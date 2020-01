Giovedì 23 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, Plutone, Saturno e Giove stazionare in Capricorno mentre Venere e Nettuno sosteranno sui gradi dei Pesci. Il Sole e Mercurio permarranno in Acquario come Marte che rimarrà stabile nel segno del Sagittario. Infine il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro ed Urano continuerà il suo transito in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Capricorno, meno entusiasmanti per Ariete ed Acquario.

Ariete: spossati. A mancare quest'oggi potrebbero essere le energie in casa Ariete e tale deficit di forze farà optare alcuni tra loro per prendersi un giorno di ferie per rimettersi in sesto fisicamente.

Toro: galanti. Nel focolare domestico il clima di serenità che regnerà spianerà la strada per far emergere la galanteria nativa con grande soddisfazione del partner che dopo tanto tempo si sentirà apprezzato e coccolato.

Gemelli: umore flop. Il tono umorale dei nati del segno ha passato probabilmente momenti migliori di questo giovedì nativo che potrebbe risultare malinconico ed imbronciato. Attriti professionali probabili in serata.

Cancro: fuori giri. Troppe le asperità planetarie odierne perché i nati nel segno del Cancro possano sperare in 24 ore spensierate.

Difatti saranno alle prese con una giornata faticosa ma poco florida economicamente.

Leone: determinati. L'obiettivo professionale nativo di questo mercoledì sarà perseguito con dedizione e determinazione senza che nessun ostacolo riesca a scoraggiarli.

Vergine: chiamate extra. Le effemeridi suggeriscono che i nativi che lavorano a chiamata riceveranno, presumibilmente, diverse proposte professionali, alcune delle quali si riveleranno oltremodo fruttuose.

Bilancia: stress. Tante, forse troppe, le incombenze pratiche che graveranno sulle spalle dei nati Bilancia quest'oggi. Sarà bene procrastinarne qualcuna in modo da allontanare lo stress.

Scorpione: perplessi. L'ambiguo comportamento dell'amato bene potrebbe far storcere il naso ai nativi che, superate le perplessità iniziali, non perderanno tempo nel chiedere lumi in merito.

Sagittario: taciturni.

La voglia di comunicare col prossimo rasenterà, c'è da scommetterci, lo zero malgrado qualche polemica costruttiva servirebbe a smuovere le stantie acque professionali.

Capricorno: focosi. La scintilla della passionalità tornerà probabilmente a risplendere nuovamente in casa Capricorno grazie alla moltitudine di Astri in posizione sfacciatamente favorevole questo venerdì.

Acquario: distratti. Riuscire a concentrarsi oggi potrebbe non essere facile per i nati del segno che, onde evitare macroscopici errori, farebbero bene a porgere la massima attenzione durante lo svolgimento delle mansioni professionali.

Pesci: nostalgici. Il pensiero viaggerà nei lontani ricordi lasciandosi dietro una strascico di uggiosa nostalgia con cui i nati nel segno dei Pesci dovranno fare i conti tutta la giornata.