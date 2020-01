Le previsioni settimanali che vanno da lunedì 20 a domenica 26 gennaio 2020 per i primi sei segni dello zodiaco risulteranno alquanto burrascose per i nati del segno dell'Ariete, della Vergine e del Cancro, in particolare. Urano in Toro con Mercurio in opposizione darà ai nativi di questo segno parecchie difficoltà sul piano lavorativo, mentre Venere, nella costellazione dei Pesci, sarà alquanto deleteria per il segno del Leone. Il Sole in Acquario darà qualche malumore ai nati della Vergine. A seguire, le previsioni della prima sestina dello zodiaco.

Dall'Ariete ai Gemelli

Ariete: sarete molto polemici e, dunque, molto poco inclini alla “diplomazia”. Oltre al nervosismo lavorativo che, sicuramente, farà parte della vostra attività per gran parte della settimana, potreste avere molti pensieri negativi riguardo a diversi problemi da risolvere al più presto. Cercate di evitare discussioni con i colleghi durante le collaborazioni. In amore, ci potrebbero essere divergenze per un nonnulla, ma forse vi basterà semplicemente moderare i toni.

Toro: purtroppo il lavoro vi darà qualche piccolo problema, chiari “segnali” che vi indurranno a prendervi qualche giorno di relax per non stressare ulteriormente la mente.

Ci saranno occasioni perfette per trascorrere del tempo con il vostro partner o per fare conquiste, anche se passeggere.

Gemelli: dopo molti successi lavorativi e qualche guadagno, ancora alla vostra portata agli inizi della settimana, potrete finalmente rilassarvi a casa o da qualche parte per poter “ricaricare le batterie”. I rapporti all'interno della famiglia faranno registrare un miglioramento.

Dal Cancro alla Vergine

Cancro: non sarà una settimana tranquilla, a cominciare dall'ansia per alcune faccende lavorative di carattere pratico che non stanno decollando a dovere. Il weekend potrebbe rivelarsi meno rilassante del previsto. I conflitti con il partner saranno assolutamente da evitare.

Leone: non ci saranno risvolti positivi in amore, anzi. Potreste avvertire un calo drastico del desiderio e della tenerezza nei confronti del vostro partner.

L'umore potrebbe fortemente risentirne, ma d'altro canto sarà una grossa opportunità per poter riprendere dei progetti che avete lasciato in sospeso oppure per osare qualche iniziativa interessante, sempre sul fronte lavorativo.

Vergine: se la prima metà della settimana si presenterà alquanto stabile e senza sbocchi interessanti per il lavoro, la seconda metà potrebbe essere caratterizzata da eventi spiacevoli nei confronti dei vostri affetti come un litigio. Il weekend sarà sereno soltanto con le amicizie e con qualche incontro inaspettato.