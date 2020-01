Lunedì 6 gennaio 2020 sul piano astrale osserveremo ancora la Luna e Urano nel settore del Toro mentre Venere sarà in diretta quadratura al segno del Leone. Tra gli altri pianeti minori la situazione risulta sempre abbastanza statica con Mercurio in Capricorno e Marte in Sagittario. Statici i pianeti maggiori come Giove, Sole, Plutone e Saturno impassibili nel segno del Capricorno. Intanto nessuna situazione rilevante per quanto riguarda Nettuno, stanziante ancora nel settore dei Pesci. Il Nodo Lunare rilevato invece in nella dodicesima casa nel settore astrologico del Cancro.

In questo giorno di avvio settimanale, corrispondente con l'Epifania, le previsioni astrologiche andranno in massima parte a vantaggio dell'Acquario, della Vergine e del Toro, qualche difficoltà in più per Leone e pochi altri segni.

Ariete irascibile, Gemelli instancabile

Ariete: ambiziosi! Avete ben chiari i vostri obiettivi, ma in questi giorni qualcosa o qualcuno minaccia di spegnere il vostro entusiasmo e farvi perdere fiducia nel futuro. Evitate di lasciarvi influenzare, procedete lungo la strada che state costruendo e rendetevi impermeabili a tali interferenze negative.

Questa, per voi nativi, sarà la tipica partenza settimanale all’italiana: fatta di familiari, buon cibo in tavola, chiacchiericci e tensioni di lavoro. Vi farà bene stare un po' in allerta e se sentirete l’impulso di isolarvi, combattetelo. La persona che amate vorrebbe maggiori attenzioni da parte vostra. C’è qualche 'mea culpa' da fare?

Toro: innamorati! La compagnia, in questa giornata di ripartenza settimanale sarà ottima. Avrete modo di stare con qualcuno che stimate e a cui volete bene sul serio, ma che non riuscite a vedere spesso. Nel tardo pomeriggio ci sarà una piccola nube, ma non preoccupatevi: non lascerà il segno. Avete vissuto una settimana piena. Piena di tutto, sotto ogni punto di vista, quindi questo lunedì desiderate soltanto svuotare la mente e poi riempirla di cose futili o magari piaceri ultimamente rimandati.

Fate pure, possibilmente con la persona che amate: tutto verrà ancora meglio se userete un briciolo di novità.

Gemelli: sdrammatizzare! Avete da sistemare un po’ di cose riguardanti la famiglia, la vostra vita privata e qualche cavillo burocratico. Ma non sarà per voi un sacrificio, anzi.Avete la giusta energia e serenità per affrontare tutto nel migliore dei modi. E vi resterà anche il tempo per svagarsi un po’! Forse qualcosa non andrà come avevate programmato, nell’arco di questo inizio settimana, voi però non dovete prendertela troppo. Certe volte l’unica soluzione è adeguarsi, far buon viso a cattivo gioco. E anche sdrammatizzare se il caso dovesse richiederlo.

Cancro: premiati dalle circostanze! Vi aspetta una bella giornata, densa di soddisfazioni. Voi ce la state mettendo tutta e quindi riceverete i meritati riconoscimenti, prima di tutto da chi avete al vostro fianco e sa apprezzare sia il vostro valore.

Soprattutto a fare la differenza sarà la vostra innegabile passione per gli affari. Godetevi questa bella atmosfera ma non fermatevi, la marcia deve proseguire. Forse in questo periodo avrete la tentazione di prendere una scorciatoia che appare molto allettante: beh, resistete. Evitate e proseguite sulla strada più giusta, fatta anche di difficoltà. E’ il modo migliore per evitare brutte sorprese. Stasera organizzatevi che forse sarete premiati da situazioni inaspettate.

Leone: stressati! Ci sono situazioni in cui occorre mandare giù qualche boccone amaro: ecco, questo potrebbe accadere proprio questo lunedì.

L’importante è trovare il modo per restare in campo, per vincere sulla lunga distanza. Insomma, resistete come soltanto voi sai fare, e tutto andrà per il meglio. Una serie di eventi potrebbe essere veicolo di buone occasioni per quanto riguarda la vostra attività lavorativa, ma dovete mettere a punto un piano d’azione per sfruttarle al meglio. Se ne sentite la necessità, confrontatevi con la persona che amate: potrà offrirvi un punto di vista neutro per mitigare eventuali stati di stress.

Vergine: una buona giornata! Sentite il bisogno di trascorrere più tempo con una persona che vi attira molto e che forse è già nel vostro cuore.

