La seconda settimana del nuovo anno, quella che va da lunedì 6 a domenica 12 gennaio, riserverà grande fortuna ai nati sotto i segni zodiacali del Sagittario e dei Gemelli. Sarà una settimana di scelte e decisioni importanti per il Leone, mentre, invece, l'Ariete dovrà fare i conti con qualche insoddisfazione lavorativa.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): ponderate bene le vostre decisioni, soprattutto in ambito lavorativo: sarete di fronte ad un bivio e avrete pochissimo tempo per fare una scelta che potrebbe rivelarsi irreversibile.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): dopo le scorse settimane non proprio felicissime, finalmente è arrivato il momento della svolta. Vi sarà una positiva inversione di marcia sia nel lavoro che nei sentimenti.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): sarà una settimana serena dal punto di vista sentimentale. Meno positivo, invece, l'aspetto professionale: il vostro lavoro non vi gratifica abbastanza e ciò potrebbe portarvi a mollare tutto e a cambiare vita.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): gli affari procedono alla grande.

La fortuna vi assisterà in ogni nuovo progetto che intraprenderete, regalandovi grandi soddisfazioni e gratificazioni.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): non ascoltate ciecamente i consigli degli amici perché alcune volte potrebbero portarvi sulla cattiva strada.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): attenzione ai colpi di freddo e agli sbalzi di temperatura, se non volete rischiare di farvi una settimana a letto con l'influenza.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): sul luogo di lavoro dovrete dimostrare ai vostri colleghi e al vostro capo tutto il vostro valore per farvi accettare nel nuovo ruolo che siete andati a ricoprire con l'avvento del nuovo anno.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): una grande passione amorosa sta per arrivare, ma fate attenzione ad un ex che vi sta infastidendo, cercando in tutti i modi di rendervi la vita difficile.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Mercurio favorevole svilupperà la vostra creatività e nuove idee per progetti futuri. In amore il rapporto di coppia con il partner vivrà dei momenti di difficoltà.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): avete tantissima voglia di fare, di dimostrare le vostre capacità soprattutto sul lavoro. Non sempre, però, i buoni risultati arriveranno in tempi brevi.

Toro (21 aprile – 21 maggio): l'amore in questa settimana promette bene, ma dovrete essere bravi a controllare i vostri stati d'animo perché ogni tanto perderete troppo facilmente la pazienza.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): tenete sotto controllo l'ansia e l'agitazione, sopratutto in momenti che potrebbero essere decisivi per la vostra vita futura.