Mercoledì 8 gennaio 2020 troviamo la Luna stazionare in Gemelli, mentre Plutone, il Sole, Mercurio, Giove e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Urano permarrà sui gradi del Toro come Venere nel domicilio dell'Acquario. Infine Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci, nel frattempo Marte continuerà il suo transito in Scorpione. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Bilancia, meno concilianti per Sagittario e Cancro.

Sul podio

1° posto Capricorno: responsabilità. Mercoledì ideale per dimostrare di meritare un ruolo di maggiore rilevanza in ambito professionale, grazie allo Stellium e ad Urano nel loro Elemento.

2° posto Bilancia: acquisti. Le finanze probabilmente permetteranno ai nativi di concedersi un'intensa sessione di shopping, assieme alle amiche di sempre, dove acquistare quel vestito tanto desiderato.

3° posto Vergine: chiamate extra. Oggi in casa Vergine potrebbero giungere nuove opportunità lavorative che potranno riempire di entusiasmo. Amore in secondo piano.

I mezzani

4° posto Gemelli: incontri. Le conoscenze che i nativi faranno quest'oggi avranno ottime chance di trasformarsi in splendidi flirt di inizio 2020.

Umore in calo durante le ore serali.

5° posto Toro: concentrati. Mercurio e la Luna in trigono 'doneranno' ai nativi ottime capacità di concentrazione che, con ogni probabilità, indirizzeranno nel versante amoroso, scegliendo il regalo 'perfetto' per il partner.

6° posto Scorpione: relax. Il bottino energetico odierno potrebbe essere sotto i livelli standard ed i nati Scorpione, di conseguenza, decideranno di ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ricaricare le batterie.

7° posto Acquario: romantici. La vena romantica dei nativi sarà presumibilmente molto marcata nella giornata di oggi e l'amato bene ne sarà entusiasta.

8° posto Sagittario: straniti. L'ambiguo comportamento del partner renderà perplessi i nativi che, dopo la confusione iniziale, chiederanno numi in maniera veemente.

9° posto Pesci: umore 'flop'.

Il tono umorale quest'oggi non sarà probabilmente dei migliori e molti nati del segno assumeranno un atteggiamento indisponente, che sarà mal tollerato in ambiente professionale.

Ultime posizioni

10° posto Leone: amore 'flop'. Le faccende di cuore avranno un ruolo di secondo piano questo mercoledì, tanto che la dolce metà in molti casi reclamerà una certa trascuratezza affettiva.

11° posto Cancro: gelosi. Il 'messaggiare' del partner con un amico potrebbe innescare una forte gelosia in casa Cancro, anche se non vi saranno motivazioni degne di nota.

12° posto Ariete: nervosi. I nativi avranno presumibilmente i nervi a fior di pelle questo mercoledì ed anche dialetticamente non esiteranno nel dimostrarlo.