Osate, allora... Ogni tanto è necessario interrompere la routine quotidiana e lasciarsi un po’ andare: non fatene una colpa, ne trarrete giovamento da un punto di vista psicologico. In questo momento il cuore è in primo piano, vedrete concretizzarsi quei desideri che nutrivate da tempo e l’atmosfera si farà densa di calore. Questo stato di grazia avrà ottime conseguenze anche sugli altri fronti, a cominciare da quello lavorativo: insomma, vi attende una buona giornata!

Sagittario premuroso, Pesci lunatici

Bilancia: buoni risultati! Se nella vostra mente sta prendendo forma un nuovo progetto, alimentatelo con la pazienza e il massimo realismo.

Non pretendete di vedere i risultati nell’immediato ma mettete in campo tutto il vostro impegno: avete davanti una strada che potrebbe essere parecchio fruttuosa. Si presenta finalmente l’occasione per mettere a posto una faccenda che vi sta a cuore: forse il prezzo da pagare sarà un po’ alto, nel senso che vi costringerà a rivedere i vostri programmi e mettere in campo un’abbondante dose di energia, ma alla fine i risultati vi ripagheranno.

Scorpione: chiacchiere e risate! Iniziate la settimana con un umore buono e una grande carica sia fisica che psicologica: approfittatene per dire ciò che finora non avete detto e per accettare nuove sfide in campo professionale.

Anche la sfera privata dà soddisfazioni, una persona saprà farvi sentire davvero al sicuro. Approfittate di questa giornata per sbrigare un po’ di cosette rimaste in sospeso: ci riuscirete senza troppa fatica. In serata, poi, avrete tutto il tempo per dedicarvi agli affetti familiari. Che ne dite di organizzare una bella cena con tante chiacchiere e risate di contorno?

Sagittario: qualità nascoste! Ci sono indecisioni riguardanti la vita privata: non sapete bene come agire nei confronti di una persona per cui provate qualcosa di intenso. Beh, non abbiate fretta. Nessuno vi corre dietro. Meglio prendersi del tempo per riflettere ancora piuttosto che combinare un pasticcio, non trovate?

Cercate di risolvere alcune questioni pratiche riguardanti la famiglia. Le stelle vi incoraggiano al cambiamento, seminando sulla vostra strada qualche imprevisto che vi spiazzerà e renderà necessario un colpo di scena da parte vostra. Una volta superati i primi timori, comincerete a 'divertirvi' sul serio e scoprirete doti che non credevate di avere.

Capricorno: affidabilità in amore! In questi giorni la famiglia assorbirà gran parte delle vostre energie: ci sono alcune cose da mettere bene in chiaro per evitare contrasti nel futuro prossimo. Cercate di mantenere la massima calma e dare, in tal senso, il buon esempio.

Tutto andrà nel migliore dei modi e la serata sarà piacevole e più leggera per tutti. Ultimamente siete troppo titubanti: meglio un uovo oggi che una gallina domani, tenetelo presente! Lasciatevi un po’ trasportare dagli eventi, non è detto che sia una cosa negativa, anzi spesso arrivano le risposte migliori. I rapporti sentimentali questo lunedì lasciano poco spazio all'improvvisazione: siate sinceri e affidabili.

Acquario: fortunati. Le stelle sono dalla vostra parte e vi danno tanta grinta ed energia positiva. Rispetto ai giorni scorsi avete le idee più chiare e siete in grado di fare le scelte più giuste.

Però dovete tenere alta l’attenzione in campo lavorativo e saper sfruttare l’attimo; abbandonatevi soltanto fra le mura domestiche. Non sottovalutare il destino, sa essere davvero imprevedibile e, nel vostro caso ha in serbo qualche colpo di scena. Accogliete ciò che vi porta senza riserve di sorta, lasciatevi andare: accadrà qualcosa di molto significativo per la vostra crescita personale.

Pesci: lunatici! Vi aspetta una giornata faticosa ma non negativa: non fatevi prendere dalla stanchezza e fate tutto quello che vi sarà richiesto di fare. Del resto, la partenza della settimana è dietro l’angolo e potrete concedervi la meritata tregua sentimentale a vantaggio del lavoro.

Stasera dedicatevi totalmente alla persona che amate e agli affetti più cari. Vi aspetta una giornata molto impegnativa anche dal punto di vista lavorativo, e forse ci sarà qualche screzio con un collega oppure un cliente. Fate un esame di coscienza, le vostre reazioni sono mosse dal nervosismo e questo non va bene. Gli sbalzi d'umore lasciateli da parte!