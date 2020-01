Le predizioni astrali di domenica 2 febbraio 2020 sono servite. In bella evidenza le nuove predizioni astrali segno per segno. Il weekend all'Ariete porta a guardarsi bene intorno per cogliere eventuali opportunità. Per il Toro e la Bilancia favorito il comparto dell'amore: in coppia in arrivo qualche cosa di veramente soddisfacente per entrambi. La Luna in Toro, non porterà sono fortuna a tale simbolo ma avrà altri segni da soddisfare, ma li andremo a scoprire tra un po'.

A questo punto, approfondiamo le predizioni astrali per tutti dall'Ariete fino a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: seguite piste convincenti. Giornata serena e soleggiata quella di questa prossima domenica., adatta a far gongolare in amore più di qualche Ariete. Fate tesoro delle cose che vi vengono dette da chi ha a cuore il vostro benessere. Una gita in allegra compagnia. Siete interessati a un cambiamento di lavoro? Guardatevi intorno e seguite le piste più convincenti.

Toro: entusiasmo in amore. La domenica soddisfa pienamente le vostre aspettative d'amore: qualcosa di nuovo bolle nella pentola della coppia.

Tanto buonumore e una bella trovata che vi varrà consensi e simpatie nell’ambiente. Energia ed entusiasmo anche in amore, sia che la storia sia appena decollata sia che stiate insieme da un po’. La vostra spontaneità vi rende molto ricercati. Bell’ambiente e facce simpatiche, nascono amicizie che influenzeranno le scelte future.

Gemelli: staccate la spina! Il cielo si colora di rosa, con il bel trigono di Giove alla Luna nel segno del Toro, che sostiene le vostre imprese amorose.

Momenti teneri e romantici. Anche gli amici si fanno in quattro per voi: sì a un viaggio tutti insieme, con il benestare delle stelle. Un po’ in ribasso l’energia psicofisica, approfittate della domenica per staccare la spina e rilassarvi.

Cancro: spese in arrivo. Un filo di possessività. Siete dei conquistatori e una volta raggiunta la cima della montagna, volete piantarci la bandierina con il vostro nome!

Le stelle parlano di spese, non solo in senso di acquisti ma anche sul piano del dispendio emotivo. Riuscirete a vincere la timidezza per conquistare chi vi sta a cuore, sfoderando un po’ d’intraprendenza e le vostre magiche arti di seduzione. In cucina oggi ve la cavate egregiamente: ottime performance ai fornelli.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: conciliare professione e lavoro. Le predizioni astrali di domenica al Leone annunciano una splendida giornata, per merito del trigono Luna-Giove, che potenzia le vostre capacità e riduce i tempi di attesa. Tutto in questo periodo gira molto velocemente.

Incontri, affari: portate avanti tutto con una velocità da record, degna dei vostri momenti migliori. Le vostre ambizioni personali divergono da quelle dei vostri cari e avete difficoltà a trovare un compromesso. Appare difficile conciliare la vita professionale e quella familiare, ma riflettendoci non è impossibile.

Vergine: piacevoli novità. Grazie alla Luna in Toro, rafforzata dal positivo influsso di Giove, la giornata non potrebbe avere un impulso migliore per viaggi, studi e amore. La serata secondo le predizioni astrali si prospetta ricca di piacevoli novità, arricchita di incontri stimolanti: le vostre aspirazioni non verranno deluse.

Approfittate di questa fase di tranquillità per guardare alla vostra vita con altri occhi e per fare il punto su ciò che è davvero importante per voi. In arrivo qualche spina, attenti a non pungervi. Non date retta all’orgoglio e scendete a più miti consigli.

Bilancia: buoni i rapporti di coppia. Avete parecchi sogni nel cassetto, ma realizzarli tutti non è possibile. Operate una scelta anche tenendo conto dell’investimento economico richiesto. In materia di affari, secondo le predizioni astrali siete a cavallo. Nonostante spendiate a piene mani, le finanze tengono. Un po’ di scombussolamento, a causa della Luna in Toro, tuttavia un pizzico di pacatezza e di disponibilità in coppia renderà tutto più facile.

La simpatia oggi non è il vostro forte. In compenso, astuti come volpi, metterete a segno un buon affare.

Scorpione: grandi battaglie in programma. Che bellezza, questo periodo vede le tensioni che vi hanno surriscaldati per settimane che escono finalmente di scena, insieme a Nettuno in Pesci. L’ambizione può condurvi ai vertici! Preparatevi a grandi battaglie con il vostro capo, ma anche a slanci e iniziative professionali di successo vola in Gemelli. Ancora ostica la Luna, pensate in grande ma sapete che qualcosa si metterà tra voi e il vostro progetto.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: complicità e condivisioni in amore. Luna pigra, quella di questo weekend e perfino il vostro governatore Marte non vi è d’aiuto. Partner coccolone, ma persino le sue premure v’infastidiscono. Vitalità fisica e resistenza dipendono anche da ciò che mettete nel piatto: occhio alla vostra alimentazione. Complicità e condivisione, i vostri punti di forza. Con gli amici vi trovate perfettamente a vostro agio, se qualcuno vi fila ne prendete nota con piacere.

Capricorno: scaricate la tensione. Le energie non vi mancano, complice anche la Luna in sestile con Mercurio.

La difficoltà sarà nel saperla controllare per realizzare grandi cose. Una sgranchita in palestra può essere il rimedio più semplice per scaricare la tensione accumulata. Avete le carte in regola per essere i prescelti. Ora però non dimenticate di spedire il vostro curriculum proprio nel momento più decisivo! Dopo la nebbia l’atmosfera si dirada e sarete certi della strada da percorrere

Acquario: giocate a carte scoperte. Viene meno purtroppo l’appoggio prezioso della piena Astrologia. Se volete conquistare o riconquistare l’amato bene, dovrete darvi da fare senza il suo aiuto! Con la Luna in Toro, le idee non vi mancano.

Dovete soltanto cominciare a metterle in pratica! In questo momento sentimenti ed emozioni saranno molto importanti per la vostra crescita personale, ma esprimerli bene non è sempre facile! Giocate a carte scoperte, in modo da dare ancor più fiducia al vostro interlocutore, e non fallirete.

Pesci: le predizioni astrali di domenica 2 febbraio riguardo l'amore annunciano che potete seguire proposte non convenzionali e anche un po’ eccentriche, ma sarebbe opportuno conoscere le conseguenze di ogni vostra azione e pensiero. Grazie a Venere, il fascino che emanate è irresistibile e le vostre avventure si susseguono furtive.

Il giorno dedicato al riposo fa al caso vostro, se dovete ricaricare le vostre pile un po’ esaurite. Letture piacevoli al riparo dallo stress. Se siete a corto di idee creative, una capatina sul web potrebbe darvi qualche spunto interessante.