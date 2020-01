Una nuova settimana sta per avere inizio, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate conclusive del mese di gennaio e per l’inizio di febbraio. L'Oroscopo lascia presagire delle giornate faticose per la Bilancia, i nati sotto questo segno potrebbero risentire di un calo di energie. Gli influssi di Mercurio proteggono lo Scorpione, Luna in Ariete durante il weekend. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della settimana da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale dal 27 gennaio al 2 febbraio

Ariete: la nuova settimana inizierà in maniera faticosa per il segno, che soprattutto in amore potrebbe trovarsi a vivere del momenti di tensione, dove non mancheranno litigi e discussioni. Tuttavia a partire dalla giornata di venerdì con la Luna che entrerà nel segno sarà possibile recuperare e ritrovare la serenità. Il weekend sarà favorevole per i single alla ricerca di nuovi incontri. Gli influssi positivi della Luna, accompagnati a Mercurio, danno una marcia in più all'interno dell’ambito lavorativo, dove si potrebbe ottenere qualcosa in più.

Toro: grazie al binomio luna Venere questa nuova settimana sarà estremamente vantaggiosa per il segno, è il momento di lasciarsi alle spalle le problematiche dei giorni passati e guardare con positività al futuro. Sono giornate di recupero per i sentimenti e anche gli incontri sono favoriti. Bene la sfera lavorativa, l’oroscopo lascia presagire l’arrivo di grandi soddisfazioni.

Gemelli: con Marte in opposizione e gli influssi di una Venere non completamente favorevole, questa nuova settimana inizia leggermente sottotono per il segno dei Gemelli.

Il consiglio delle stelle è quello di ritagliarsi maggior spazio da dedicare all'amore, ma soprattutto di evitare di riversare le tensioni lavorative all'interno del rapporto con il partner. Dei contrasti potrebbero nascere con i nati sotto il segno dell’Acquario. Il fine settimana sarà più vantaggioso rispetto alle altre giornate. Attenzione alle spese.

Cancro: Venere sembra remare in vostro favore, questa nuova settimana sarà positiva per i rapporti sentimentali.

L’oroscopo favorisce le relazioni che nascono in questo periodo dell’anno, è il momento ideale per confessare i propri sentimenti alla persona amata o per fare progetti con il partner. Al contrario in ambito lavorativo potrebbero nascere delle preoccupazioni, meglio agire con diplomazia, evitando di alzare i toni.

Leone: le giornate iniziali di questa nuova settimana potrebbero rivelarsi un tantino sottotono per il segno, delle questioni di natura economica, che riguardano soprattutto la gestione della casa, potrebbero creare dei contrasti all'interno del rapporto di coppia. A partire la giornata di giovedì le stelle lasciano presagire un momento di recupero, si potranno trovare dei chiarimenti e il segno potrà recuperare le energie.

È un buon momento per quanto riguarda la sfera lavorativa, tuttavia sarà bene evitare i passi azzardati.

Vergine: la nuova settimana si presagisce faticosa per il segno che sarà molto occupato. La sfera lavorativa ricoprirà un ruolo centrale durante queste giornate e rischia di creare delle distanze all'interno dell’apporto di coppia. L'oroscopo consiglia di lasciare le questioni professionali fuori dalla partita di casa, sarebbe bene cercare di ritagliarsi dei momenti dedicare al partner e alla famiglia.

Bilancia: la settimana potrebbe iniziare con qualche acciacco dal punto di vista fisico, il segno risentirà infatti della Luna in opposizione.

Gli influssi negativi del satellite potrebbero rendere il segno diffidente, non è il momento ideale per prendere decisioni importanti o per concludere degli affari. L’oroscopo consiglia di aspettare l’inizio del mese di febbraio per muoversi in tal senso.

Scorpione: gli influssi di Mercurio e Venere potrebbero creare dei momenti di alti e bassi al segno. Le giornate iniziali di questa settimana si riveleranno un tantino sottotono, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e trovarsi in difficoltà nella gestione dei rapporti interpersonali. A partire dalla giornata di mercoledì sarà possibile ricominciare, tuttavia sarà bene che i nativi del segno tirino fuori la grinta e la determinazione che da sempre li contraddistingue.

Sul lavoro si potranno avere delle idee vincenti. Incontri favoriti per i single durante il weekend.

Sagittario: durante le giornate di lunedì 27 e martedì 28 gennaio sarebbe bene per il segno cercare di evitare le discussioni e le incomprensioni sia all'interno del rapporto di coppia che in ambito lavorativo. A partire dalla giornata di mercoledì sarà possibile recuperare, soprattutto per quanto riguarda l’amore, la passione si riaccende nel weekend.

Capricorno: grazie a Venere in posizione favorevole la nuova settimana sarà molto positiva per il segno, soprattutto per quanto riguarda le questioni sentimentali.

È il momento ideale per ricucire un rapporto in crisi o iniziare nuove conoscenze. Coloro i quali vivono un rapporto di lunga data potranno iniziare a parlare di progetti per il futuro. Anche sul lavoro ci sono note positive, è il momento ideale per chi desidera avanzare una proposta o concludere una vendita.

Acquario: grazie a Mercurio in posizione favorevole, l’oroscopo vi consiglia di esporvi. È il momento ideale per dar vita a nuovi progetti o concludere un lavoro iniziato precedentemente. Al contrario Venere in opposizione potrebbe mettere i bastoni fra le ruote al segno, soprattutto all'interno della sfera sentimentale, dove potrebbero presentarsi litigi e incomprensioni.

Il weekend al contrario sarà più sereno in tal senso e anche gli incontri saranno favoriti.

Pesci: Venere e Luna in congiunzione al segno donano entusiasmo, grinta, energia e vitalità ai nati sotto il segno dei Pesci per i quali l’oroscopo lascia presagire una settimana estremamente vantaggiosa. In amore si riaccende la passione, gli incontri sono favoriti, così come i progetti per il futuro. In ambito lavorativo sono in arrivo grandi soddisfazioni, qualcuno potrebbe ricevere una vantaggiosa proposta o prendere in considerazione l’eventualità di un cambiamento, come un trasferimento o una promozione lavorativa.