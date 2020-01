Nuove possibilità si faranno largo nell'Oroscopo settimanale dell'amore per i single dal 13 al 19 gennaio. Le emozioni saranno forti e una nuova intensità d'animo si affermerà in maniera audace nelle previsioni astrali, segno per segno. Venere entrerà in Pesci e renderà la sfera amorosa molto romantica, così come l'entrata di Mercurio in Acquario porterà una ventata di novità anche ai nati di Gemelli, Bilancia, Ariete e Sagittario.

Da Ariete a Vergine

Ariete: lo charme non mancherà di certo con gli influssi lunari provenienti dalla casa astrologica quinta.

Vivaci e ricchi di umorismo, di sicuro farete colpo su una "preda amorosa" che avete puntato. Venere martedì si avvicinerà a voi e potrete vivere le nuove opportunità in modo più romantico e sognante.

Toro: Urano in trigono a Luna nella giornata di lunedì, garantirà una personalità magnetica che potrete utilizzare per attrarre a voi una persona che vi ha rapito il cuore. Venere martedì diventerà vostra alleata, poiché romperà una quadratura negativa. Potrete creare un'atmosfera romantica e sognante per passare in azione con successo.

Gemelli: attenzione a una quadratura lunare martedì e mercoledì che rende le sensazioni amorose alquanto instabili. Indecisi sul da farsi, non saprete come agire per concretizzare i sogni amorosi. Venerdì qualche cambiamento sarà alle porte, con Mercurio che entrerà in Acquario.

Cancro: buono l'inizio settimana con Luna complice di una nuova sensibilità, rafforzata anche dalla presenza benefica di Venere in Pesci. Molto romantici, potrete puntare su un fascino irresistibile. Mercurio nel weekend vi chiederà di aprirvi di più a un approccio verbale benefico per fare breccia nei cuori.

Leone: più ambiziosi e carichi di energia con Luna nel segno già da lunedì, potrete approcciarvi all'amore in modo molto audace e generoso. Sarete propensi a porvi al centro dell'attenzione e guai a chi non vi contemplerà con adulazione.

Venere martedì romperà un'opposizione un po' astiosa per i sentimenti, quindi via libera all'amore.

Vergine: a metà settimana la Luna nel segno garantirà un atteggiamento più concreto nei confronti dell'amore. Una forza intuitiva e quasi premonitrice anticiperà gli eventi in maniera magica. Potrete prepararvi così a ricevere l'amore desiderato.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: splendide novità nella giornata di venerdì non aspetteranno altro che di essere colte al volo. Mercurio in Acquario rafforzato anche dalla presenza di Luna nel segno, farà volare l'amore e toccherete vette mai esplorate prima d'ora.

Scorpione: come dei veri e propri architetti del cuore, andrete a spianare la strada iniziando a progettare la propria vita amorosa. E lo farete con dedizione, attuando una linea d'azione che farà progredire verso un futuro più felice.

Venere e Luna saranno i vostri alleati.

Sagittario: come in una danza molto coinvolgente, Marte subirà gli influssi romantici di Venere e trasmetterà nuove emozioni e passioni. Potrebbero riaffiorare dei ricordi dal passato, ma dovrete cercare di trasformarli in energia positiva tutta da investire nel presente per progredire.

Capricorno: martedì e mercoledì la Luna formerà un trigono favorevole e potrete contare sull'aiuto benefico di una figura femminile per concretizzare i sogni amorosi. Pazienti e perseveranti, utilizzerete tutte le chance a disposizione per ottenere un successo raggiunto anche grazie a un forte intuito.

Acquario: venerdì accoglierete Mercurio nel segno, quest'ultimo punterà un riflettore sulle novità amorose e vi aprirà a un dialogo benefico per il progredire delle storie amorose. Più comunicativi poiché rivestiti di una spiccata carica intellettiva, darete il massimo di voi e non passerete di certo inosservati.

Pesci: Martedì Venere entrerà nel segno e congiungendosi con Nettuno, sarete amabili e simpatici. Molto sensibili e trascendentali, capterete anche le sfumature più nascoste dell'animo altrui collegando corpo, mente e cuore in modo ineccepibile.