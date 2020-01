Le predizioni astrologiche della giornata di giovedì 9 gennaio 2020 vedono come segno zodiacale favorito il Cancro, il quale vivrà una giornata quasi memorabile sia in amore che nel lavoro e negli affari. Ariete e Sagittario, invece, dovranno fare i conti con dei piccoli disguidi sentimentali.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): tanta fatica si prevede in particolare sul lavoro per la giornata di questo giovedì. Potreste vivere qualche momento di tensione con Scorpione o Sagittario.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): tutto sommato sarà una giornata positiva e ricca di cambiamenti e novità, sebbene l'amore non sia il vostro punto di forza e potrebbe dare qualche problema.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): qualche dubbio e perplessità di troppo attanaglierà la vostra vita di coppia. Siete un po' insicuri e avete bisogno di continue rassicurazioni emotive e sentimentali.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): l'idea di iniziare una nuova esperienza lavorativa vi entusiasma molto, anche se questa proposta professionale vi porterà a stare a lungo lontano dalla famiglia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): sarà una giornata stralunata, e non per colpa vostra. Quando vedete che intorno a voi non c'è chiarezza e ordine, potreste andare fuori di testa. Attenti a non innervosirvi troppo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): un po' di stanchezza inizierà a farsi sentire. Avrete poca voglia di riprendere il lavoro. Attenzione ai litigi con l'Acquario e lo Scorpione.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): avrete voglia di dare una svolta alla vostra vita e fare qualcosa di significativo. Se vi impegnate a dovere, sicuramente riuscirete nel vostro obiettivo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): sarà una buona giornata, nella quale in particolare assieme a Gemelli e Scorpione potreste combinare qualcosa di importante. In amore, raddoppierà l'energia nella vita di coppia.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): nonostante la vostra buona volontà resteranno piccoli o grandi dubbi inerenti soprattutto il vostro futuro, in particolar modo nella sfera del lavoro, ma ricordate che le sorprese arriveranno a partire dalla primavera.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): dopo qualche piccola tensione vissuta nel corso degli ultimi giorni, da adesso si riparte alla grande. Avete una grande vitalità e la voglia di chiarire una questione d'amore rimasta in sospeso.

Toro (21 aprile – 21 maggio): in questa giornata vivrete ore altalenanti. In certi momenti sentirete tanta energia, ma in altri vorreste buttare tutto all'aria.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): possibili polemiche in vista con i segni di Ariete o Capricorno. Le cose miglioreranno in serata grazie ad una buona notizia in arrivo per voi.