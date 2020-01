Lunedì 20 gennaio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna e Marte sostare in Sagittario, mentre Venere e Nettuno stazioneranno nel segno dei Pesci. Plutone, Saturno, Giove ed il Sole rimarranno stabili in Capricorno come Mercurio che permarrà in Acquario. Infine Urano continuerà in Toro ed il Nodo Lunare continuerà la sua sosta in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Ariete e Leone, meno rosee per Scorpione e Toro.

Ariete: focosi. La scintilla della passionalità potrebbe tornare ad ardere questo lunedì in casa Ariete, grazie soprattutto al duetto di Fuoco composto dalla Luna e da Marte.

Toro: fuori giri. Ai nativi sembrerà probabilmente di faticare parecchio ma trarre poche gratifiche dall'impegno profuso, dono sgradito del moto retrogrado di Urano nel segno contrastato dal transito avverso del Luminare femminile.

Gemelli: briosi. La Luna in Sagittario regalerà un tono umorale alle stelle per i nati del segno, per i quali gli amici faranno a gara per stare in loro compagnia.

Cancro: gelosi. Malgrado non vi siano reali motivazioni, i nati Cancro potrebbero provare l'avverso sentimento della gelosia nei confronti di un rapporto amicale o amoroso, figlio del poco conciliante transito dello Stellium di Terra.

Leone: stacanovisti. La stanchezza sarà presumibilmente bandita dal lunedì nativo, in quanto il duetto Luna-Marte di Fuoco avvallato dal favorevole Stellium nel Capricorno li renderà stacanovisti nel settore professionale.

Vergine: spossati. Le energie, nel giorno che apre la settimana, potrebbero venir meno facendo optare molti nativi per prendersi un giorno di ferie che li aiuterà a ricaricare le batterie in vista delle giornate seguenti.

Bilancia: affettuosi. Nel focolare domestico l'affettuosità reciproca con l'amato bene tornerà probabilmente ad essere protagonista del menàge di coppia dei nati Bilancia.

Scorpione: amore flop. Le faccende di cuore questo lunedì potrebbero passare in secondo piano per i nati del segno, a fronte dei progetti professionali in essere che riceveranno presumibilmente la totalità delle attenzioni native.

Sagittario: cambi di rotta. Giornata ideale per i nati Sagittario che avranno voglia di rinnovarsi, lavorativamente parlando, in quanto Marte e Luna nel segno favoriranno ogni cambio di rotta ben ponderato.

Capricorno: distratti. Riuscire a concentrarsi sarà un'ardua impresa per i nativi che, come conseguenza, preferiranno rallentare i ritmi durante lo svolgimento delle attività pratiche.

Acquario: figli. Il focus odierno per i nati del segno potrebbe essere focalizzato sull'educazione della prole, che sarà motivo di discussione col partner per giungere ad un placido compromesso probabilmente soltanto in serata.

Pesci: oziosi. Sarà, con ogni probabilità, poca la voglia di mettersi in gioco quest'oggi in casa Pesci, i quali potrebbero preferire di starsene in panciolle ciondolando tra tavola da pranzo e divano, tra lo sgomento e la perplessità del partner.