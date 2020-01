Martedì 7 gennaio 2020 troveremo la Luna stazionare nel segno dei Gemelli, mentre Marte sarà sui gradi dello Scorpione. Plutone, il Sole, Giove, Saturno e Mercurio transiteranno in Capricorno, nel frattempo Urano permarrà nel Toro. Infine il Venere continuerà il suo domicilio in Acquario come Nettuno in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Bilancia, meno concilianti per Ariete e Cancro.

Gemelli euforici

Ariete: voltagabbana. La mutevolezza d'opinione dei nativi quest'oggi potrebbe non andare a genio a qualche collega che non esiterà nel farglielo notare.

Contare fino a dieci prima di proferir parola sarà una saggia idea.

Toro: lavoro 'top'. Urano in moto diretto nel loro segno 'spingerà' i nativi verso una ricerca spasmodica di rinnovamento lavorativo e, nel frattempo, la giornata odierna darà presumibilmente segnali incoraggianti.

Gemelli: euforici. La Luna nel segno sarà foriera di un eccelso tono umorale in casa Gemelli che li proietterà verso una giornata dove le nuove conoscenze avranno buone possibilità di nascere sotto una buona stella.

Cancro: finanze 'flop'.

Il settore economico dei nati del segno avrà, con tutta probabilità, bisogno di un'accurata revisione evitando ogni genere di spesa superflua.

Bilancia mondana

Leone: intuitivi. Mercurio ed i Luminari in angolo conciliante 'doneranno' ai nati Leone buone doti intuitive che probabilmente indirizzeranno verso nuovi percorsi professionali ancora inesplorati.

Vergine: shopping. Le uscite non mancano in casa Vergine ma, fortunatamente, nemmeno le entrate economiche quindi questo martedì i nativi vorranno e potranno concedersi un'intensa sessione di shopping con l'amica più fedele.

Bilancia: mondana. La voglia di divertimento oggi sarà predominante per i nati del segno che organizzeranno una cena romantica col partner in un locale rinomato.

Scorpione: perplessi. Qualcosa nell'ambiente professionale potrebbe non girare nel verso giusto, lasciando perplessi i nati Scorpione che non sapranno come comportarsi in merito.

Amore 'top' per Acquario

Sagittario: abbuffate. Le feste son finite ma le tavolate luculliane dei nati Sagittario non accenneranno probabilmente a placarsi, visto che vorranno 'sbarazzare' tutti gli avanzi dell'Epifania.

Capricorno: solitari. Martedì in cui i nativi avranno una gran voglia di pace e tranquillità: infatti, molti di loro potrebbero scegliere di trascorrere una giornata 'eremitica'.

Acquario: amore 'top'. Luna e Venere nel loro Elemento formeranno un trigono a Mercurio e Giove rendendo le faccende di cuore native appassionanti.

Pesci: stand-by. La Luna in Gemelli potrebbe mettere in 'disordine' i pensieri dei nativi che avranno, come conseguenza, la necessità di staccare la spina della quotidianità.