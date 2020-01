L'Oroscopo dell'amore per i single settimanale da lunedì 6 a domenica 12 gennaio, andrà ad analizzare la presenza della Luna dapprima in Toro, poi in Gemelli, in Cancro e infine in Leone. Nuovi influssi magnetici coinvolgeranno i simboli zodiacali alle prese con le faccende del cuore e gli astri consiglieranno le azioni giuste per concretizzare i desideri sentimentali in modo fortunato.

Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo settimanale dell'amore di gennaio

Ariete: a metà settimana sarete piuttosto superficiali a causa di un influsso dell'astro notturno che sprigionerà un certo autocontrollo nei confronti delle emozioni.

Il senso dell'humor non mancherà di certo e Venere veglierà sempre sull'amore dal cielo astrologico dell'Acquario. Attenzione ad alcune difficoltà causate venerdì e sabato dalla Luna in Cancro.

Toro: la settimana inizierà in maniera molto tenace con la Luna nel segno che renderà le sensazioni più affettuose, anche se maggiormente concrete. Attenzione a non assumere posizioni di "stallo emotivo", nocive per il progredire delle nuove storie.

Gemelli: nuovi stimoli saranno proposti dall'entrata della Luna nella giornata di mercoledì.

Con essa, il modo di amare diventerà più cerebrale e riflessivo. Scherzosi e lucidi ma un po' distaccati nel vivere le emozioni, farete colpo puntando di più sulla simpatia.

Cancro: l'astro d'argento entrerà in Cancro nella giornata di venerdì e una polarità tra impulsi inconsci e pensieri coscienti, darà la sensazione di essere tirati ora in una direzione, ora in un'altra. Dovrete approfondire di più queste energie interiori, prima di aprirvi all'amore con fiducia. Urano in compenso non vi abbandonerà per tutta la settimana, elargendo un modo originale di attuare pian piano alcune rivoluzioni benefiche per l'amore.

Leone: puntate tutto sulla giornata di domenica che vedrà un trigono favorevole di Luna e Marte. L'intensità emotiva crescerà e i nuovi approcci amorosi diverranno più intensi, poiché spinti da un'energia propulsiva molto eccitante.

Vergine: l'influenza magnetica della Luna dal Toro nella giornata di lunedì, potrebbe sprigionare un savoir-faire benefico per la concretizzazione dei progetti amorosi. Più pratici e diretti, potrete smorzare un influsso discordante di Marte in quadratura che cercherà di rendere il tutto molto rigido.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a metà settimana potreste avere alcune difficoltà a entrare in contatto con le emozioni. Affettuosi ma forse distaccati a causa di paure inconsce, potrete contare sull'aiuto benefico di Venere che elargirà amore e Marte che darà una sferzata di energia dinamica e affascinante. Buone le intuizioni giovedì.

Scorpione: Luna in opposizione lunedì e martedì potrebbe produrre pigrizia e tenderete a rintanarvi nel focolare domestico, evitando contatti con il mondo esterno.

Cercate di non intestardirvi in amore, piuttosto andate incontro alle nuove storie con maggiore flessibilità. La vicinanza di Giove sarà benefica per i sentimenti.

Sagittario: l'ambizione e l'audacia non mancheranno di certo con Marte nel segno che esorterà a fare di più in amore. Attenzione solo a non attingere a una spiccata franchezza derivata da un'ingenuità che potrebbe essere scambiata in mancanza di tatto. Più romantica la giornata di domenica.

Capricorno: più dolci e socievoli grazie agli influssi lunari a inizio settimana, adotterete la prudenza per rivoluzionare la sfera amorosa. Lo farete con garbo, senza scossoni emotivi, tenendo conto dei pianeti favorevoli che consiglieranno la strategia giusta per progredire in amore.

Attenzione ad alcune tensioni che si sprigioneranno tra venerdì e sabato.

Acquario: Venere nel segno garantirà una marcia in più per tutta la settimana e anche la nuova posizione di Marte in Sagittario, renderà le azioni molto dinamiche. Nuove evoluzioni si affacceranno all'orizzonte amoroso, soprattutto mercoledì e giovedì grazie all'appoggio autorevole di una Luna in trigono.

Pesci: molto affascinanti a inizio settimana, potrete puntare su un modo di fare romantico e audace al tempo stesso, regalato dalla Luna in casa astrologica seconda che smorzerà un modo di concretizzare i desideri amorosi troppo frettoloso e dirompente.