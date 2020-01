Nel mese di febbraio 2020 troviamo sul piano astrale Venere cambiare domicilio passando dai Pesci (dove sosta anche Nettuno) al segno dell'Ariete, mentre Mercurio ed il Sole si sposteranno dall'Acquario ai Pesci. Saturno, Plutone, Giove rimarranno stabili in Capricorno come Marte che permarrà nel segno del Sagittario. Infine Urano continuerà la sua sosta in Toro ed il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche mensili, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale della Vergine.

Amore

Nel secondo mese del 2020 i nati Vergine saranno, con ogni probabilità, alle prese con un periodo movimentato ed a tratti sorprendente per quanto riguarda le faccende di cuore. I transiti che avranno un ruolo predominante saranno Marte in Sagittario e Venere, dapprima in Pesci e successivamente in Ariete, i quali regaleranno ai nativi una prima parte di febbraio colma di mondanità e viaggi assieme al partner a cui seguirà, nella seconda quindicina, una spiccata voglia di mettere in secondo piano ogni faccenda amorosa a favore delle attività pratiche.

Facile intuire come le prime due settimane saranno le favorite dalla dolce metà che vedrà nei nativi il partner perfetto per accompagnarli nel loro percorso esistenziale. Dopo, invece, l'amato bene presumibilmente gli rimprovererà una certa trascuratezza nei loro confronti dato che ogni energia profusa dal loro corpo sarà indirizzata su questioni legate al denaro.

Lavoro

Le effemeridi riguardanti il fronte professionale, invece, andranno a gonfie vele per questo mese bisestile, dove i nativi potranno contare sui favori astrali donati dalla triade Saturno-Plutone-Giove nell'affine Capricorno a cui si sommerà il transito di Urano retrogrado in Toro.

Febbraio sarà quindi un periodo dove i nati Vergine avranno l'argento vivo addosso riuscendo a dedicarsi a molteplici attività pratiche e lavorative con una dedizione ed uno stacanovismo da record. Il comune denominatore di questi diversi orientamenti in cui si getterà a capofitto, come accennato nel precedente paragrafo, sarà il denaro, inteso diversamente a seconda della situazioni. Per i nativi alle prime esperienze lavorative i soldi guadagnati serviranno da zattera a cui aggrapparsi per ottenere l'indipendenza economica, mentre per i nati del segno con più esperienza tale denaro servirà a cambiare abitazione o acquistare nuova attrezzatura professionale per il prossimo futuro.

I nati Vergine inoccupati, infine, dovranno inviare la loro candidatura durante i primi nove giorni di febbraio, periodo in cui gli Astri gli faranno presumibilmente giungere un'allettante proposta lavorativa. Giorni fortunati 2, 5, 9, 13 e 26.