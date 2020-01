Martedì 14 gennaio 2020 cerca di riportare il fedele pensiero delle stelle del giorno. Volendo anticipare qualcosa in merito alla formazione astrale del periodo, all'occhio risalta l'opposizione in atto tra Luna e Nettuno in Pesci. Nel contempo l'Astro d'Argento risulterà in trigono al Sole e a Giove, entrambi presenti in Capricorno. Venere dal canto suo rimane placidamente adagiata nel comparto dei Pesci, dopo aver lasciato l'Acquario. Vediamo allora di dare seguito alle previsioni astrologiche analizzando uno ad uno i dodici segni dello zodiaco.

Astrologia martedì 14 gennaio, da Ariete a Vergine

Ariete: malinconici. Un po' grigia questa giornata per il vostro segno. Pigrizia, demotivazione, un po' di malinconia, saranno gli elementi dominanti dei vostri stati d'animo, anche se, nella maggioranza dei casi, non saranno individuabili cause oggettive per questo vostro atteggiamento. Sarete, tra le altre cose, un po' scontrosi nei confronti del vostro partner, il che potrebbe portare a qualche conflitto.

Toro: concretezza. Siete molto ricettivi grazie alla Luna altamente positiva per il vostro segno, ma prima di dare per assodata una notizia ricevuta, dovreste accertarvi con grande cura.

Per farvi valere nel mondo del lavoro, non potete permettervi distrazioni e dovete impegnarvi molto. Mettetevi pure in ghingheri se volete fare bella figura, tuttavia ricordate che solo l'apparenza non basta, occorre anche la sostanza.

Gemelli: slanci in amore. Si apre una via d'uscita per i problemi che si sono presentati in questo ultimo periodo. Nel tardo pomeriggio, la vita sociale sarà gratificante e l'amore, che recentemente era un po' instabile, riprenderà slancio ed interesse: con il partner realizzerete l'intesa massima, sia sotto il profilo sentimentale che erotico. Divertitevi, partite per una gita, un viaggio, una vacanza.

Cancro: fortunati nel lavoro. Vi sentite colmi di slanci verso il partner e avete voglia di progetti per il futuro. Non manca, per qualcuno, lo sprone della curiosità che potrebbe anche tradursi in un flirt.

Martedì fortunatissimo per molti di voi: soprattutto se avete un’attività autonoma, aspettatevi il massimo dei successi e persino notevoli guadagni. Tutto vi andrà per il meglio!

Leone: al top la comunicazione. In amore sarete vincenti su tutta la linea, qualunque sia la vostra condizione sentimentale. La vita di coppia vi darà grandi gioie. Chi è single vivrà un periodo di splendide conquiste. Anche nel lavoro avrete straordinarie opportunità: non sottovalutate questa grossa spinta che arriva dai pianeti, anche per mettere in cantiere nuove iniziative. Notevole la comunicativa.

Vergine: siate convincenti. Ci sono ottimi transiti planetari riguardanti soprattutto la parte sentimentale. Per la vita di coppia, oltre ai veri guizzi di passione con la persona amata, saprete instaurare una nuova e forte intesa.

Focalizzate intanto i vostri obiettivi di lavoro e pianificate programmi o progetti a breve termine. Mettetecela tutta per convincere le persone che lavorano con voi su alcune vostre proposte, alla fine risulteranno positive.

Oroscopo 14 gennaio, da Bilancia a Pesci

Bilancia: astri da sfruttare. Giornata abbastanza stabile in amore. Cercherete anzitutto rassicurazione e sicurezza e troverete quasi sempre tutto quello di cui avete bisogno, magari tra le braccia del partner! Per i single ci potranno essere improvvisi cambiamenti di rotta. Lavoro in risalita grazie all’ottimo appoggio di Mercurio il quale sollecita una ricca inventiva.

Avete un’attività per proprio conto? E’ un momento di sfruttare le ottime garanzie astrali che sottolineano ogni vostra abilità.

Scorpione: largo alla curiosità. In amore è un periodo sicuramente ricco di nuove opportunità, soprattutto per chi desidera rendere il rapporto di coppia ancora più profondo e importante. Siate pronti ad accettare anche le sfide più audaci. Intanto la parte riguardante il lavoro indica molto buone le stelle di martedì: agevolati risultati e guadagni. Grazie alla vostra curiosità avrete anche l’opportunità di imparare qualche cosa di nuovo che si rivelerà utile sul piano professionale.

Sagittario: ottime soluzioni per il futuro. La vita amorosa finalmente riscoprirà l’allegria e il romanticismo: una forte carica erotica vi renderà irresistibili agli occhi del partner. L’entusiasmo sarà vostro dolce compagno in questo periodo di scelte. Per alcuni di voi invece, in campo lavorativo ci saranno nuovi settori da esplorare. Una bella vivacità e una forte capacità di concentrazione vi faranno approdare a soluzioni determinanti per il futuro.

Capricorno: alleanze nel lavoro. Troppo felici per porvi domande? Meglio così. Intanto in amore, sia che siate in coppia, sia che siate single potrete vivere momenti entusiasmanti da saper logicamente cogliere sul nascere, altrimenti picche!

Il felice supporto di Venere vi renderà abilissimi nel creare situazioni d’incontro. Lavoro ok se avete un’attività autonoma, troverete alleanze che vi permetteranno di conquistare obiettivi interessanti. Buone prospettive anche per chi lavora alle dipendenze altrui.

Acquario: tutto liscio in amore. Splendido martedì per gli Acquario: dall’amore al lavoro tutto filerà liscio. Potrete davvero fare faville in campo sentimentale, visto che le attenzioni degli astri che “contano” sono quasi tutte rivolte a voi. Periodo felicissimo per chi è stabilmente in coppia o cerca di risolvere questioni importanti.

Lavoro da sfruttare bene: la buona sorte e la bella immaginazione che vi ritrovate in questo momento e i progetti che vi frullano in mente avranno buone possibilità di successo.

Pesci: irresistibili nei sentimenti. Brillerete in un oceano d’amore, le stelle in Pesci vi renderanno irresistibili, l’atmosfera invernale rende affascinanti e solari. Favoriti i single, i nuovi legami saranno importanti, maggiore stabilità nelle nuove coppie. Nei vecchi ménage qualcosa da chiarire, un atteggiamento insolito del partner vi indisporrà, non buttate benzina al fuoco piuttosto venitegli incontro. Ottime le possibilità di chiudere un bilancio di verifica nel lavoro.

La giornata quasi sicuramente darà soddisfazioni a molti progetti attualmente in campo.