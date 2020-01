L'Oroscopo di venerdì 10 gennaio 2020 prevede ventiquattr'ore estremamente rosee per i segni zodiacali di Pesci e Ariete, per i quali si annuncia una giornata ricca di favorevoli cambiamenti e importanti novità. Alla grande la situazione sentimentale anche per i nati sotto i Gemelli.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): anche sul lavoro dovreste farti avanti, così come avete fatto in amore: le novità non mancheranno a patto e condizione che ci mettiate il dovuto impegno e soprattutto costanza.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): se al momento siete senza un'attività lavorativa, entro fine mese riceverete la proposta di un offerta professionale davvero importante. Iniziate a prepararvi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): i viaggi saranno favoriti e il recupero psico-fisico sarà notevole. Pensate a qualcosa di bello da realizzare: questo servirà a migliorare il vostro umore.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): sarà un weekend di fuoco da vivere in compagnia del/della vostro/a compagno/a.

Per i single, saranno favoriti gli incontri e le nuove conoscenze, soprattutto in serata.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): sarà importante mantenere aperte tutte le porte per quanto concerne l'aspetto professionale. Valutate bene ogni possibile conseguenza prima di lasciare un posto fisso per inseguire i vostri sogni.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): attenzione agli sbalzi di temperatura e al freddo eccessivo se non volete passare a letto con l'influenza il prossimo fine settimana.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): provenite da un periodo piuttosto noioso e monotono, ma ben presto - a partire già da oggi - le cose cambieranno, grazie ad un importante risultato in arrivo per voi.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): in amore cercate di evitare conflitti. Se una persona è lontana, sentirete l'esigenza di chiarire, ma chi è solo da tempo, può trovare ora l'altra metà della mela.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): per quanto riguarda il lavoro è probabile che ci sia un cambiamento in arrivo. Sarà necessario rivedere i soliti progetti. Entro febbraio grandi soddisfazioni per voi.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la vita alle volte può essere davvero dura ma voi dovete essere bravi a superare le difficoltà con ottimismo e prendendo le avversità con filosofia.

Toro (21 aprile – 21 maggio): la gelosia in amore può essere molto deleteria per la vostra vita di coppia. Cercate di essere meno possessivi e opprimenti nei confronti del vostro partner.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): ascoltate sempre il vostro cuore: è l'amico più fidato che avete e soprattutto l'unico che non vi tradirà mai.