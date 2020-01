A febbraio 2020 troveremo sul piano astrale Venere spostarsi dai Pesci (dove staziona Nettuno) al segno dell'Ariete mentre il Sole e Mercurio viaggeranno dall'Acquario al segno dei Pesci. Saturno, Plutone e Giove permarranno in Capricorno come Marte che rimarrà stabile in Sagittario. Infine il Nodo Lunare continuerà la sosta in Cancro ed Urano proseguirà nel domicilio del Toro. Previsioni astrologiche, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale dell'Ariete.

Amore

Il secondo mese del 2020 i nati del segno saranno presumibilmente alle prese con una certa dose di nervosismo che, pian piano che febbraio si avvicinerà al termine, andrà alleggerendosi grazie al passaggio del pianeta della bellezza nel loro segno.

Il tallone d'Achille, che li accompagnerà per tutti i 29 giorni, sarà rappresentato dal transito di Marte che, sebbene nel loro Elemento, andrà in contrasto con Urano fomentando una gran voglia di rimescolare le carte in coppia (Urano retrogrado) che sarà incentivata dall'irruenza spiccata di voler cambiare le faccende di cuore in maniera celere (Marte diretto). Durante le prime tre settimane, quindi, mantenere la calma e dare sfoggio di una certa diplomazia, sia nel focolare domestico che con la famiglia originaria, sarà d'obbligo per non cedere al nervosismo cadendo nel gioco delle provocazioni di un fratello o una sorella.

Lavoro

Le vicende professionali di febbraio per i nati Ariete risentiranno, con ogni probabilità, della sfavorevole triade Giove-Saturno-Plutone di Terra a braccetto con Mercurio in Sagittario. Questi quattro transiti, sfacciatamente sfavorevoli, potrebbero minare la lucidità nativa durante lo svolgimento delle faccende professionali, il che provocherà un clima d'insoddisfazione di fondo. Tale sentimento avverso farà girare un po' a vuoto i nati del segno a cui sembrerà di faticare molto come vuole il loro Astro governatore di Fuoco, ma avere un ritorno di gratifiche, economiche e morali, ben al di sotto delle loro aspettative.

Fortunatamente verso la fine del mese i cambiamenti planetari, duetto Sole-Mercurio in posizione neutrale e Venere nel loro segno, li aiuteranno a fare buon viso a cattivo gioco potendo contare su una maggiore forza di sopportazione verso gli ostacoli che si frapporranno tra loro e le mete che vorranno perseguire. L'ultima settimana di febbraio sarà favorevole per eventuali discussioni chiarificatrici nell'ambiente professionale che avranno il maggiore pregio di ricucire i rapporti con alcuni colleghi.

Le giornate centrali, invece, saranno le migliore per inviare il proprio curriculum vitae. Giorni fortunati: 17, 19, 23 e 27.