con i figli imparate a dire 'No' quando serve. Novità economica in dirittura d'arrivo.

Vergine - 5° posto - Preparatevi a vivere un fine settimana entusiasmante.

Tornerete operativi e pieni di sprint. Approfittate di questo momento di forza per rimboccarvi le maniche e impegnatevi nel portare al termine determinati compiti spinosi. Sarete molto coinvolgenti e rassicuranti. Risolleverete il morale a qualcuno. Da quando è sopraggiunto l'anno nuovo siete intenzionati ad adottare delle buone abitudini, ma cercate di non gettare la spugna nelle prossime giornate. Qualcuno sfrutterà questa giornata per organizzare un viaggio, per fare shopping o per valutare un certo investimento. Chi lavora avrà una bella gatta da pelare.

Ariete - 4° posto - La Luna, ultimo quarto nel vostro segno, vi renderà lenti ma anche risolutivi.

In tale giornata sarà molto più facile trovare delle valide soluzioni. Nella vostra vita i problemi non mancano mai, per questo siete spesso di malumore e irritabili. Dunque, sfruttate questo aspetto astrologico per fare chiarezza e calmare le acque. Tutto ciò vi proverà fortemente lasciandovi a corto di energia in serata, tuttavia cercate di mantenere il controllo e fatevi scivolare di dosso eventuali frustrazioni. Nel lavoro, non gradite la presenza di alcuni colleghi, ma al più presto riuscirete ad ottenere un po' di tregua. Coloro che per una ragione o per l'altra si sono trascurati a lungo, in questa giornata potranno finalmente ritagliarsi del tempo da dedicare alla cura della propria pelle.

Scorpione - 3° posto - Giornata migliore rispetto alle precedenti. La maggior parte dei nativi di questo segno, dopo settimane di prolungato sforzo fisico, avranno la possibilità di staccare la spina e riposare. Ripenserete ai momenti passati sia belli che brutti, magari vi torneranno in mente delle discussioni familiari o vecchi amori finiti male. Vi guarderete intorno ed avrete una sorta di presa di coscienza. Capirete che per ottenere un cambiamento non basta lamentarsi ma bisogna darsi da fare. Quindi ci saranno presto delle modifiche legate anche alle vostre amicizie. Questo sarà un anno importante in quanto chiuderete certe relazioni mal funzionanti.

Acquario - 2° posto - Cercate di risolvere entro la serata tutte quelle questioni di denaro o familiari che vi trascinate avanti da tempo. Solo così avrete modo di rilassarvi nel fine settimana. Sarà un'annata particolarmente intensa, vi ritroverete a prendere delle decisioni importanti. Se una certa situazione è diventata insostenibile, presto avrete modo di cambiarla. In questa giornata vedrete una persona che prova un amore segreto per voi, tenete gli occhi bene aperti.

Capricorno - 1° in classifica - A quanto pare questo sarà un anno importante e pieno di cambiamenti. Anche se delle volte siete tentati a gettare la spugna, non siete un segno che si arrende facilmente.

Per questo vi date sempre da fare. Saranno 24 ore intense e riflessive. Cercherete di portare avanti quelle buone intenzioni che vi siete promessi di adottare in questo 2020. Avete tanti progetti per la mente, ma temete che possano andare in fumo per colpa degli altri. Presto sarà necessario tornare a concentrarsi sul lavoro, ma dovrete combattere con dei nuovi nemici. In serata le coppie condivideranno un momento intimo e sarà possibile riconciliarsi. Da giorni il fisico risulta fuori forma, ma avete deciso di mettervi a dieta a partire da lunedì.