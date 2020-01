A febbraio 2020 troveremo sul piano astrale Mercurio ed il Sole viaggiare dall'Acquario ai Pesci (facendo compagnia a Nettuno), mentre Venere si sposterà dal segno dei Pesci a quello dell'Ariete. Saturno, Giove e Plutone permarranno in Capricorno come Urano che rimarrà sui gradi del Toro. Infine Marte proseguirà il suo transito in Sagittario ed il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Gemelli, meno rosee per Pesci e Sagittario.

Gemelli sensuali

Ariete: nervosi. Febbraio risentirà particolarmente del transito di Venere, prima in Pesci stimolando l'irruenza nativa, e successivamente approderà nel loro segno rendendoli parecchio nervosi.

Toro: stabilità. Un mese in cui i nati del segno, con ogni probabilità, saranno alla ricerca di stabilità, sia nelle faccende amorose che lavorative bandendo ogni rapporto interpersonale che li allontani dal loro obiettivo.

Gemelli: sensuali. La prima parte del periodo vedrà presumibilmente spiccare i nati del segno per le loro doti sensuali, nella seconda parte di febbraio, invece, assumeranno un mood più cerebrale.

Cancro: gelosi. L'avverso sentimento della gelosia potrebbe bussare alla porta dei nati del segno, malgrado non vi siano reali motivazioni per esserlo: infatti, anche il partner risentirà del loro atteggiamento e glielo farà notare.

Leone lungimiranti

Leone: lungimiranti. Sapranno presumibilmente guardare al futuro i nati Leone che orienteranno le loro azioni con un occhio proteso a ciò che potrebbe succedere, provando ad anticipare i nuovi trend.

Vergine: instancabili. Febbraio sarà, con ogni probabilità, un periodo in cui i nati del segno dimostreranno la loro valenza in campo professionale, almeno per quanto riguarderà metodicità e dedizione.

Bilancia: taciturni. Per lunghi tratti il mese potrebbe risultare avaro di novità degne di nota, tanto che saranno in molti i nativi che preferiranno vivere questo periodo in rigoroso silenzio evitando di esternare le loro ansietà in merito.

Scorpione: distratti. La concentrazione potrebbe non essere il piatto forte in casa Scorpione: infatti sarà bene procrastinare i compiti pratici più dettagliati a data da destinarsi in modo da scongiurare eventuali errori.

Finanze top per Capricorno

Sagittario: cambiamenti. Un mese di ricalibrature e revisioni in casa Sagittario dove ogni cosa, amore e lavoro in primis, potrebbero essere rivoluzionate completamente.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Capricorno: finanze top. Secondo mese del 2020 dove i nativi saranno alle prese con un eccellente bilancio economico che, in molti casi, li spingerà verso un investimento professionale, come una nuova attrezzatura.

Acquario: creativi. Febbraio risulterà un mese dove i nati del segno, specialmente i lavoratori autonomi, potranno fare affidamento su ottime doti creative che li aiuteranno a spaziare verso nuovi orizzonti lavorativi.

Pesci: egoisti. In questo mese i nativi potrebbero mettere se stessi al centro di tutto e ciò andrà in netto contrasto coi suggerimenti di collettività proposti dal duetto Sole-Mercurio nella prima parte di febbraio.