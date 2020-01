Mercoledì 22 gennaio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna, Saturno, Plutone e Giove transitare in Capricorno, mentre Venere ed il Sole sosteranno in Acquario. Marte permarrà sui gradi del Sagittario come Venere e Nettuno che continueranno nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare sosterà in Cancro ed Urano rimarrà stabile in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Toro, meno concilianti per Sagittario ed Ariete.

Ariete geloso

Ariete: gelosi. Il poco conciliante duetto Venere-Nettuno in Pesci renderà probabilmente i nati del segno alle prese con l'avverso sentimento della gelosia che li farà esplodere di rabbia con delle scenate inopportune.

Toro: passionali. La scintilla della passionalità potrebbe riaccendersi nel focolare domestico dei nativi questo mercoledì, grazie al sestile tra il Luminare femminile ed Urano nel loro segno.

Gemelli: figli. Il focus odierno sarà presumibilmente indirizzato verso l'educazione della prole, che sarà motivo di discussione con la dolce metà. Fortunatamente se ne verrà a capo, per merito di un compromesso, a fine giornata.

Cancro: fuori giri. I nativi quest'oggi avranno la netta sensazione di darsi da fare molto ma raccogliere pochi frutti rispetto all'impegno profuso, dono sgradito delle molteplici asperità planetarie.

Amore in secondo piano.

Finanze top per Vergine

Leone: stacanovisti. Con la forza propulsiva di Marte di Fuoco avvalorata dalla triade Giove-Saturno-Plutone di Terra i nati Leone potrebbero risultare quasi instancabili durante lo svolgimento delle mansioni professionali: tale stacanovismo sarà ben apprezzato dai piani alti aziendali.

Vergine: finanze top. Il settore economico dei nativi attraverserà presumibilmente una florida giornata, tanto che molti tra loro opteranno per un'intensa sessione di shopping con le amiche di sempre senza badare troppo al portafoglio.

Bilancia: stressati. Oggi sulle spalle dei nativi potrebbero gravare molte incombenze pratiche, divise tra lavoro e famiglia, che li stresseranno oltremodo se non sceglieranno di rimandare quelle meno urgenti.

Scorpione: perplessi. Lo strano atteggiamento dell'amato bene potrebbe rendere perplessi i nati del segno che resteranno in silenzio finchè non avranno, probabilmente in serata, le idee più chiare.

Capricorno mondano

Sagittario: indisponenti. Ventiquattro ore da prendere con le pinze per i nati del segno che assumeranno un mood indisponente accaparrandosi le antipatie delle persone che li conoscono da poco tempo.

Capricorno: mondani. Solitamente è il partner a spingerli verso la mondanità, ma oggi potrebbero stupirli invitandoli loro stessi ad una serata di gala o ad una cena in un locale esclusivo.

Lavoro in secondo piano.

Acquario: amore flop. Nelle faccende di cuore dei nativi potrebbero aleggiare un clima d'insoddisfazione che raggelerà il rapporto amoroso con l'amato bene. Tentare una discussione chiarificatrice servirà a ben poco.

Pesci: malinconici. Venere e Nettuno a braccetto nel loro segno faranno presumibilmente divenire i nati Pesci estremamente malinconici, coi vecchi pensieri che prenderanno il sopravvento su tutto il resto.