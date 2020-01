Giovedì 16 gennaio 2020 si prevede molto favorevole per i nati sotto al segno del Leone, favoriti in amore da una prorompente Luna in Bilancia. Per la Vergine vi potrebbero essere novità in arrivo negli affari, sottoposta alla benevole influenza del Sole in Capricorno. L'Acquario invece vedrà l'ingresso nel proprio settore di un positivo Mercurio, mentre il Pianeta Venere prenderà sempre più familiarità con il segno dei Pesci.

A seguire le previsioni astrologiche sull'amore e sul lavoro valide per tutti i segni dello zodiaco.

Predizioni astrali da Ariete a Vergine

Ariete: emozioni a go-go. Trasformati da una straordinaria socievolezza che solo la Luna in questa di gennaio è capace di regalare, non sarete ombrosi e sospettosi come è capitato di recente, ma vi aprirete agli altri con fiducia. Sul lavoro, gli scopi e i traguardi che vi siete posti in passato ora possono essere finalmente raggiunti. Non mancheranno le emozioni, in serata, se siete in coppia ma anche se non lo siete.

Toro: momenti deliziosi. Non lamentatevi se dovete lavorare molto in questo periodo.

Tutto procede per il meglio, esattamente secondo i vostri desideri e aspettative: potrete in molti casi consolidare la vostra posizione e ottenere consistenti garanzie soprattutto sul piano finanziario. La serata promette momenti deliziosi con il partner, amori nuovi di zecca per i single e i più giovani.

Gemelli: nuove opportunità. Una sorpresa vi farà vivere una bella emozione che vi lascerà stupiti. Vi tornerà anche in mente qualcuno che avevate ormai perso di vista. Vi accorgerete che certi sentimenti non li avete dimenticati e desidererete incontrare di nuovo quella persona! Una vostra proposta lavorativa verrà presa finalmente in considerazione e verrà portata come esempio. Opportunità.

Cancro: riuscita negli affari. Questa giornata relativa al nuovo giovedì vi accoglie con la Luna nel terzo campo della Bilancia: siete capaci di rapportarvi alle solite persone in maniere nuove e tutte soddisfacenti.

Con la persona amata ci saranno parecchi momenti di confronto, che potrebbero sfociare in discorsi appassionati. Periodo di grandi entusiasmi e positiva voglia di fare. Lo dicono le stelle, che lasciano prevedere una buona riuscita negli affari e nelle questioni finanziarie.

Leone: momenti incandescenti in amore. Un po' di egoismo non è sbagliato per questo giovedì 16 gennaio: dovete pensare a portare acqua al vostro mulino. Parte di voi Leone forse in più di un'occasione hanno esagerato. Colpa anche della Luna disarmonica, ora vi toccherà rimediare offrendo una cena a qualcuno… Con la vostra intraprendenza e il vostro vigore fisico, saprete incantare molti vostri fan. Il partner potrebbe diventare geloso e dubitare del vostro amore nei suoi confronti, ma potrebbe anche raddoppiare le sue attenzioni e i momenti intimi diventare più incandescenti che mai.

Vergine: novità via email. Seguite i consigli di chi vi stima e non badate a chi vi critica, la troppa fortuna fa nascere un po' di invidia. Per oggi meglio evitare scelte importanti, a partire da acquisti troppo costosi: rischiate di spendere oltre le vostre reali possibilità finanziarie. Con la fase poco reattiva di alcuni astri nei confronti del vostro segno, vi sembra che non tutto scorra come dovrebbe. Sappiate comunque che eventuali attese, rese necessarie dal buonsenso, si riveleranno propizie: il tempo sta decisamente lavorando a vostro favore. Novità via mail.

Previsioni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: ritorna il sereno. I vari impegni potrebbero indurvi a tralasciare dei contatti che invece sono da tenere sempre sotto controllo. Sul lavoro una piccola disattenzione potrebbe giocarvi qualche scherzo, meglio quindi impegnarsi seriamente e cercare di non divagare. Ritagliatevi del tempo per voi stessi. Risolverete un dilemma rimasto sepolto per lungo tempo: la Luna favorevole vi aiuterà a scovare la verità. Momento giusto per una dichiarazione d'amore o per tentare una riconciliazione, se c'è stata qualche baruffa nella vita di coppia. Dopo la tempesta, torna il sereno!

Scorpione: date spazio all'armonia. L'umore è cupo e il nervosismo cresce a causa della Luna storta. Attenzione: oggi rischiate di comportarvi in modo scontroso anche con chi non se lo merita. Usate dunque tatto e diplomazia, sia sul lavoro, sia nei rapporti interpersonali! Luna e Marte sconsigliano grandi spese. Sarà merito di Venere, ma sta di fatto che in questo periodo sapete come farvi volere bene. Siete generosi e altruisti con gli altri, e quello che ricevete in cambio non è poco. Con l'armonia si ottiene molto di più che combattendo: ricordatelo!

Sagittario: fiducia nel futuro. Invece di dettar legge secondo il vostro modo, pensate ad una tavola rotonda in cui ciascuno possa esprimere il suo giudizio e la sua opinione.

Riscoprirete la bellezza del dialogo e di una scelta comune. Grazie al consiglio di un esperto, avrete chiaro il da farsi sul lavoro. Forse sarebbe il caso di prendere il coraggio a due mani e tagliare alcuni rami secchi ormai appartenenti al passato. Parliamo di lavoro: anche se per il momento la situazione vi appare statica, abbiate fiducia nel futuro e lasciate perdere le accelerate improvvise e magari inopportune.

Capricorno: puntare sulla seduzione. In questa giornata in cui la Luna crea un'argentea ragnatela, vi dedicherete finalmente ai vostri hobby preferiti. Nelle questioni pratiche occhio alla distrazione che potrebbe costarvi errori e sprechi d'energie.

Attenzione anche negli affari: il periodo non è buono, siate cauti. Pratici e organizzati, vi impegnerete con serietà, dimostrando a tutti chi siete, di che pasta siete fatti, cosa siete capaci di fare. Nelle questioni di cuore, se volete conquistare una persona, dovrete sfoderare un po' d'intraprendenza e puntare sull'arte della seduzione.

Acquario: relax. Chi pensavate lontano da voi si rivelerà invece in sintonia con i vostri pensieri e si farà in quattro per aiutarvi a raggiungere le mete prefissate. Il saper parlare dovrebbe andare di pari passo con il saper ascoltare e, se necessario, col saper tacere.

Piacevoli novità per chi è single. Solo scegliendo un atteggiamento attento e consapevole risolverete pesanti situazioni lavorative che vivete come fossero una spina in un fianco. I rapporti con i colleghi di lavoro sono un po' tesi: mostratevi più comprensivi. Ritagliatevi una bella fetta di tempo da dedicare al relax.

Pesci: salute in primo piano. Secondo le stelle, sarà un gioco da ragazzi sistemare le questioni in sospeso, anche le più difficili. Oggi, con l'astro notturno nel VI° campo, potreste mettere facilmente fine a un guaio che potrebbe anche non coinvolgervi direttamente ma che vi dà tanto fastidio.

Dal punto di vista astrale non avete seri motivi per lamentarvi. Il fatto è che il vostro umore non è un granché e vi fa vedere tutto grigio: non fatevi suggestionare da valutazioni parziali o errate. Non pensateci e distraetevi! Anche la salute oggi qualche grattacapo ve lo dà.