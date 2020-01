Le previsioni astrologiche della settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 gennaio per i segni compresi dalla Bilancia ai Pesci saranno all'insegna dell'amore e dei sentimenti, meno forte sarà l'elemento della passionalità, ma comunque ci sarà molta tenerezza soprattutto per il segno della Bilancia. La Luna ed il Sole con Mercurio in Acquario saranno determinanti per un'ottima intesa con i colleghi e una spiccata intraprendenza comunicativa e pratica. Venere in Pesci potrebbe essere ostacolata da Nettuno che favorirà purtroppo del malumore per i nativi dell'ultimo segno.

A seguire, le previsioni della seconda sestina zodiacale.

Dalla Bilancia al Sagittario

Bilancia: riscoprirete l'intesa amorosa, ma non solo. Sarete anche propensi ad amicizie o a incontri che potrebbero poi trasformarsi in relazioni vere e proprie, data l'alta probabilità di intesa. La tenerezza la farà da padrona in questa settimana, ma anche il lavoro sarà costellato di successi abbastanza remunerativi dal punto di vista economico.

Scorpione: non sarete particolarmente disponibili con le persone attorno a voi, anzi.

Potreste risultare anche molto critici, soprattutto nei confronti dei colleghi. Una minima scintilla potrebbe creare un litigio, perciò saranno da evitare le collaborazioni. Meno turbolento il rapporto con il vostro partner.

Sagittario: umore in rialzo. Probabilmente sarete molto inclini alla collaborazione con i colleghi, ma anche propensi a dare una mano all'interno della famiglia di origine. Gli incontri di questa settimana saranno quelli che dureranno molto più a lungo, ma fate attenzione a qualcuno che vorrebbe farvi ritornare il malumore. Successi sul lavoro, molto stress nel weekend.

Dal Capricorno ai Pesci

Capricorno: anche se i primi giorni della settimana scorreranno lisci come l'olio, potreste avvertire dei segnali negativi sul posto di lavoro che si protrarranno fino al weekend.

Lo stato di ansia che ne deriverà potrebbe essere molto deleterio per il vostro umore. L'amore vi darà qualche insoddisfazione.

Acquario: il Sole nel vostro segno sarà determinante per la creatività sul lavoro e per rafforzare i legami di amicizia ma anche d'amore. Saranno favoriti pure i viaggi nel weekend e gli hobby in cui è richiesta moltissima fantasia. Guadagni in aumento.

Pesci: sfortunatamente il malumore caratterizzerà questa settimana, tanto che potreste essere più burberi del solito, senza però trovare scusanti in qualche occasione. La poca voglia di lavorare in squadra potrebbe penalizzare fortemente i vostri guadagni, ma dal weekend le cose potrebbero prendere esattamente la piega opposta.