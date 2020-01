Le previsioni zodiacali di venerdì 10 gennaio 2020 si annunciano molto favorevoli per i nati sotto i segni zodiacali della Vergine e dell'Acquario: i primi saranno avvantaggiati in amore e nel lavoro, i secondi - invece - andranno in contro a molteplici cambiamenti nella loro vita. Confusione nei sentimenti per la Bilancia; tensioni amorose anche per il Cancro.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): sarà una giornata dedicata al relax che aiuterà il vostro recupero psico-fisico.

Rispetto alla settimana scorsa sarete molto più sorridenti, sebbene i problemi da risolvere restino tanti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): accettate le scuse di un amico e non portate avanti inutili rancori per cercare di recuperare una straordinaria amicizia.

Leone (23 luglio – 23 agosto): la favorevole congiunzione astrale tra la Luna e Venere metterà quiete anche nei rapporti più ossidati dal tempo, in particolar modo con i segni dello Scorpione e del Sagittario.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): per molti Gemelli questo sarà un momento abbastanza faticoso: le idee sono buone, ma tutto va al rallentatore. L'importante è non rinunciare ai nuovi progetti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): molteplici cambiamenti vi attendono, ma attenzione che non saranno tutti miglioramenti.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): in amore non bisogna tirarsi indietro! In questo periodo qualcuno è molto innamorato, ma ha a che fare con una persona piuttosto ambigua.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): la gelosia del partner potrebbe causarvi qualche litigio nella vita di coppia. Le cose si sistemeranno in serata.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): c'è chi ha già cambiato vita e chi, invece, è pessimista ed avrà poco o più lentamente.

Ogni tanto vi chiederete dove state andando.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): il lavoro sarà il tema dominante in questa giornata. Probabilmente all'interno della vostra società ci saranno delle variazioni che vi coinvolgeranno in prima persona.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): polemiche sul posto di lavoro. Vi sentirete messi da parte oppure penserete che qualcuno abbia più di voi, anche se non è affatto così! Avrete modo di farti valere entro poche settimane.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): saranno ventiquattr'ore ricche di novità, sia nel lavoro che nella vostra vita privata. Accoglietele con l'ottimismo che vi contraddistingue.

Toro (21 aprile – 20 maggio): da oggi arriverà un periodo molto pesante, soprattutto per coloro che vogliono provare un nuovo assetto nell'ambito professionale.

Sarà importante scegliere bene soci, sia collaboratori che amori.