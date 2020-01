Lunedì 13 gennaio 2020 Venere e Luna saranno in diretta opposizione. Il Sole insieme a Mercurio, Plutone, Saturno e Giove restano punti fermi nel settore del Capricorno. Continua la positiva presenza di Nettuno nel campo dei Pesci, nel periodo indicato fuori da qualsivoglia rapporto astrale. Molto buono il giorno 13 per il Toro: la Luna favorirà Urano unendosi a quest'ultimo in un ottimo trigono astrale.

Di seguito le previsioni astrologiche per i dodici simboli dello zodiaco.

Oroscopo 13 gennaio da Ariete a Vergine

Ariete: avanti tutta! Le stelle sono benevole, l'unico problema che avrete questo lunedì sarà decidere come e con chi trascorrere il vostro tempo. Tra amici, famigliari e partner, sono in molti a desiderarvi! Fate il possibile per accontentare tutti, ma senza stressarvi. Idee e trovate geniali da non lasciarsi sfuggire: portate con voi, ovunque, un blocco d'appunti. Incontri magici per i single e i più giovani.

Toro: fiducia. La Luna in trigono a Urano nel segno vi invita molto chiaramente a concedervi al divertimento per il quale vi proporrà molte occasioni.

Smettetela di rifiutare, vincete la pigrizia e regalatevi qualche serata in più con gli amici, vi metterà di ottimo umore! La complicità è una grande conquista all'interno della coppia, di certo non la si ottiene dopo una settimana, occorre lavorare convinti e con massima fiducia, sempre assolutamente insieme.

Gemelli: obiettivi da centrare. Rispettate un impegno fissato da tempo. Se dovete ultimare ancora qualche cosa, operate con calma e massima precisione, in modo da non trascurare nessun dettaglio; qualcuno non aspetta altro che un vostro passo falso. Se dovete cambiare qualche cosa nel rapporto con il partner fatelo in modo sensato, quasi scientifico: in questo modo sarete certi di non sbagliare.

Cancro: soprassedete. Oltre a non farvi travolgere dai pensieri negativi ed affaticarvi fisicamente, dovrete tenere il più possibile la bocca chiusa, perché il rischio di gaffe sembra altissimo.

Anche se non tutto va nella direzione desiderata, sforzatevi di sorvolare sulle situazioni che non vi garbano, senza impuntarvi e senza punire con freddezza coloro che non riescono a condividere le vostre idee.

Leone: relax. Fate in modo di trovare in questa giornata un po' di tempo da dedicare alle vostre occupazioni preferite o ad attività ricreative e spensierate. Il riposo in questo momento merita un po' di attenzione. I rapporti interpersonali saranno soddisfacenti: vi sentirete apprezzati e corteggiati. Vorrete mettere anche un tocco personale al già sostanzioso appoggio astrale: il risultato sarà perfetto! Un bell'incontro d'amore vi renderà euforici.

Vergine: vecchie diatribe. Non è il caso di preoccuparsi se oggi non vi riesce di riprendere in mano i fili di una situazione ingarbugliata.

Riposatevi: un po' di sano relax vi aiuterà a chiarirvi le idee e a riflettere con calma sulla strategia da adottare. Saturno per fortuna vi sostiene in ogni vostra decisione. Situazione complessivamente positiva, con ampie possibilità di mettere la parola fine su vecchi problemi precedentemente irrisolti: vecchie diatribe possono essere facilmente superate

Astrologia lunedì 13 gennaio, da Bilancia a Pesci

Bilancia: occhio alla salute. Segnerete punti a vostro favore mostrandovi decisi a non rinviare i progetti per pigrizia e a cogliere i suggerimenti dell'intuito. La Luna stuzzica la voglia di novità, che potrebbe prendervi la mano e indurvi a lanciarvi in un'avventura sentimentale un po' rischiosa.

Dal punto di vista astrale non avete seri motivi per lamentarvi. Il fatto è che il vostro umore non è un granché e vi fa vedere tutto grigio: non fatevi suggestionare da valutazioni parziali o errate. Non pensateci e distraetevi! Anche la salute oggi qualche grattacapo ve lo dà.

Scorpione: bene il lavoro. Potete riprendere i ritmi intensi e sostenuti che tanto vi si addicono: con la Luna che transita nel sesto campo mettete in cantiere mille iniziative. Grazie anche all'aiuto di una persona a voi molto vicina, recuperate in un battibaleno il terreno perduto! Il sostegno del Sole e della Luna, oggi vostri alleati, vi aiutano a trovare con facilità la soluzione più adatta ad ogni tipo di problema.

Sul lavoro una questione importante e molto spinosa si alleggerisce e, finalmente, si avvia a soluzione.

Sagittario: messaggini d'amore. La Luna contrastante nel sesto grado dello zodiaco non promette serenità, comprensione e dialogo tra le pareti domestiche, ma per fortuna tante allegre distrazioni vi attendono fuori casa. C'è nervosismo nei rapporti di coppia: se siete single non lasciatevi sfuggire un nuovo amore. Gli astri lavorano per voi a cominciare dalla Luna che assicura successi sociali e professionali. Non mancheranno neppure gratificazioni anche dal punto di vista finanziario. Troverete anche il tempo per inviare messaggini al partner, per manifestargli tutto il vostro amore.

Capricorno: rinnovate il rapporto. Realizzerete qualcosa d'importante nel lavoro che vi gratificherà molto, sia moralmente che finanziariamente, senza compromettere i programmi di svago e di divertimento. L'amore potrebbe riservare gradite sorprese, soprattutto se siete single. La giornata inizia meravigliosamente bene. Se avete un'attività autonoma, gli astri vi rendono intraprendenti e possono accelerare la corsa verso traguardi ambiziosi. Se siete innamorati, una sessualità vivacissima vi permetterà di rinnovare il vostro rapporto di coppia.

Acquario: siate concreti. Vi aspetta una giornata punteggiata di momenti impegnativi, ma anche di tante piccole soddisfazioni.

A fine giornata potrete ritenervi soddisfatti! La vita di coppia è appagante, grazie a Venere e Plutone in segni amici, e fra le lenzuola vi fate largo a colpi di sex-appeal. Periodo molto promettente nel lavoro: le energie non vi mancano e oggi anche l'umore si fa più sereno e rilassato. Finalmente recuperate un certo equilibrio interiore. Con la Luna nel segno contrario al vostro, oggi in congiunzione con Urano, siete concreti, efficienti, determinati ma anche romantici.

Pesci: ottimi risultati. L'astro d'argento oggi si disinteressa delle vostre vicende, ma non abbattetevi per questo: presto vi rifarete, arriverà il momento della riscossa anche per voi.

Mettete in conto imprevisti, disguidi sul lavoro e tensioni anche nel privato. Con la Sole e Urano in aspetto di quasi ostile, non siete proprio in una botte di ferro: calma, niente vi minaccia! Se saprete divincolarvi da grane e contrattempi, sarete nelle condizioni d'intraprendere progetti ambiziosi: potete svolgere moltissime incombenze senza accusare la minima fatica. E con ottimi risultati.