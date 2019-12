Le predizioni astrologiche di lunedì 30 dicembre 2019 vedono tra i segni zodiacali più fortunati il Cancro e il Toro: i primi saranno favoriti negli affari e nel lavoro, i secondi si godranno l'affetto della famiglia e dei parenti. Saranno ventiquattr'ore ottime anche per l'Ariete, che in questo periodo sta vivendo una meravigliosa storia d'amore.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): in questa giornata siete poco disposti all'ascolto di chi vi sta accanto, in famiglia così come sul luogo di lavoro.

In queste ventiquattr'ore preferireste di gran lunga starvene da soli a casa.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): la vita è una scommessa: a volte si vince ma spesso si perde anche. Non demoralizzatevi per qualche insuccesso momentaneo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): la settimana inizierà con una gradita sorpresa da parte del partner. Per i single, in serata le frecce dell'arco di Cupido potrebbero colpire il vostro cuore.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): la vostra vita lavorativa ha raggiunto una sua stabilità, ma sono i vostri rapporti umani e sociali che non vi soddisfano a pieno.

Rimediate cercando di fare nuovi incontri e conoscenze.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): qualunque cosa farete ci sarà sempre qualcuno pronto a puntare il dito. Fregatevene del giudizio delle persone se volete iniziare a vivere in maniera serena.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la routine quotidiana potrebbe rischiare di catapultarvi in uno stato di monotonia e noia. Impegnatevi in qualche nuova avventura per scongiurare questo rischio.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): volete dare una scossa alla vostra vita, ma non sapete come fare. Non attendete alcun evento particolare: il cambiamento deve partire da voi stessi.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): prosegue la lunga serie di successi lavorativi che avete raggiunto nel corso di questo 2019. Riceverete un'importante gratificazione professionale da parte del vostro capo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): concentratevi sulle cose davvero importanti per il raggiungimento della vostra felicità e per la crescita umana della vostra persona.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): ormai da molti mesi, se non addirittura anni, siete trascinati da un forte impulso: il desiderio di fare carriera. Volete raggiungere il top, ma non fate di questo vostro sogno un'ossessione.

Toro (21 aprile – 21 maggio): godetevi al meglio questi ultimi giorni del 2019 all'insegna della spensieratezza e della gioia della condivisione dell'affetto dei vostri cari.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): la giornata sarà caratterizzata dal concetto 'o tutto o niente'. Siete stanchi di dovervi sempre accontentare: giungerete ben presto ad un punto di svolta.