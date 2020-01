Nel mese di febbraio 2020 troveremo sul piano astrale il Sole e Mercurio cambiare domicilio dall'Acquario ai Pesci (facendo compagnia a Nettuno), mentre Venere passerà dai gradi dei Pesci al segno dell'Ariete. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno come Marte che rimarrà stabile in Sagittario. Infine il Nodo Lunare sosterà in Cancro ed Urano continuerà il suo domicilio in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Scorpione, meno rosee per Vergine e Cancro.

Ariete: nervosi.

Le faccende amorose dei nativi potrebbero essere offuscate da un certo nervosismo che li accompagnerà per tutto febbraio. Fortunatamente quando Venere approderà nel loro segno riusciranno a mascherare meglio le ansietà.

Toro: stabilità. Mese in cui i nativi avranno, con ogni probabilità, una grande voglia di stabilità affettiva: infatti diversi di loro vorranno avere accanto una persona di cui potersi fidare e con cui condividere una porzione della propria esistenza.

Gemelli: sensuali. Febbraio inizierà per i nati Gemelli sotto i migliori auspici, in quanto potranno contare su una spiccata sensualità che fungerà da calamita per il partner il quale difficilmente riuscirà a stare lontano.

Cancro: gelosi. Malgrado non vi saranno motivazioni valide, i nativi potrebbero provare l'avverso sentimento della gelosia verso l'amato bene. Poche chances di incontrare persone intriganti per i single del segno.

Leone: fine mese top. Le prime tre settimane potrebbero risultare estremamente malinconiche in casa Leone per poi, fortunatamente, durante l'epilogo di febbraio il clima si farà più spensierato nelle faccende di cuore.

Vergine: sfuggenti. Le questioni amorose balzeranno in secondo piano durante il secondo mese dell'anno, appannaggio delle questioni pratiche, ed il partner potrebbe lamentare una certa trascuratezza.

Bilancia: taciturni. Dialogare a febbraio sarà un'ardua impresa per i nati del segno che, anziché esternare il loro malcontento, preferiranno lasciare cuocere nel loro brodo il partner.

Scorpione: trasgressivi.

I single dello Scorpione avranno una marcia in più questo mese grazie alla spavalderia e ed il piglio trasgressivo che metteranno in campo nelle nuove conoscenze amorose.

Sagittario: incontri. Le intriganti persone che i nativi potrebbero incontrare a febbraio avranno buone chance di divenire splendidi ed appassionanti flirt invernali.

Capricorno: ripensamenti. Le scelte fatte dai nativi da fine 2019 ad oggi verranno passate al vaglio in questo secondo mese del 2020, gettando i nativi in un vortice di ripensamenti.

Acquario: focosi. La passionalità tornerà presumibilmente ad essere la protagonista in casa Acquario, dopo un periodo di gelidità affettiva che stava iniziando a stancare.

Pesci: vanitosi. I nati del segno saranno probabilmente orientati quasi esclusivamente sulla cura del proprio corpo. Favoriti abbonamenti in palestra e prenotazioni in beauty farm.