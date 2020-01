L'Oroscopo di domani 28 gennaio 2020 in questa sede mette sotto analisi la prima metà dei segni rappresentanti lo zodiaco.

In evidenza, oltre all'attesa classifica stelline di martedì, anche le predizioni astrali su amore e lavoro, ovviamente per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A volare certamente in alto nel cielo indaco della buona positività saranno senz'altro coloro nativi della Vergine, in questo caso considerato al 'top del giorno'. Ottimo il periodo anche per Toro e Cancro, previsti entrambi al 'top' e senza troppe problematiche nei riguardi dei settori dedicati alla quotidianità.

Invece, dal punto di vista della negatività astrale, l'oroscopo del giorno 28 gennaio annuncia un periodo abbastanza complicato per coloro nativi dei Gemelli. Questo segno di Aria avrà contro la specularità negativa al 85% di Marte in Sagittario, di suo in diretta quadratura con Luna e Venere in Pesci.

Classifica stelline del 28 gennaio

Un nuovo martedì è in imminente arrivo; allora cosa c'è di meglio se non tastare il polso alla nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 28 gennaio 2020?

In apertura abbiamo già parlato del segno migliore, la Vergine, come pure abbiamo messo in rilievo la scarsa positività attribuita dalle stelle agli amici nativi in Gemelli, considerati in questo frangente all'ultimo posto della classifica. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo di domani segno per segno:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: nessuno

★★: Gemelli.

Oroscopo martedì 28 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★.

Questo vostro martedì 28 gennaio è previsto discreto secondo i nostri calcoli astrologici. In pratica potrebbe anche riservare qualche bella novità ma solo verso la fine del periodo, questo è poco ma sicuro. In alcuni casi, anche se non vi saranno momenti speciali per i sentimenti o l'armonia in generale, questa parte della settimana darà la possibilità di chiarire certi atteggiamenti e/o superare quelle tensioni che sapete.

Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, con le stelle che finalmente cancelleranno le inquietudini ed i nervosismi dei giorni indietro, la passione tornerà ad essere il bene più prezioso da salvaguardare. Quindi ricreate un'ambiente sereno, dove trascorrere una serata in completo relax, solamente voi e la persona amata. Single, se siete in fase di conquista, un'espressione provocatoria potrà rendervi interessanti agli occhi della persona che vi piace, quindi agite senza timore e fatevi avanti. Nel lavoro, un'amichevole Luna alleggerirà il quadro astrale attuale, concedendovi la possibilità di riprendere le redini di alcune situazioni che nei giorni scorsi non siete riusciti a gestire con dovuto rigore.

Toro: ★★★★★. In arrivo un giorno sicuramente super-positivo che, secondo le attuali effemeridi, si preannuncia importante per mettere a punto una questione delicata (in ambito interpersonale) che a voi sta tanto a cuore. In amore, la conversazione sarà la chiave di volta, perché sarà tempo di far luce sui malintesi, anche se minimi, per ottenere un notevole miglioramento nel rapporto sentimentale. Alcune vostre sensazioni capteranno nuove vibrazioni provenienti dal cuore: parlatene col partner trovando le parole giuste per esprimere ciò che veramente provate nel cuore: aiuterà a comprendersi ed a migliorare l'affetto reciproco.

Single, verranno alla luce tante novità per chi cerca l'amore o per coloro che vogliono sistemare una volta per tutte le questioni amorose. Quindi aprite il vostro cuore e abbracciate questo sentimento senza paura. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che sarete raggianti e frizzanti in ogni contesto: saprete imporvi con il vostro carisma, con la forza della vostra personalità il che vi renderà dei leader naturali. Sviluppi positivi si profilano in campo professionale, quindi non fatevi sfuggire un'occasione preziosa ma afferratela al volo.

Gemelli: ★★. Una giornata poco decifrabile a priori, diciamo pure abbastanza nervosa.

