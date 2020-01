Domenica 5 gennaio 2020 troviamo la Luna ed Urano stazionare in Toro mentre il Sole, Mercurio, Saturno, Giove e Plutone sosteranno nel segno del Capricorno. Marte transiterà in Sagittario, nel frattempo Venere permarrà sui gradi dell'Acquario. Infine Nettuno continuerà il suo moto in Pesci come il Nodo Lunare che rimarrà nel domicilio del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Cancro, meno entusiasmanti per Ariete e Gemelli.

Sul podio

1° posto Capricorno: amore 'top'. Le vicende amorose questa domenica balzeranno presumibilmente in primo piano per i nati Capricorno che, nel focolare domestico, si riscopriranno decisamente focosi.

2° posto Cancro: focus sui figli. Il focus odierno sarà probabilmente orientato verso l'educazione della prole, con il partner si faticherà inizialmente a trovare un compromesso. La strada, però, sembra quella ideale.

3° posto Sagittario: briosi. Il tono umorale in casa Sagittario potrebbe essere alle stelle durante l'ultimo giorno della settimana, e gli amici faranno a gara per stare in loro compagnia.

I mezzani

4° posto Toro: determinati. Grazie all'ottimo aspetto tra Urano nel segno e lo Stellium, la determinazione dei nativi sarà ulteriormente accentuata e gli garantirà splendide gratifiche professionali.

5° posto Vergine: incontri. Le nuove persone conosciute quest'oggi si riveleranno, c'è da scommetterci, intriganti per iniziare una fugace storia d'amore. Lavoro in secondo piano.

6° posto Leone: lavoro 'top'. Le vicende lavorative, specialmente dei liberi professionisti, avranno ottime possibilità di avanzare celermente questa domenica, grazie al supporto dei Pianeti Lenti.

7° posto Gemelli: spossati. Le energie in queste 24 ore potrebbero venir meno e, come conseguenza, molti nativi opteranno per rimandare le incombenze meno urgenti a data da destinarsi.

8° posto Ariete: umore 'flop'. Il tono umorale dei nati del segno sarà ai minimi storici e presumibilmente ciò li renderà inclini al nervosismo, specialmente nel focolare domestico.

9° posto Scorpione: attriti amorosi. Qualche battibecco nel menàge amoroso sarà probabile che nasca, anche se le motivazioni saranno da prendere con le pinze.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: stressata. Qualche attività pratica di troppo potrebbe favorire l'insorgere dello stress ma, con un giorno di ferie, ricaricheranno le batterie allontanando le ansie.

11° posto Acquario: gelosi. Sebbene manchino le motivazioni, i nati del segno saranno probabilmente colpiti da sentimenti contrastanti che sfoceranno in gelosia nei confronti del partner.

12° posto Pesci: malinconici. La mente tornerà indietro nel tempo facendo sopraggiungere liberamente un velo di nostalgia che avvolgerà i nativi sino a sera.