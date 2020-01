Giovedì 23 gennaio 2020 sul piano astrale troviamo Plutone, Saturno, Giove e la Luna transitare in Capricorno mentre Venere e Nettuno sosteranno in Pesci. Marte permarrà in Sagittario come Urano che proseguirà il suo transito in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nel Cancro ed il Sole assieme a Mercurio si troveranno nell'orbita dell'Acquario. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Toro, meno rosee per Acquario e Pesci.

Sul podio

1° posto Capricorno: passionali. Giovedì che potrebbe vedere riaccendersi la scintilla della passionalità in casa Capricorno, grazie ai molteplici favori astrali in onda.

2° posto Toro: romantici. La vena galante dei nativi riemergerà, con ogni probabilità, in maniera prorompente in questa giornata ed il partner non potrà che apprezzare di ricevere tante attenzioni.

3° posto Vergine: chiamate extra. Chi tra i nativi lavora a chiamata, oggi avrà buone chance di ricevere diverse allettanti proposte professionali, che andranno colte al volo perchè stimolanti anche finanziariamente.

I mezzani

4° posto Leone: ostinati. La meta odierna andrà presumibilmente perseguita sino in fondo dai nati quest'oggi, passando sopra ogni ostacolo che si frapporrà tra loro ed il raggiungimento dell'obiettivo prefisso.

5° posto Scorpione: straniti. L'ambiguo atteggiamento dell'amato bene nei loro confronti potrebbe far storcere il naso ai nati del segno che, superato lo smarrimento dei primi minuti, chiederanno numi sull'accaduto.

6° posto Sagittario: silenziosi. La voglia di comunicare potrebbe essere pari a zero per i nativi che preferiranno, invece, limitarsi ad osservare le persone ed il loro comportamenti senza esternare le loro perplessità.

7° posto Ariete: poco energici. Il bottino energetico dei nati Ariete sarà scarno e tale deficit di forze farà optare molti di loro per un giorno di ferie dal lavoro, una pausa che li aiuterà a ricaricare le batterie.

8° posto Gemelli: umore flop. Pochi sorrisi e tanti bronci potremmo vedere sui visi nativi quest'oggi, dono sgradito delle diverse indisposizioni astrali odierne. Massima attenzione in serata durante una discussione con un collega.

9° posto Cancro: a vuoto. Ai nati del segno in queste 24 ore sembrerà di darsi parecchio da fare ma ricevere ben poco in cambio. Sarà bene farsene una ragione e non mollare ugualmente di un centimetro le loro mete esistenziali.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: stress. Le incombenze pratiche che graveranno sulle spalle native potrebbero essere più del dovuto, quindi sarà necessario rimandarne alcune per non ritrovarsi oltremodo stressati.

11° posto Pesci: malinconici. I nostalgici pensieri odierni saranno figli delle configurazioni astrali poco concilianti che renderà i nativi poco propensi a dare un colpo di spugna al passato.

12° posto Acquario: distratti. Oggi i nati del segno potrebbero risultare svogliati e poco concentrati: ecco che, per evitare sonore ramanzine dal capo, farebbero bene a rimboccarsi le mani celando la loro pigrizia odierna.