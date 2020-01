Domenica 12 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna nel segno del Leone, mentre Venere stazionerà sui gradi dell'Acquario.

Plutone, il Sole, Saturno, Giove e Mercurio transiteranno nel Capricorno, nel frattempo Nettuno sarà nell'orbita dei Pesci. Infine Marte permarrà in Sagittario come Urano che continuerà il suo moto in Toro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Sagittario, meno entusiasmanti per Toro e Cancro.

Sul podio

1° posto Sagittario: amore 'top'. La passionalità, grazie alla favorevole triade Marte-Venere-Luna, tornerà presumibilmente a regnare sovrana nel focolare domestico dei nati Sagittario.

2° posto Leone: rinnovamenti. Le certezze del passato potrebbero scricchiolare nella giornata, e ciò porterà i nativi ad applicare dei rinnovamenti in molti ambiti della loro vita.

3° posto Vergine: cambio di look. Lo Stellium di Terra farà il 'paio' con la Luna calante in Leone facendo optare i nativi per un cambio di look che presumibilmente lascerà piacevolmente sorpresi gli amici di sempre.

I mezzani

4° posto Gemelli: energici. Il bottino energetico per i nati del segno sarà, con ogni probabilità, ad alti livelli e tali forze saranno indirizzate per far avanzare velocemente i loro progetti lavorativi in essere.

5° posto Capricorno: chiamate extra. Chi tra i nativi lavora a chiamata potrebbe ricevere succulente opportunità nella giornata che dovranno cogliere al volo.

6° posto Scorpione: incontri. Domenica in cui saranno, con ogni probabilità, favorite le nuove conoscenze in casa Scorpione a patto che i nativi non si aspettino evoluzioni sentimentali o amicali repentine.

7° posto Bilancia: relax. Le numerose incombenze pratiche della giornata faranno optare i nati del segno per dedicarsi al relax più assoluto, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

8° posto Ariete: impulsivi. L'indole 'senza filtro' dei nati Ariete avrà buone chance di balzare in primo piano, con la differenza che in queste 24 ore sarà ben gradita dal partner.

9° posto Toro: distratti. La capacità di concentrarsi nel turno lavorativo dei nati del segno potrebbe venir meno, quindi farebbero bene a prendersi un giorno di ferie, onde evitare spiacevoli gaffe.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: umore 'flop'. Il tono umorale dei nati Cancro non sarà presumibilmente ai massimi livelli e ciò porterà i nativi ad assumere un atteggiamento indisponente, soprattutto nell'ambiente professionale.

11° posto Pesci: lavoro 'flop'. La scarsa voglia di mettersi in gioco dei nativi potrebbe scatenare un certo nervosismo tra i colleghi, che non esiteranno nell'esternare il loro malcontento.

12° posto Acquario: gelosi. Malgrado non vi siano motivi validi, i nati del segno potrebbero provare della forte gelosia nei confronti del partner che non gradirà il loro atteggiamento.