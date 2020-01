Mercoledì 22 gennaio 2020 troviamo sul piano astrale Plutone, Saturno, Giove e la Luna sostare in Capricorno, mentre Venere e Nettuno stazioneranno in Pesci. Marte permarrà sui gradi del Sagittario come Urano nel segno del Toro. Infine Mercurio ed il Sole rimarranno stabili nel segno dell'Acquario ed il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Vergine, meno rosee per Sagittario e Pesci.

Sul podio

1° posto Capricorno: mondani. Mercoledì in cui i nati del segno avvertiranno probabilmente la voglia di divertirsi assieme al partner, difatti prenoteranno una cena romantica in un locale esclusivo del centro.

2° posto Vergine: finanze a gonfie vele. Il settore finanziario nativo attraverserà, con ogni probabilità, una giornata florida che farà scegliere a molti tra loro di concedersi uno o più acquisti desiderati da tempo.

3° posto Leone: stacanovisti. La stanchezza sarà bandita quest'oggi in casa Leone, perchè i nativi risulteranno stacanovisti nelle faccende professionali. Questa evidente dedizione lavorative non passerà di certo inosservata.

I mezzani

4° posto Toro: focosi. Oggi in casa Toro potrebbe tornare a regnare la passionalità, che nell'ultimo periodo era mancata all'appello, già dalle prime ore pomeridiane.

Probabili attriti professionali in mattinata.

5° posto Gemelli: prole. Il focus giornaliero dei nati del segno sarà presumibilmente orientato verso l'educazione dei figli, che sarà motivo di scambio di vedute col partner prima di giungere ad un doveroso compromesso.

6° posto Scorpione: straniti. L'ambiguo comportamento del partner potrebbe rendere perplessi i nativi che dovranno aspettare le ore serali per avere una visione più chiara dell'accaduto.

7° posto Pesci: nostalgici. I pensieri uggiosi potrebbero prendere il sopravvento nelle menti native, dono sgradito del languido duetto Venere-Nettuno che sostano nel loro domicilio.

8° posto Acquario: amore flop. Nel focolare domestico questo mercoledì regnerà, con tutta probabilità, un clima d'insoddisfazione che fungerà da deterrente per ogni slancio affettivo. Tentare di trovare un punto in comune sarà un'ardua impresa.

9° posto Ariete: gelosi. Il fantasma della gelosia potrebbe far capolino in queste 24 ore native, in quanto molti tra loro proveranno questo avverso sentimento senza che ve ne siano motivazioni valide.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: fuori giri. Malgrado questo mercoledì i nati s'impegneranno parecchio mentre svolgeranno le attività pratiche, ne riceveranno in cambio ben poche gratificazioni, a causa delle molteplici asperità planetarie.

11° posto Sagittario: umore flop. Il tono umorale in casa Sagittario sarà ai livelli minimi e da ciò potrebbe derivarne un atteggiamento indisponente che sarà mal digerito nell'ambiente professionale.

12° posto Bilancia: stressati. Oggi le incombenze da ultimare potrebbe essere maggiori del previsto, tanto che i nativi vedranno sopraggiungere l'indesiderato stress. Rimandare le attività meno urgenti li aiuterà ad allontanare ogni ansietà.