L'Oroscopo di giovedì 16 gennaio punta un riflettore sull'entrata di Luna in Bilancia. Gli influssi magnetici e portentosi dell'astro d'argento sprigionano correnti emotive che si infrangono davanti a un muro di razionalità, issato per tenere a bada le paure e le insicurezze. Di seguito le previsioni astrali segno per segno che lambiscono con i loro influssi strabilianti, anche la sfera lavorativa.

Astri e oroscopo di giovedì

Ariete: attenzione a Luna in opposizione che complica la sfera amorosa. I rapporti affettivi diventano poco costanti e risentono di un atteggiamento capriccioso e indolente.

Il rischio di separazione è alto, attenzione quindi ad arginare il tutto cercando un equilibrio reciproco. Alti e bassi sul lavoro.

Toro: gli astri dal Capricorno sono ben disposti nei vostri confronti e sprigionano intelligenza, carisma. Buono l'amore, ma attenzione a non essere troppo possessivi nei confronti del partner. Il lavoro garantisce successo e benessere materiale.

Gemelli: Luna in trigono, favorisce l'amore e accentua un'emotività benefica per la relazione a due. Attenzione solo a non utilizzare troppo la razionalità, cercando di controllare l'amore.

Buoni anche alcuni contatti lavorativi che procureranno guadagni.

Cancro: l'astro d'argento in quadratura emana degli influssi troppo sensibili e potreste essere incostanti in amore o forse annoiati. Alcuni intralci minacciano la sfera amorosa e creano noie che si ripercuotono anche sul lavoro. Per fortuna Venere e Nettuno sono dalla vostra parte e rendono il tutto molto poco realistico.

Leone: l'influenza del satellite notturno dal cielo astrologico della Bilancia punta un riflettore sui legami sentimentali e lo fa in chiave profonda e benefica. Affascinanti e molto popolari, rifuggirete la solitudine e approfondirete le emozioni con slancio.

Vergine: un nuovo ottimismo lambisce le sfere vitali e sarete più espansivi. Mercurio, Sole, Saturno e Plutone attuano un cambiamento benefico per l'amore, ma dovrete contrastare un Nettuno un po' birichino che vi mette in guardia dal fare le scelte azzardate.

Buono il lavoro.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: Luna entra nel segno e regala una sferzata di intuizione e raffinatezza. Voi single ricercherete un partner elegante e molto curato esteticamente, voi in coppia concretizzerete un'armonia che fa vivere splendidi momenti in due. Buono il lavoro di carriera o quello inerente al settore medico.

Scorpione: la reazione fisica agli stimoli amorosi è dirompente con Venere e Nettuno in Pesci. Ecco perché potreste rischiare di giocare d'azzardo con le persone, intorbidendo l'amore in modo magnetico. Sul lavoro, alti e bassi alternano felicità a insoddisfazione.

Sagittario: buone le influenze lunari che sprigionano correnti emotive in contrasto con il dinamismo marziano. Evitate di soppesare in maniera eccessiva i pro e i contro, il transito invoglia all'azione in tutte le sfere vitali.

Capricorno: la razionalità intellettiva di Mercurio, la logica creativa di Saturno e Plutone, la vitalità di Sole sono nel segno e creano nuovi slanci entusiasmanti sia nel lavoro che in amore. Attenzione solo a una Luna troppo sensibile, che punta un riflettore sul vostro io passivo.

Acquario: Luna dalla Bilancia elargisce amore, sensibilità e generosità d'animo. Proprio come un bilancino, soppeserete i sentimenti valutandoli in modo razionale e pesando i pro e i contro. Ampliate le vostre aspettative con maggiore fiducia in voi stessi, ritrovando il giusto equilibrio benefico anche per avere successo in campo professionale.

Pesci: l'amore diventa più raffinato con Venere e Nettuno nel segno. Non ci sono limiti alla fantasia e l'immaginazione tocca vette mai sorvolate prima. Anche in campo lavorativo, non prendete decisioni importanti poiché in questo momento non siete per niente realistici.