L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di mercoledì 15 gennaio, indaga circa la presenza di Luna ancora in Vergine. Il satellite notturno in un segno zodiacale di Terra come quello della Vergine, trova terreno fertile e dà il massimo di sé, miscelando emotività a pragmatismo. Capiterà così che anche il Toro, Cancro, Capricorno e Scorpione siano pervasi da un modo di amare più razionale e prudente, vivendo soprattutto il momento presente. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: siete alla ricerca di maggiore tranquillità e cercate di approfondire un'interiorità utile per progredire in positivo. Alcuni eventi però minacciano la felicità del rapporto e restringono molto il campo d'azione, a causa di una quadratura di Saturno con i Nodi lunari del Cancro.

Toro: una Luna molto indagatrice, modesta e riservata, pervade l'amore di coppia e punta un riflettore sull'intraprendenza di Urano nel segno. Così capita che il sentimentalismo viene messo in discussione da un pragmatismo riservato che fa vivere il tutto in modo più distaccato e prudente.

Gemelli: attenzione a non esigere la perfezione in coppia. Molto presi dagli influssi lunari derivanti dalla casa astrologica sesta, potreste pretendere di più dalla persona amata, per rendere la storia impeccabile. Una profonda autoanalisi invece sarà benefica per riequilibrare bene il tutto.

Cancro: utilizzate le esperienze passate per migliorare il presente. Luna in sinergia con i Nodi lunari nel segno, fa ripercorrere con la mente alcuni eventi e parole pronunciate nel passato. In questo modo potrete riutilizzare il tutto in modo costruttivo, a patto che non siate severi con voi stessi.

Leone: molto al centro dell'attenzione in famiglia, attenzione a non esagerare con un atteggiamento ambizioso, forse sprigionato dalla voglia di ricevere maggiori adulazioni e conferme dal partner. Urano dal Toro in quadratura vi fa essere troppo severi con voi stessi.

Vergine: riservati e modesti, sentirete forte l'influsso lunare nel segno che colma ogni lacuna filtrando i sentimenti e apprezzando anche il minimo gesto di affetto da parte del partner. L'astro d'argento approfondisce molto le emozioni e le giudica con precisione, rendendovi riflessivi e concentrati sul presente.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore, riuscirete a trasmettere affetto più sul piano pratico, attuando un modo di fare comprensivo e ricco di attenzioni. Marte però smorza un po' i toni di una Luna troppo severa nei confronti dei sentimenti, ricordandovi di vivere ogni attimo in modo più sensuale e coinvolgente.

Scorpione: in coppia vi baserete molto sui fatti concreti e preferirete magari rimanere in disparte, lasciando campo libero al partner senza ostentare le vostre idee.

L'intuizione e la percezione altrui non mancano di certo e saprete cogliere alcune sottilissime sfumature dell'anima, utili per interpretare nuove sperimentazioni in coppia.

Sagittario: gli astri dal Capricorno stimolano a fare di più e una maggiore saggezza sarà utile per tenere ferme alcune posizioni acquisite in coppia. Nettuno e Venere in quadratura a Marte, potrebbero creare qualche contrasto, quindi non esagerate con alcune richieste che sapete già di non poter ottenere.

Capricorno: l'intuizione è ottima e si miscela a un modo di amare controllato ma affettuoso. Luna dalla Vergine getta un riflettore sull'emotività e quasi ricorda in sinergia con Saturno, di amare in modo più razionale, evitando sensazioni astratte e puntando su un lavorio mentale molto concreto.

Acquario: molto pratici grazie ai pianeti del Capricorno che spingono a progredire, avvierete un rinnovamento di coppia che mira a rendere la storia più coinvolgente e positiva. Venere e Nettuno dai Pesci sono dalla vostra parte, facendovi aprire la mente a un quadro amoroso più volitivo.

Pesci: più sensibili e soggetti a fantasticare con Venere e Nettuno nel segno, potreste idealizzare l'amore allontanandovi dalla realtà, poiché presi da una fantasia che rende tutto roseo. Piuttosto potreste invece aprire bene gli occhi nei confronti di una realtà che ha bisogno di rinnovamenti per evolvere.