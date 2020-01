Nella settimana dal 3 al 9 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal Toro (facendo compagnia ad Urano) al segno del Leone, mentre Venere viaggerà dal segno dei Pesci (dove staziona Nettuno) all'Ariete. Marte permarrà in Sagittario come il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Infine Mercurio passerà dal segno dell'Acquario all'orbita dei Pesci. Previsioni astrologiche settimanali favorevoli per Sagittario e Toro, meno rosee per Cancro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Sagittario: weekend top.

Insipidi i primi tre giorni lasceranno spazio al crescendo umorale in onda da giovedì, che farà da preludio al fantastico weekend che probabilmente si profilerà per i nativi.

2° posto Toro: concentrati. Mercurio ed Urano in sestile faranno si che i nativi possano, con ogni probabilità, contare su una buona dose di concentrazione che li aiuterà a far avanzare celermente i loro progetti professionali in essere.

3° posto Leone: lavoro top. Settimana dove i nativi metteranno probabilmente in campo un imponente stacanovismo che sarà notato dai piani alti, i quali progetteranno una mansione di maggiore responsabilità per loro.

I mezzani

4° posto Pesci: passionali. Le giornate del 5 e 6 febbraio potrebbero rivelarsi le migliori dal punto di vista della passionalità, che improvvisamente potrebbe riaccendersi nell'alcova.

5° posto Acquario: creativi. Il Sole e Mercurio in congiunzione favorirà l'estro e la creatività che i nati Acquario metteranno in campo durante questa settimana, in particolar modo per chi svolge un'attività lavorativa autonoma.

6° posto Scorpione: straniti. Un amico potrebbe comportarsi in modo strano facendo drizzare le antenne dei nativi, i quali, superata la perplessità iniziale, esigeranno dei chiarimenti in merito.

7° posto Gemelli: spossati. Le energie settimanali potrebbero venir meno in casa Gemelli: infatti molti tra loro opteranno per prendersi un giorno di ferie in modo da rimettersi in forze per la prossima settimana.

8° posto Ariete: famiglia originaria. Il focus settimanale dei nativi sarà orientato verso la famiglia originaria che chiederà il loro supporto per risolvere un'annosa faccenda.

9° posto Vergine: finanze flop. Il settore economico dei nati Vergine andrà revisionato con dovizia eliminando le spese superflue, onde evitare spiacevoli sorprese nel bilancio.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: gelosi. L'avverso sentimento della gelosia potrebbe far capolino nella settimana dei nativi, a causa delle molteplici asperità astrali.

11° posto Capricorno: lavoro flop. Una settimana improntata probabilmente sulle discussioni chiarificatrici, specialmente nell'ambiente di lavoro dove parlarne aiuterà a chiarire eventuali vecchie ruggini.

12° posto Bilancia: bizzosi. Basterà un'inezia per scatenare l'ira dei nativi durante queste giornate, dove sia il partner che gli amici rimarranno interdetti per il loro insolito comportamento.