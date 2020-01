Le predizioni zodiacali del weekend 1 e 2 febbraio 2020 indicano un finale di settimana molto gradevole per alcuni segni. Forse per altri sarà meno gioioso e leggermente confusionario, ma allo stesso tempo godibile ed abbastanza positivo. Nel cielo del periodo risplende una superba Luna in Toro, messa però sotto pressione dalla quadratura con il Sole in Acquario.

Analizziamo nei minimi dettagli le predizioni zodiacali di sabato e domenica valutando tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: rischi e imprevisti. Ottima la Luna di questo weekend, da pochissimo passata in Toro, specie se state programmando una breve escursione fuori porta o un breve viaggio di un paio di giorni. Anche se si tratta di lavoro, avrete però la possibilità di divagarvi e di arricchirvi culturalmente. Conquisterete territori inesplorati, grazie alle vostre capacità imprenditoriali, a cui molti non sapranno come rispondere efficacemente. In amore, se l’avventura vi attira con le sue trame torbide e turbolente, dovrete però accentarne i rischi e gli imprevisti, con maturità.

Toro: novità in amore. Contrastati dal Sole in Acquario in aspetto di quadratura alla Luna appena entrata nel segno, sperimentate anche voi, intellettuali dello Zodiaco, il tarlo della gelosia e del sospetto. Ansie, agitazioni e fantasie distorte, secondo le predizioni zodiacali di sabato e domenica, vi prenderanno la mano: evitate di rimuginare inutilmente su ciò che ormai è già passato. Meglio puntare sulla serata decisamente più tranquilla, a cominciare dall'umore.

Novità in arrivo in campo sentimentale.

Gemelli: divertimenti a go-go. Tutta la situazione è in movimento e in modo favorevole al vostro segno. L'amore è dentro di voi, nei vostri sguardi, nei vostri gesti, nella vostra pelle che profuma di seduzione. In coppia a volte il battibecco è soltanto il pretesto per abbracciarsi e dare il la ai giochi dell'eros che vi accendono di fuoco, rendendo inutile il caminetto anche in montagna.

Inviti a cene e divertimenti vari a iniziare da sabato sera: rilassatevi!

Cancro: decisioni importanti nel lavoro.Le predizioni zodiacali per questo weekend indicano in realizzazione tutto ciò che desiderate, basta saper aspettare ed essere tolleranti. Complessivamente siete sottotono, ma potete fare chiarezza in una questione difficile, come prendere decisioni importanti in ambito professionale. Il denaro va e viene, perciò non pensateci troppo. Le relazioni affettive si approfondiscono, ma cercate di essere disponibili e comprensivi col partner. Consiglio: mai giudicare dalle apparenze.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: buone notizie in amore. Le predizioni astrali indicano novità in amore: chi vi aveva sottovalutati in questi giorni si ricrede davanti alla spettacolarità dei risultati che avete raggiunto in questa settimana. Congratulazioni! Tutto ok sul fronte sentimentale a partire da chi è in coppia per proseguire con chi è in cerca dell'anima gemella. Il gioco erotico non teme lo stress settimanale né gli impegni lavorativi o vacanzieri: alzarsi all'alba per partecipare a un trekking o a un giro in bicicletta non vi scompone: naturale, voi del Leone siete indistruttibili!

Vergine: periodo buono ma complicato. Armonica al segno, la Luna odierna già adagiata nel comparto del Toro è l'ideale per intraprendere nuovi progetti, avviare collaborazioni o appianare eventuali contrasti. Il trigono lunare nei confronti di Giove assicura a molti di voi guadagni sostanziosi! Luna e Sole, invece, fanno a pugni... L'amore attraversa un periodo complicato: regalatevi una boccata d'aria fresca capace di farvi guardare al futuro con occhi diversi.

Bilancia: stanchezza e insicurezza. Le predizioni zodiacali del prossimo weekend indicano che avvertite tanta stanchezza e una certa insicurezza affettiva, il che vi porta a mettere in secondo piano le vostre esigenze, vuoi per spirito di sacrificio, vuoi per paura di perdere ciò che avete guadagnato.

Recuperate velocemente la vostra autostima e lasciate passare questo fine settimana senza fare mosse azzardate. La Luna consiglia: fiori di Bach per la serenità d'animo.

Scorpione: weekend di lavoro. Positiva e favorevole al vostro segno, la Luna taurina di sabato e domenica, vi regala forza e chiarezza. Finalmente tutto chiaro dopo una baruffa con il partner: una lettera o un discorsetto sincero ribadisce i sentimenti e conferma le intenzioni. Sfoderate tutte le vostre armi seduttive e nessuno si ricorderà dei vostri musi! Se siete single, il giorno vi permette di avviare storie ricche di passione.

In campo lavorativo, se anche questo weekend vi tocca faticare, siate rilassati: pensate al mare...

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: valutate strategie e impegni. Giornata di routine, in base a quanto ricavato dall'Astrologia, dunque assolutamente non negativa. Vi occuperete di natura, di ambiente; vi informerete attraverso letture specializzate e aderirete ad un'iniziativa che ritenete molto interessante. Al lavoro, siete al riparo da facili entusiasmi: valutate strategie e impegni con equilibrio, concretezza e realismo. Le predizioni zodiacali invogliano a prendersi cura di se stessi, magari iniziando con una dieta disintossicante o una cura di bellezza.

Capricorno: una giornata speciale. Luna e Venere schierate dalla vostra parte, preziosamente in trigono e in sestile al vostro Giove, rendono speciale la giornata dei nati sotto il segno del Capricorno. Sarà per questo che sabato ma soprattutto domenica vi sentite in forma, particolarmente disponibili a interludi romantici e a situazioni divertenti, qualunque sia la vostra condizione affettiva. Al lavoro, non vi fanno difetto simpatia, creatività e spirito d'intraprendenza. In serata balli, concerti e spensieratezza la faranno da padroni.

Acquario: . La Luna nel segno è un'iniezione di fiducia che vi conferisce smalto e carisma.

Ottime prestazioni nel lavoro e negli affari. Siete avvolti da un incendio di emozioni, che infiamma il cuore e insinua un irresistibile bisogno di amore. Giorno piacevole e divertente per chi è in vacanza: le idee certo non mancano e gli amici sono a vostra completa disposizione. Nuove conoscenze.

Pesci: . Le predizioni zodiacali di sabato 1 e domenica 2 febbraio annunciano che sta per accadere qualcosa di straordinario. Anche se siete oberati di lavoro, scappate dall'ufficio e dalla città: una giornata a contatto con la natura darà alla mente quel riposo di cui ha bisogno. Mentre vi godete il meritato relax, studiate una strategia per evitare la compagnia di amici e parenti litigiosi.

Rapporti affettivi soffusi di gelosia, attenzione a non vedere il male dove non c'è. Un affare legato ai soldi vi terrà occupati per molte ore.