In generale, per quei Gemelli particolarmente lunatici e/o suscettibili, non si preannuncia proprio un buon martedì. Spesso, per non dire quasi sempre, a voi già in coppia, proprio non vi si può dir nulla perché abituati a fare di testa vostra: fate attenzione a non esagerare, il vostro partner prima o poi potrebbe perdere la pazienza. In amore, non fate affidamento sulle bugie per coprire piccole mancanze o indecisioni. Meglio dire sempre la verità ed essere sinceri. Si avvicinerà un periodo di incertezze, fate quindi attenzione all'impulsività nel parlare con lui e cercate di mettere pace e non discutete inutilmente.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di martedì annunciano che la Luna, purtroppo, favorirà momenti di confusione alimentando un senso di inadeguatezza nelle situazioni in cui vi troverete. Le difficoltà vi sembreranno più grandi di quanto lo siano in realtà, quindi rilassatevi e cercate di cambiate umore, per poi ritrovare lentamente, la vostra pace interiore! Nel lavoro, sarà una giornata piuttosto nervosa e complicata. Distrazione e scarsa concentrazione saranno i vostri peggiori nemici, perché vi sentirete un po' fuori dalla grande partita, visto che l'astro d'argento, vorrà chiudere con urgenza un'iniziativa o un'affare cominciato in un momento non propizio, fate attenzione.

Astrologia del giorno 28 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Il prossimo martedì sarà quasi tutto indirizzato alla buona fortuna e alla giusta positività. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore invoglia a sfruttare al massimo questo periodo per discutere delle questioni di una certa importanza con il vostro partner. Anche i temi più spinosi saranno più facili da affrontare con la calma e senza nervosismi inutili: tutti gli accordi saranno possibili e vi sentirete rinati e sereni insieme alla dolce metà. Single, le vostre speranze potrebbero essere esaudite al più presto, ovviamente soprattutto in amore.

Potreste incontrare di nuovo qualcuno che tempo addietro vi ha fatto battere il cuore o potreste invece trovare conforto in un nuovo amore, magari iniziare una dolce relazione potenzialmente molto duratura. Nel lavoro, continuate a portare avanti quel progetto che vi sta tanto a cuore. Vedrete che, anche se con un po' di impegno in più, riavrete indietro molte soddisfazioni. La Luna del momento vi regalerà la lucidità e la dialettica necessari per vincere ogni confronto.

Leone: ★★★★. Giornata improntata quasi tutta sulle linee spente della classica routine. Valutata nelle predizioni di martedì con le quattro stelle della normalità, questo periodo non dovrebbe riservare grosse difficoltà alle quali dover porre rimedio.

In amore, l'oroscopo consiglia tanta pazienza ed altrettanta buona voglia di ascoltare e comprendere il pensiero del partner: sappiate che un sincero dialogo nella vostra vita sentimentale sarà essenziale. Questo è anche il momento adatto per chiarire eventuali malintesi anche di minima importanza, questo contribuirà a migliorare il vostro rapporto con la persona amata rendendolo positivo e interessante. Single, le manifestazioni d’affetto presto saranno tangibili nella vostra vita di tutti i giorni. Varrà sicuramente la pena accettare alcune momentanee piccole sofferenze per valutare chi davvero vi vuole veramente bene, per poi decidere cosa fare.

Nel lavoro, l'oroscopo invita a non intestardirsi su quelle difficoltà che alla fine potranno essere superate senza affanno. Abbiate più fiducia in voi stessi: sarete premiati per la vostra efficienza.

Vergine: 'top del giorno'. Il prossimo martedì non presenta difficoltà o situazioni di relativa emergenza. Intanto esprimete pure alle persone che avete accanto il vostro punto di vista sulle questioni delicate e, anche se non li convincerete pienamente, questa strategia non vi contraddirà di sicuro. L'oroscopo di domani 28 gennaio intanto consiglia in amore di calare in tavola eventuali 'assi' visto che il ruolo da protagonista in questa giornata, toccherà a voi, grazie alla Luna amica.

In pole position ci sarà il vostro rapporto di coppia e se vorrete delle rassicurazioni e delle gratificazioni, ne avrete in abbondanza grazie a un cielo particolarmente benevolo. Single, super coccolati dalla coppia Luna-Urano, tutto ciò che avrete imparato, sui libri o con l'esperienza, ora vi tornerà utile, perché tutto girerà attorno al vostro charme. Vivrete così una serata movimentata in cui potrete cogliere al volo un'occasione per vivere un'avventura eccitante e senza impegno o magari renderla duratura nel tempo. Nel lavoro, l'oroscopo del momento indica che le idee fluiranno fantasiose ed a getto continuo: riuscirete ad avere anche la concretezza necessaria per vagliarle attentamente e renderle realizzabili.

Dedicatevi agli interessi che più vi appassionano, ampliando i vostri orizzonti culturali e sarete vincenti.

Le previsioni continuano con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.