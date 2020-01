Martedì 7 gennaio 2020 troveremo la Luna stazionare in Gemelli, mentre Marte sarà nell'orbita dello Scorpione. Venere sosterà nel segno dell'Acquario, nel frattempo Plutone, Saturno, il Sole, Giove e Mercurio transiteranno in Capricorno. Infine Nettuno permarrà nel segno dei Pesci come Urano che continuerà il suo domicilio in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Acquario e Toro, meno entusiasmanti per Ariete e Pesci.

Sul podio

1° posto Acquario: amore 'top'. La Luna e Venere formano un trigono al duetto Mercurio-Giove 'stimolando' la passionalità nel menàge di coppia dei nati del segno.

2° posto Vergine: shopping. Un'entrata economica inaspettata potrebbe far optare i nativi per l'acquisto di un agognato oggetto senza badare molto al costo da dover sostenere.

3° posto Leone: intuitivi. Le posizioni concilianti dei Luminari e di Mercurio 'regaleranno' presumibilmente ottime doti intuitive ai nati Leone, che farebbero bene ad indirizzare in nuovi percorsi lavorativi.

I mezzani

4° posto Bilancia: mondani. Il focus odierno sarà, c'è da scommetterci, orientato verso il divertimento perciò i nativi organizzeranno una scanzonata serata, assieme a partner ed amici, dove le risate saranno protagoniste.

5° posto Gemelli: briosi. La Luna nel segno significherà probabilmente una sferzata di entusiasmo e buonumore per la giornata dei nati del segno. Amore in secondo piano.

6° posto Capricorno: solitari. Oggi si potrà assistere ad una versione 'eremitica' dei nativi perchè presumibilmente preferiranno passare del tempo da soli, lontani da ogni forma di comunicazione.

7° posto Toro: lavoro 'top'. Le vicende lavorative avanzeranno in maniera celere questo martedì, regalando probabilmente qualche gratificazione economica ai nati del segno.

8° posto Scorpione: straniti. Le faccende professionali potrebbero non girare per il verso giusto provocando una certa perplessità nei nati del segno, che non sapranno inizialmente come agire in merito.

9° posto Pesci: distratti. Riuscire a concentrarsi e far fluire liberamente i pensieri con la Luna odierna sarà un'ardua impresa in casa Pesci nella quale, difatti, non vorranno probabilmente cimentarsi preferendo un mood accidioso.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: voltagabbana. La mutevolezza di idee ed opinioni di questo martedì potrebbe far storcere il naso a qualche collega che, con ogni probabilità, non esiterà a 'cantargliene quattro'.

11° posto Cancro: finanze 'flop'. Il settore economico in casa Cancro andrà revisionato con dovizia, al fine di 'snellire' il bilancio tagliando le spese oramai obsolete.

12° posto Sagittario: abbuffate. Malgrado l'Epifania si sia 'portata via' le festività, sembra che la voglia di abbuffarsi nei nativi sia rimasta ben presente ed anche questo martedì non si tireranno indietro.